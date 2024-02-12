SGK, SSK, Bağ-kur ve EYT’lilere müjde! 8000 TL ödenecek

Banka, mobilden veya şubelere başvuru yaparak işlem sağlayan müşterilerine kısa sürede şartsız şurtsuz 8000 TL ödüyor.
Bankaların çeşitli promosyon kampanyalarına ilgi büyük. Ancak tek başına ne kadar yeterli diye soracak olursanız, başarısız olabiliyorlar. Özellikle de bir süredir promosyon miktarını artırmayan bankalar için durum bu şekilde. Kuveyt Türk, yeni emekliler için özel bir kampanya başlattığını duyurdu. Bu kampanya kapsamında, maaşlarını Kuveyt Türk’e taşıyan emekliler, katılım finans prensiplerine uygun şekilde, 8 bin TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilecekler.
Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) dahil olmak üzere tüm emekliler bu kampanyadan yararlanabilirken, Kuveyt Türk’ün ortak ATM’lerinden ayda iki kez ücretsiz para çekme imkanı da sunuluyor.
Promosyon ödemesinin miktarı, emeklinin maaşına göre değişiklik gösterecek. 7 bin 500 TL ile 10 bin TL arasında bir emekli maaşı alanlar için 7.200 TL, 10 bin TL ve üzeri maaş alanlar için ise 8 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Hali hazırda emekli maaşı en düşük 10 bin TL’ye çıktığı için sabit olarak 8 bin TL ödeme yapılacağı netleşti. Bu ödeme planı, emeklilerin maaş aralıklarına göre değil artık standart promosyon üzerinden hareket imkanı sunuyor.
Promosyon ödemelerine yeni zam geleceği yönünde iddialar mevcut. Bankaların, SGK’nın aracılığı ile promosyon miktarlarını artırma yönünde önemli bir adım atacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde maaşlar zamlandı ancak promosyonlar sabit kaldı. Hal böyle olunca düşük promosyon ödemeleri vatandaşın gözünden kaçmadı. Şimdi ise emeklilere bir sürpriz daha yapılarak promosyonun artırılması yönünde ifadelere yer veriliyor.
Emekliler, promosyon tercihinde eğer Kuveyt Türk’ün yanında yer alır ise maaş hesabını taşıma işlemini nasıl yapacak? Bunun birkaç yolu bulunuyor. Ancak en pratiği şüphesiz e-Devlet hesabı üzerinden olacaktır. Emekliler, bu avantajlardan yararlanmak için maaşlarını e-Devlet üzerinden veya doğrudan Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla bankaya taşıyabilirler. 2024 yılı itibarıyla, en düşük emekli maaşının 10 bin TL’ye yükseltilmesiyle birlikte, Kuveyt Türk’ün bu kampanyası, emeklilere mali destek sağlamada önemli bir rol oynuyor.
Bu kampanya, emeklilere yönelik maddi desteklerin yanı sıra, katılım finans prensiplerine uygun bir şekilde tasarlanmış olmasıyla da dikkat çekiyor. Emeklilerin, finansal ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılayacak bu tür kampanyalar, onların hayat kalitelerini artırmaya yönelik önemli adımlardan biri olarak görülüyor.
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