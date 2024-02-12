10 bin TL Maaş alan emekliler dikkat! Çifte ödeme duyuruldu

Emekli maaşlarına ek olarak verilecek ödemeler merak konusu haline gelmişti. 49,25 ortalama ile yapılan zammı yetersiz bulanlar bu habere sevinecek. 10 bin TL emekli maaşı alanlara çifte ödeme duyuruldu.
Emeklilere ödenecek en düşük maaş tutarı 10 bin TL olarak açıklanmıştı. Gelen son bilgiyle beraber maaşlarda yeni zam dönemi başlıyor mu? Emekli, 10 bin TL ile nasıl geçinecek sorusu yanıt buluyor… Yılbaşıyla birlikte emekli maaşlarında yaşanan %49.25’lik artış, bankaların promosyon tekliflerini de harekete geçirdi. 2024 yılında emekli maaşlarının en düşük seviyesinin 10 bin TL’ye yükselmesiyle, daha önce düşük maaş dilimlerine yönelik promosyonlar artık geçerliliğini yitirdi. Bankalar, bu yeni duruma uygun olarak promosyon kampanyalarını güncelledi ve emeklilere daha yüksek promosyon dilimleri sunmaya başladı. Ayrıca, bazı bankalar maaş dilimlerine ek olarak, fatura ödemeleri ve kredi kartı harcamaları için de ekstra bonuslar sağlıyor.
Bu kampanyaların detaylarına bakıldığında, her bankanın farklı teklifler sunduğu görülüyor. Örneğin, FİBABANK ve GARANTİ BBVA, 10.000 TL ve üzeri emekli maaşları için 7.500 TL promosyon öneriyor. GARANTİ BBVA, ek olarak kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus ve mobil üzerinden maaş taşıma talimatı verip 500 TL ve üzeri harcama yapanlara 1.500 TL ek bonus sunuyor.
ING Bank, sektörde en yüksek promosyonlarından birini sunuyor: 10.000 TL ve üstü maaşlar için 10.000 TL. Ayrıca, her fatura talimatına 1.000 TL bonus, toplamda en fazla 5.000 TL sunuyor.
İŞ BANKASI ve YAPI KREDİ de benzer şekilde 10.000 TL ve üzeri emekli maaşları için 7.500 TL promosyon teklif ediyor. YAPI KREDİ ayrıca 2 fatura ödeme talimatına 500 TL ve kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus sağlıyor.
QNB FİNANSBANK ise 10.000 TL ve üstü maaşlar için 8.000 TL promosyon sunarken, kredi kartı harcamalarına yıllık 1.200 TL indirim yapıyor.
TEB, emekli maaşları için 10.000 TL ve üzerindeki maaşlara 5.000 TL promosyon teklif ediyor. Bu kampanyalar, emeklilerin maaşlarını daha verimli kullanmalarını ve ek gelir elde etmelerini sağlıyor. Ayrıca, ek bonuslar ve indirimler sayesinde emeklilerin bütçelerine önemli katkılarda bulunuyor. Bu kampanyalar, emeklilerin yaşam kalitelerini artırmak ve ekonomik rahatlık sağlamak için önemli fırsatlar sunuyor. Her bankanın sunduğu kampanya detayları ve ek bonuslar, emeklilerin ihtiyaçlarına ve harcama alışkanlıklarına göre değişiklik gösteriyor, bu nedenle her emeklinin kendi ihtiyaçlarına en uygun promosyonu değerlendirmesi öneriliyor.
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