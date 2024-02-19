Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı basın mensupları ile bir araya geldi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız ve Üyeleri ile bir araya geldi.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı toplantıda kısa bir açıklama gerçekleştirdi.

Ocaklı “ Bildiğiniz üzere İstanbul’un tek mavi bayraklı sahillerine sahip bir ilçesi Şile mavi bayrak o kadar kolay elde edilmiyor. 4-5 yıllık bir çalışmanın neticesinde sağlık bakanlığı ve halk sağlığı numuneleri alıyor senede birkaç kez olmak suretiyle 5 yılın sonunda uluslararası düzeyde yetkinlik kazanıyorsunuz.

Mavi bayrağın olduğu denize rahatlıkla girilebileceği, sahilin çok temiz olduğu, işletmelerin temiz olduğu, aranan bütün altyapı çalışmalarının ve üst yapı çalışmalarının yeterli olduğu anlamına gelen bu mavi bayrak hem ilçemiz hem de ilimiz için turizm açısından çok önemli bir değer.

Eskiden Şile’ye yazlık bir yer olarak bakılıyordu şimdi ise 4 mevsim turizm hayaliyle yola çıktık. Bunu kısmen de olsa sağladık. Bu 5 yıllık zaman zarfı içerisinde farklı süreçleri de hep birlikte yaşadık. 2 yıl pandemi insan hayatını tehdit eden ve tüm dünyayı etkisi altına alarak ölümlü vakalarla karşı karşıya kaldık.

Asrın felaketi dediğimiz olayda bu zaman zarfında meydana geldi yaklaşık 52 bin vatandaşımızı toprağa verdik. Bugün bakıyoruz etrafımızda adı konulmamış bir üçüncü dünya savaşının tam da ortasındayız. Büyük ülkeler küçük ülkeleri çarpıştırıyor. Sanıyorum ki bunun bir adım ötesi büyük ülkelerin kendini göstereceği alanlara dönüşecek.

Yine küresel ısınmadan kaynaklanan farklı sıkıntıları da hep beraber yaşadık. Yağmur bir bölgeye geliyor vurup çökertiyor. Biz de Şile’de iki kez sel riski ile karşı karşıya kaldık. Bu zor süreçlerde devlet olarak başta Sayın Valimiz, AFAD bölge müdürümüz, kaymakamımız ve belediye olarak işimizin başındaydık. Mağdur olan vatandaşlarımızın yanındaydık.

Zor bir 5 yılı geride bıraktık. Bugün yeni bir yerel seçimin arifesindeyiz. İnşallah rabbim nasip eder milletimizde takdir ederse bu yeni dönemde tekrar adayız. Heyecanımızı yeni döneme taşımak istiyoruz. Projelerimiz yeni döneme taşımak istiyoruz. Ayın 29’un da projelerimizin lansmanını gerçekleştireceğiz. Yeni projelerimizi sizlerle paylaşacağız.

Zor bir süreçte çok başarılı işlere imza attık. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye yüzyılını inşa ediyoruz dedi bizde Şile’nin Yüz yılını inşa ettik. Şöyle ki bir ilçe kurmaya kalksanız sıfırdan her halde bir belediye binası olmazsa olmazıdır. İşte birlikte izledik bu kadar zor bir süreçte hem belediye binasını hem de kaymakamlık binasını ilçemize kazandırdık. Emniyet müdürlüğü binamız inşallah birkaç ay içerisinde toparlanıp ilçemize kazandırılacak. Yeni tapu binamız hazırlanıyor oda birkaç ay içerisinde hizmete girecek.

Gençlik merkezimiz, kütüphanemizi de hayata geçiriyoruz. Şile bezi İstanbul’un önemli bir coğrafi özelliğine sahip tek ürünüydü. Şile bezine her anlamda sahip çıktık. Şile bezi fabrikasını inşa ettik. Kısa zaman içerisinde orayı da açarak kadın istihdamına katkı sunacağız.

Ayazma Millet bahçesi bu ay sonuna kadar bitecek. onlarca prestij caddeleri açtık. Prestij caddelerini yaparken şuna dikkat ettik. Aydınlatmalarında şile bezi motiflerini demokratik bir şekilde vatandaşlarımıza anket yolu ile sorarak onların uygun gördüğü modeller üzerinden taslağını ve kartelâsını hazırlamak üzere şile belediyesinin kendi şantiyesinde netleştirdik.

Bazı caddelerimizde kum zambağı modelini kullandık. Şehit Levent Bincan caddemizde Şile palamudu ve ağları resmederek böyle bir aydınlatma gerçekleştirdik. Fener caddemizde feneri resmederek oranın dokusuna uygun modellerle ışıklandırma gerçekleştirdik.

Şilenin onlarca caddesini kilometrelerce yolunu kaldırımlarıyla, asfaltıyla, aydınlatmalarıyla, çiçekleriyle donattık süsledik. Şilenin bu anlamda ki vizyonunu renklendirdik. İlçe girişimiz sanayi girişi gibiydi. Hep eleştiri alıyorduk. Bir turizm ilçesine giriş böyle olmamalıydı. Karayollarına ait olan kavşakların üzerini de almak suretiyle oraların peyzajını bizzat belediye olarak biz gerçekleştirdik.

Aydınlatma ve güzergâh çalışmalarını belediye olarak biz gerçekleştirdik. Dolayısıyla güzel ve başarılı çalışmaların altına imza attık. Burada ilçe başkanlığı ile birlikte yaptığımız eğitimde de çok ciddi alt yapılar hazırladık. Onlarca okulu ilçemize kazandırdık.

Eğitimde en az öğretmen açığı olan ilçelerden bir tanesiyiz. Dersliği yeterli ilçelerden bir tanesiyiz. Bu konuda kalıcı ciddi adımlar attık. Benim ilçe başkanlığım dönemimde hastanenin adımları atıldı. Hastaneyi tamamladık. Bir sürü kamu kurumunu da bu anlamda inşa ettik. Yani şilenin yüz yılına imza attık. Bu bizim için önemli ve kalıcı eserlerdi.

Bizler hiç bir mazeretin arkasına sığınmadık aynı zamanda şile belediyesi temizlik işlerini ihale etmek suretiyle satın alma yöntemiyle gerçekleştiriyordu. Biz bir adım daha atarak kendi temizlik araçlarımızı satın alarak kendi şantiyemizi oluşturduk. Başka bir firmaya bağımlı olmaktan kurtulduk ve kendi ayaklarımızın üzerinde durmaya başladık.

Pandemi ve depremde artan bir nüfus oranına ve taleplere ciddi anlamda karşılık verdik. Mesela deprem olduğunda zemin itibariyle şile İstanbul’un en sağlam ilçelerinden bir tanesidir. İnsanlar ciddi anlamda buraya gelmeye başladılar. Pandemi de ev hapsinden dolayı ilçemizi ciddi anlamda tercih ettiler ve buraya geldiler. Bizlerde çok akılcı bir yönetim sergiledik. Bugün bu anlamda tercih edilen bir Şile haline geldik. Bundan dolayı duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum.

Kaçak yapılar 11 bin 600 yapı kayıt belgesi teslim aldık. Yapı kayıt belgelerinin hepsine işlem yaptık. Yani yasal süreçlerini bir taraftan devam ettirdik. Her alanda her manada var olan bir şile belediyesi olduk. Bizi mutlu eden hizmetlerin altına imza attık. Gençliğe en fazla yatırım yapan belediyelerden bir tanesi olduk. Yakın zamanda gençlik spor bakanlığından bir ödül aldık.

Yakın zamanda Ağva’da denize karşı müthiş bir hizmette kazandırmış olduk. Şile de aynı şekilde fitness merkezi ve spor merkezi açtık. Şile bezi spor koordinasyon merkezini oluşturduk. Başına da milli sporcularımızı yerleştirdik. Gelecek nesillere iyi birer sporcu yetiştirmek çalışmalar gerçekleştirdik.

5 yıllık zaman zarfı içerisinde ilçemize birbirinden kıymetli eserler kazandırmanın haricinde çok kıymetli ödüllerde kazandırdık. 9 tane en başarılı belediye ödülünü aldık. 5 tanesi ulusal ölçekte diğer 4 tanesi bölgesel anlamda ödüllerdi.

Bu ödüller içerisinde Altın Karınca, Altın Palmiye ve en son Kıbrıs’ta turizm oskarlarını ifade eden ACE of MICE ödüllerini Şile’ye kazandırdık. Bu bizim için önemli Şile’nin marka değerini bir kat daha yükseğe çıkardı. Elbette dört dörtlük değiliz yaptıklarımız ve yapmaya niyetlendiğimiz bir sürü işlerimiz var.

Yeni dönemde eksik kalan işlerimizi inşallah daha iyisiyle daha güzeliyle tamamlamak istiyoruz. Köylerimizde de bu ışıklandırma ile ışıklandırmak ve renklendirmek istiyoruz. Köylerimizde meydanları düzenlemek suretiyle oralarda da güzel bir iklim yaşatmak istiyoruz. Doğasını ve dokusunu bozmadan orman kimliğini kaybetmeden bu sahillerimizde ki doğallığımızı da kaybetmeden buralara bu hizmeti taşımak istiyoruz.

İnşallah yeni dönem herkes için hayırlı olur anlatacak, konuşacak, paylaşacak çok projelerimiz var. Ama eğitim çok önemli her hafta başı bir okulumuzu ziyaret ediyorum. Bütün öğrencilerimizi ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ayrıca hafta sonları dışarıdan üniversite öğrencilerini de burada misafir etmek suretiyle burada trekking yapmalarını sağlıyoruz.

İstanbul’un coğrafi işaret markası Şile Bezi’nin yanına bir ikincisini de Şile Kestane Balı olarak aldık. Üçüncüyü Silivri ilçemiz almış, Silivri Yoğurdu olarak. Dördüncü coğrafi işareti almak için kolları sıvadık Şile Palamudu bizim için çok önemli bir değerdir. Bunun içinde coğrafi işaret almak niyetindeyiz.

Şile Palamudunu değerli kılan denizimiz palamut için bir mera burada beslenen palamudunun semizlenmesi ve yağlanması için iyi bir olanak ve imkân sağlıyor. Şile palamudu burada yağlandığında daha bir lezzetli oluyor. Bizi coğrafi işaret almaya mecbur kılanda bu oluyor.

Türkiye’nin neresine giderseniz gidin Şile Palamudu etiketi gördüğünüz de anlatılmak istenen tam da bu. Bununla ilgili ilk festivalimizi gerçekleştirdik. Malum İsrail’in Filistin’e uyguladığı o zulümden dolayı etkinliği gerçekleştiremedik. Ama otuz dördüncüsünü gerçekleştirdiğimiz Şile Bezi festivalinde birçok ödül aldık.

Bu festivalde birçok sanatçımızı misafir ettik. Şile bezi festivali bizim için sadece sanatçıların gece sahne aldığı bir etkinlik değil. Şile bezi bir hafta içerisinde bizim litüellerin içerisinde yer aldık. Şile bezi nasıl işleniyor, nasıl üzerinize giyilmek üzere hazırlandığı akademik olarak anlatılıyor. Arkadaşlarımız başarılı işlerin altına imzalarını attılar. Bizde bu anlamda çok ciddi ödüller aldık.

6 bin proje içerisinde ilk 100 giren Kırsal Kadın Kooperatifimiz Şile bezi ile ilgili projeyi gerçekleştirdi. Beş yıllık zaman zarfında tüm karamsarlıklara rağmen başarılı işlere imza attık. Elbette daha yapacak çok işimiz, kat edecek çok yolumuz var. Elbette daha çok eksiklerimiz var. Ama inşallah bu dönem içerisinde bunları da tamamlayarak yeni bir vizyon ortaya koyacağız.

Doğamız ve doğallığımız en büyük sermayemiz bu sermayeyi koruyarak gelişmek niyetindeyiz. Bundan beş yıl önce bismillah diyerek başladığımız Şile Belediyesi bütçesi 87 milyon liraydı ama gerçekleşen bütçe 62 milyon oldu. Şile belediyesi olarak 2024 bütçesi 1 milyar 245 tl olarak onaylandı. Yani neredeyse 20 kat artan bir bütçeden bahsediyoruz.

Biz süreci akılcı ve sağlıklı olarak yönettik. Büyüdük geliştik hiç bir mazeretin arkasına sığınmadık. Büyümekle beraber iş makinesi ihtiyacı oldu. Bunları da Şile belediyesinin envanterine kattık. Greyder, kepçe, dozer Şile belediyesinin malı haline geldi. Dolayısıyla kendi ayakları üzerinde duran bir belediye inşa ettik. 62 milyondan 1 milyar 245 tl ye çıkan bir bütçe bile bu 5 yılı özetleyen bir değer olduğunu düşünüyorum.

Daha iyisini, daha güzelini, daha kalitelisini yapabilmek adına yeni dönemde inşallah yola devam etmek için gece gündüz çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum” dedi.