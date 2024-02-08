Bitexen Winterfest, Uludağ’da ilk periyotunu muhteşem bir enerjiyle tamamladı!

Uludağ’ın benzersiz festivali Bitexen Winterfest, yıldız isimlerle dolu ilk periyotunu dün gece gerçekleşen unutulmaz etkinliklerle taçlandırdı. SULEIMAN, Kubilay Caner ve Doğukan Ustaoğlu’nun performanslarıyla başlayan gece, RedBull sponsorluğunda düzenlenen “Kayak Odasında Da Parti Olur Mu?” isimli oda partisiyle heyecanını zirveye taşıdı.
Oda partisi coşkusunun ardından, festivalin kalbi VIBE sahnesinde Madrigal’in büyüleyici performansı ve Caner Üstüner’in enerji dolu setiyle, katılımcılar adeta müzikle bütünleşti. VIBE performanslarının ardından eğlenceye mola vermeyen Bitexen Winterfest, +1 sponsorluğunda düzenlenen Gecenin Xtra’sı ve Malt Oda Partileri ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenceyi sürdürdü.
14 Şubat’a kadar devam edecek olan Bitexen Winterfest, Sefo, KÖFN, Mert Demir, Arem&Arman, Reckol (DJ Live), Sude, Simge Eğrilmez, Hera, Cielo, Taykunku, Yosi Gabay, Birand, Samih ve Alper Levi gibi birbirinden özel performanslara ev sahipliği yapmaya devam edecek.
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