ALLAH’IM MERHAMETSİZLERİ BİZE MUSALLAT ETME…

Allah’ım; Merhametsizleri, vicdansızları bize musallat etme.

Allah’ım; Müslüman görünümlü olup da münafıklık alametleri taşıyanların şerrinden koru bizleri.

Allah’ım; dili başka, kalbi başka olanların şerrinden koru bizleri.

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Allah’ım; menfaatleri, hırsları, beklentileri, tarafgirlikleri, siyasi görüşleri uğruna yapmayacakları kötülük olmayan iftiracı, gıybetçi, fitne, fesat, dedikoducu, ahlaksız, merhametsiz, adaletsiz, bağnaz, yobaz kişilerin şerrinden koru bizleri.

Allah’ım; senden başka gidecek kapımız, el açacak, güvenecek ve sığınacak makamımız yok.

Allah’ım; sana emanetiz.

Allah’ım; Tek gücün ve tek güçlünün, her şeyi görenin, her şeyi bilenin, her şeyi duyanın ve kadir-i mutlak olanın sen olduğunu bilerek sana iman ediyoruz.

Önümüzden, arkamızdan, sağımızdan, solumuzdan, yakınımızdan, uzağımızdan, gökten, yerden gelebilecek her türlü felaketlerden, kötülüklerden koru bizleri.

Allah’ım; insanlık için, Rıza-i İlahi için, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Milleti, Türk Bayrağı uğruna çabalayan, canını, malını, hayatını ihlasla ve samimiyetle ortaya koyanlara yardım et.