05 – 11 Şubat 2024 Astroloji haftalık yorum: 08 Şubat Güneş, Venüs, Mars Dikkat!

Haftanın en olumsuz günü 08 Şubat olup bu günde deprem, olumsuz hava koşulları ve kazaları ön plana çıkabilir. Doğal afetlerin yanı sıra şiddet ve terör olayları da artabilir. 08 Şubatta Güneş (-2), Venüs (-2) ve Marsın (-3) katsayıları son derece düşeceğinden Aslan, Boğa/Terazi ve Koç burçları her zamankinden daha sinirli ve agresif olabilirler. Bu burçların katsayıları düşeceğinden keyifleri kaçabilir ve etraflarını da olumsuz etkileyebilirler.

08 Şubatta özellikle Mars -3 seviyesine inecek ve bilhassa Natal Güneşi Koç, Boğa, Terazi, Akrep burçlarını olumsuz etkileyecektir. Türkiye’nin Natal Güneşi Akrep Marsı Terazi olduğundan 08 Şubatta Tr Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilir. Marsdan olumsuz etkiler alan bir ülkede yaşadığımızdan Koç, Boğa, Terazi, Akrep burcu olmasak da az çok biz de etkilenebiliriz.

08 Şubat Koç, Boğa, Terazi, Akrepler Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

Marsın olumsuz etkisinden kurtulmak için sinirli ve agresif insanlarla konuşmamak ve sinirlerimize hakim olmak gerekebilir. Dünyayı yöneten Koç, Boğa, Terazi, Akrep burcu kişiler ve/veya patronlar, başkanlar Tr Mars hangi evlerindeyse o konularda saldırılara hatta suikastlere maruz kalabilirler. Örneğin Terazi burcu Putin ve Netanyahu 08 Şubatta Marsdan son derece olumsuz etkiler alabilirler. Koç burcu NATO hem olumsuz etki alabilir hem de başka ülkelere ve kişilere olumsuz etkiler verebilir. 08 Şubatta özellikle Putin’in NATO’ya çok dikkat etmesi gerekebilir. 08 Şubatta Koç burcu Blinken da çok gergin ve sinirli olabilir ve yanlış kararlar verebilir. 08 Şubatta ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Akrep burcu Biden yada Terazi burcu Netanyahu arasında bir sürtüşme çıkabilir.

08 Şubatta şiddet ve terör olayları artacağından polisler ve askerler fazla mesai yapabilir. 08 Şubatta Terazi burcu Suriye, Boğa burcu İsrail, Koç burcu İran, Akrep burcu Filistin ve Türkiye, Terazi burcu Azerbaycan gibi ülkelerde şiddet ve terör olayları artabilir. 08 Şubatta Terazi burcu Netanyahu İran ve/veya Suriye gibi ülkelere saldırabilir.

08 Şubatta Güneş ve Venüs Transitleri de -2 katsayısında olacağından Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Netanyahu’nun her zamankinden daha saldırgan olmaları beklenebilir. 08 Şubatta İsrail ve Türkiye arasında da gerilimli olaylar yaşanabilir. 08 Şubatta Natal Güneşi düşük kişilerin keyfi kaçabilir. Natal Marsı düşük kişiler ise şiddete meyledebilir.

06, 07 ve 08 Şubatta Natal Güneş ve Marsı Kova, Koç, Boğa, İkizler, Aslan, Terazi, Akrep, Yay olanlar Tr Güneşden olumsuz etkiler alabilirler. Güneş düşük katsayıda Mars gibi şiddetle ilgilidir. 08 Şubatta hem Güneş hem de Mars düşük katsayıda olacağından ve en çok Koç, Boğa, Terazi, Akrep gibi burçları olumsuz etkileyeceğinden bu burçları sembolize eden konularda kavga, şiddet, terör, yangın ve patlama gibi olaylar mevzu bahis olabilir. 08 Şubatta yeni bir savaş çıkabilir yada mevcut savaşlar daha da kızışabilir.

11 Şubatta Tr Güneş -2 katsayısında ve Kova burcunun 22 Derecesine geçeceğinden (Son 8 derece) Natal Güneşi bilhassa İkizler ve Yay burçları son derece olumsuz etkiler alabilir. Örneğin 11 Şubatta İkizler burcu Trump’ın Güneşi sembolize eden bir takım nüfuzlu kişilere dikkat etmesi gerekebilir. Aynı zaman da Trump’ın Natal Marsı Aslan olduğundan o da başkalarına baskı yapabilir. Natal Marsları Aslan olan Macron, Trump, Netanyahu, Zelenski gibi kişiler birbirlerine baskı yapabilirler.

07 ve 08 Şubatta Tr Venüs -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Oğlak, Koç, Boğa, Yengeç, Başak, Terazi, Akrep, Balık olanları olumsuz etkileyebilir. Venüs düşük katsayısa mal, mülk ve parayla ilgili konularda talepkar insanların çoğalacağına işaret etmektedir. Venüsden olumsuz etki alan grubun içindeyseniz Venüs hangi evinizdeyse o konularda talepkarlıklara ve para konularına dikkat etmelisiniz. Natal Güneşi AKrep Marsı Terazi olan ülkemiz Türkiye’nin de Tr Venüsden olumsuz etki alması 08 Şubatta savaş ve terörün yanı sıra ekonomiyle ilgili konuların da ağırlık kazanacağına işaret etmektedir. Ayrıca Türkiye’nin Suriye ile ilgili toprak paylaşımı ve sınırlarla ilgili konularda daha talepkar olması beklenebilir. Akrep burcu Türkiye’nin 08 Şubatta İran, İsrail, Suriye gibi ülkelere dikkat etmesi gerekebilir.

11 Şubatta her türlü iletişim ve ulaşımda yangın ve patlamalar yada ölümcül kazalar artabilir. Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan Çin’in içinde de karışıklıklar çıkabilir. Çin hem kendisini hem de diğer ülkeleri olumsuz etkileyebilir. Terazi burcu Çin Koç burcu Nato’dan da olumsuz etkiler alabilir.

08 Şubatta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, volkanik aktiviteler artabilir.

08 Şubatta (3 ay içinde) zayıf fay hatlarında şiddetli depremler (7.0 ve üzeri) olabilir.

08 Şubatta olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

08 Şubatta Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

08 Şubatta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir. Ama 11 Şubatta Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir. Bu yükseliş 12 Şubat Pazartesiye yansıyabilir.

08 Şubatta Petrol diğer günlere göre düşebilir.

05 ve 06 Şubatta Dolar TL karşısında yükselebilir.

Bitcoin 08 Şubatta düşebilir ama 11 Şubatta tekrar yükselebilir.

05, 06 Şubatta Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

08 Şubatta Bist100 diğer günlere göre son derece düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

05 Şubat Haftası boyunca Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————

(08 Şubat 11.ev Güneş, 10.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Boğa ———————

(08 Şubat 10.ev Güneş, 9.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen İkizler ———————

(08 Şubat 9.ev Güneş, 8.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————

(08 Şubat 8.ev Güneş, 7.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Aslan ———————

(08 Şubat 7.ev Güneş, 6.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Başak ———————

(08 Şubat 6.ev Güneş, 5.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Terazi ———————

(08 Şubat 5.ev Güneş, 4.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Akrep ———————

(08 Şubat 4.ev Güneş, 3.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Yay ———————

(08 Şubat 3.ev Güneş, 2.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————

(08 Şubat 2.ev Güneş, 1.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Kova ———————

(08 Şubat 1.ev Güneş, 12.ev Mars ve Venüs Dikkat)

Yükselen Balık ———————

(08 Şubat 12.ev Güneş, 11.ev Mars ve Venüs Dikkat)