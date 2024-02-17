19 – 25 Şubat 2024 Astroloji haftalık yorum: 19 Şubat Ay Süper 23 Şubat Haftanın EN Yoğun Günü!

23 Şubat Haftanın en yoğun günü olup bu günde Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Uranüs, Plüto düşük katsayıda olacaktır. Bilhassa Tr Mars -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Koç, Boğa, Terazi, Akrepleri olumsuz etkilemeye devam edecektir. 23 Şubatta 7.0 ve üzeri depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları çoğalabilir.

23 Şubatta Koç burcu NATO’nun içi Mars yüzünden karışabilir. Koç burcu İran’ın içinde de karışıklıklar çıkabilir. Boğa burcu İsrail ile Koç burcu İran’ın çatışması beklenebilir. Terazi burcu Putin ve Netanyahu Marsdan olumsuz etkiler alabilir. Akrep burcu ABD Başkanı Biden’In sağlık sorunları ve kariyeriyle ilgili problemleri had safhaya ulaşabilir.

23 Şubatta Mars hangi evinizdeyse o konularda dikkat etmeniz gerekebilir. Hafta boyu Koç burçlarının katsayısı Mars Transiti yüzünden düşük olacağından Koç burçlarının keyfi kaçabilir. Bu yüzden Koç burçları hem çevrelerini hem de kendilerini olumsuz etkileyebilirler. Hafta boyu Koç burçlarına anlayış göstermek gerekebilir.

19 Şubat haftası boyunca ve bilhassa 19, 20, 21 Şubatta Boğa ve Terazilerin de katsayıları Venüs Transiti yüzünden düşeceğinden Boğa ve Terazi burçlarına karşı da anlayış göstermek gerekebilir. Boğa ve Terazi burçları her zamankinden daha talepkar olabilirler. Örneğin Putin ve Netanyahu talepkar olacağından alaşmalara yanaşmayabilirler. Hep kendi istekleri olsun isteyebilirler.

Venüs, Mars ve Plütona Dikkat! (Astroloji haftalık yorum)

Hafta boyu Venüs bulunduğu eve yavaşlık ve talepkarlık getirebilir. Bu durumdan yine Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçları olumsuz etkilenecektir. Örneğin Boğa ve Terazi burçları hem kendilerini hem de başkalarını olumsuz etkileyebilirler. Netanyahu bilhassa 23 Şubatta sınırlarını iyice genişletmek isteyebilir. Bu durumdan Boğa burcu İsrail ve diğer ülkeler olumsuz etkilenebilir.

19, 20, 22 Şubatta Plüto Transiti -2 katsayısında olacağından bu tarihlerde toplu ölümler, şiddet ve terör olayları artabilir ve 23 Şubatta bu olumsuz olaylar patlak verebilir. Plüton yüzünden Akrep burçlarının da keyfi kaçabilir. Akrepler her zamankinden daha katı ve acımasız olabilir. Tabiki bu durum kişilerin katsayıları ile doğru orantılıdır. Yani katsayısı yüksek bir Akrep burcu -2 katsayısındaki Plüton taransitinden daha az etki alacağından katı ve acımasız olmayabilir. Ama katsayısı düşük bir Akrep iseniz o zaman içinizden gelen katı dürtülere dikkat etmeniz gerekebilir.

19, 20, 22 Şubatta planlı cinayetler artabilir. Suç oranları 23 Şubatta patlak verebilir. Polisler ve askerler fazla mesai yapabilir.

22 Şubatta Güneş Transiti +4 katsayısında olup Natal Marsı Balık, Koç, İkizler**, Yengeç, Başak, Terazi, Yay**, Oğlak olanlar olumlu etki alırken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski Güneş.den alacağı olumsuz etkilerle baskıya maruz kalabilir. Bu baskı Natal Marsı Aslan, İkizler ve Yay olanlardan gelebilir. Örneğin Putin’in Natal Marsı Yay olduğundan 22 Şubatta Zelenski’nin Putin’den Güneş bazında olumsuz etki alması olasıdır. Zelenski’ye 22 Şubatta bir saldırı olabilir.

22 Şubatta Natal Marsı Yay olan Putin ile Erdoğan Güneş bazında bir fırsat elde edebilirler ve bu fırsatı Boğa, Aslan, Akrep, Kova burcundan düşmanlarına karşı kullanabilirler.

19 Şubatta Ay (+5) Süper!

19 Şubatta Ay Transiti +5 katsayısında olup bilhassa Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanlar son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Terazi olan Suriye, Türkiye, Natal Marsı Başak olan Ukrayna, Natal Marsı Balık olan İran gibi ülkeler Aydan alacakları süper etkilerle kendi verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

Kişisel olarak Aydan olumlu etki alanlar 19 Şubatta Ay hangi evlerindeyse o konularda verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

23 Şubat Türkiye hariç Dünyanın geniş bir kesiminin olumsuz etkiler aldığı görülmektedir. 23 Şubatta Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar olasıdır.

Deprem Haftası: 23 Şubat zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri depremler beklenebilir.

20 ve 23 Şubatta olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

20 Şubatta Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

23 Şubatta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir.

23 Şubatta Petrol diğer günlere göre düşebilir.

Hafta boyu yüksek olan Dolar TL karşında 25 Şubatta daha da yükselebilir. Bu yükseliş 26 Şubat Pazartesiye yansıyabilir.

Bitcoin 23 Şubatta düşse de 25 Şubatta tekrar yükselebilir.

24 Şubatta Dolar Euro karşısında da yükselebilir. Bu yükseliş 26 Şubata yansıyabilir.

Bist100 21 Şubatta diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

19 Şubat Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————————————-

(19 Şubat 4.ev Ay Süper, 23 Şubat 11.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Boğa ———————————————-

(19 Şubat 3.ev Ay Süper, 23 Şubat 10.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen İkizler ———————————————-

(19 Şubat 2.ev Ay Süper, 23 Şubat 9.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————————————-

(19 Şubat 1.ev Ay Süper, 23 Şubat 8.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Aslan ———————————————-

(19 Şubat 12.ev Ay Süper, 23 Şubat 7.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Başak ———————————————-

(19 Şubat 11.ev Ay Süper, 23 Şubat 6.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Terazi ———————————————-

(19 Şubat 10.ev Ay Süper, 23 Şubat 5.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Akrep ———————————————-

(19 Şubat 9.ev Ay Süper, 23 Şubat 4.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Yay ———————————————-

(19 Şubat 8.ev Ay Süper, 23 Şubat 3.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————————————-

(19 Şubat 7.ev Ay Süper, 23 Şubat 2.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Kova ———————————————-

(19 Şubat 6.ev Ay Süper, 23 Şubat 1.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)

Yükselen Balık ———————————————-

(19 Şubat 5.ev Ay Süper, 23 Şubat 12.ev Mars, Venüs, Plüto Dikkat)