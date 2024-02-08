Bitexen Winterfest, Uludağ’da ilk periyotunu muhteşem bir enerjiyle tamamladı!

Dünyadan 21 Temmuz 2024

Microsoft’un Güncelleme Hatası: İş Dünyası Hukuki Süreçlere Hazırlanıyor! Windows 11 için yayınlanan son güncelleme (KB5040435) ile ilgili yaşanan problemler, siber güvenliğin ve bilgi teknolojilerinin evrensel yapısının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Bu olayın bir siber saldırı mı yoksa sistemsel bir sorun mu olduğu anlaşılana kadar dünyada ciddi bir kargaşa yaşandı. […]