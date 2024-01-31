Mimar Esin Köymen, “Kültürel Varlıkların Korunacağı Yeşil Bir Maltepe için yola çıktık

CHP’nin İstanbul Maltepe İlçesinden Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Mimar Esin Köymen adaylığının açıklanmasından sonra, yoğun çalışmalarına başladı.

Belediye Başkan adayı Mimar esin Köymen adaylığının ardından ilk olarak CHP Maltepe İlçe Başkanlığını ziyaret etti. İlçe binasında Belediye Başkanı Ali Kılıç ve CHP İlçe Başkanı Kenan Otlu ile bir araya geldi. Üçlü uzun süre sohbet edip, bilgi alışverişinde bulundular. Birlikte poz veren başkanlar birlik ve beraberlik içinde hareket edeceklerini gözler önüne serdiler.

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı, Mimar Esin Köymen ‘Kıymetli başkanlarımıza konuk severliği ve dayanışması için teşekkür ediyorum. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışımızı ilçemizde büyütmeye devam edeceğiz. Maltepe Belediye Başkan Adayı olarak bana görev veren partimizin yönetici kurullarına, emek veren ve desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum’ dedi..

KÖYMEN, KOLLARI SIVADI

Belediye Başkan Adayı Esin Köymen ‘Maltepe’de yerel belediyeciliğin gereğini. Şimdi kolları sıvayarak 31 Mart akşamı sandıktan çıkmak için çalışmalara başlıyoruz’ diyerek kampanyasını başlattı.

Seçim çalışmalarında ilçede bulunan birçok sivil toplum örgütlerini, esnafı ve halkı ziyaret eden Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, gezdiği yerlerde gördüğü yoğun ilgi karşısında çok mutlu oldu. Halkın sevgisiyle karşılaşan Köymen’in memnuniyeti gözlerinden okunuyordu.

Birçok partili veya partisiz vatandaşlar kadın Belediye Başkan Adayı Esin Köymen’i karşılarında görünce çok memnun oldular. Bazı vatandaşlar Köymen’in boynuna sarılarak ‘Seninleyiz başkan, tüm desteğimiz sana’ diyerek sevgi gösterisinde bulundular.

HALKTAN SEVGİ GÖSTERİSİ

Gördüğü bu manzara karşısında duygulanan Köymen, kırkbeş yıllık Maltepe’li olarak, ilçenin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek üzere, belediye başkan adayı olmaktan onur duyduğunu belirtti. Köymen, ‘Hep birlikte Maltepe’mizin geleceği için yola çıkıyoruz. Beni coşkuyla karşılayan ve heyecanıma ortak olan Maltepe gençliğine, ilçe binasından meydana taşan ve desteğini bizimle paylaşan tüm Maltepelilere teşekkür ederim. Sizlerle birlikte, dayanışma ruhu ile yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyorum. Hep birlikte başaracağız, sizlerin coşkusunu ve umudunu Maltepeliye ulaştıracağım. Birlikte güçlüyüz birlikte başaracağız’ diyerek gördüğü manzara karşısında memnuniyetini dile getirdi.

‘YEŞİL MALTEPE, YEŞİL KENTLER’

Yerel yönetimin her aşamasında, eşitlik ilkesini ön planda tutan, bir anlayışı hedeflediklerini sözlerine ekleyen Köymen ‘Dezavantajlı grupları gözeten, adaletli bir belediyecilik anlayışını benimseyeceğimizin altını çiziyorum. Öncelikle yaşlılar, çocuklar, kadınlar ve engelliler olmak üzere fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada dezavantajlı olan tüm bireyleri gözeten bir yerel yönetim modeli oluşturma sorumluluğunu üstleniyoruz, bunda da başarılı olacağımıza inanıyorum’ diyerek, izleyeceği yönetim şekline değindi.

KÜLTÜREL VARLIKLAR KORUNACAK

CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Mimar Esin Köymen ‘Kentin hafızası olan, doğal ve kültürel varlıkları koruyacak ve geleceğe kazandıracak yönetim anlayışıyla yola çıkıyorum. Bu kapsamda tüm bu değerleri ayrıntılı bir tespit çalışmasıyla belgelemeyi hedefliyorum. Tarihi binaların restorasyonu ve kimliklerine uygun olarak, yeniden kullanımını, sit alanların dokusunun korunması ve iyileştirilmesini planlıyoruz.

Yeşil alanlara erişilebilirliğin, sağlıklı bir toplumun temel ihtiyaçlarından olduğunu biliyor, yeşil alanların artırılmasını hedefliyoruz. Kentte yaşayanların yürüyüş mesafesinde ulaşabilecekleri yeşil alanlar tasarlamayı önemsiyoruz. Doğal kaynakların korunmasını ve geleceğe aktarılmasını sağlayacak ekolojik planlarla, sürdürülebilir bir yeşil sistem varlığı oluşturmayı amaçlıyoruz’ diyerek projelerinden bahsetti..

ÇOCUK DOSTU MALTEPE

Çocuk haklarına öncelik vereceklerini belirten Köymen ‘Ulusal ve Uluslararası sözleşmeler uyarınca gerekli çevresel, mekânsal ve yönetimsel düzenlemeleri hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Çocukların güvenli ve sağlıklı bir çevrede büyümesini, aktif ve özgür hareket edebilmesini amaçlıyoruz. Hizmetlere erişim ve kent yaşamına katılımda, çocuk haklarını öne çıkaracak bir model geliştireceğiz’ dedi.

Maltepe’de daha mutlu, daha sağlıklı, daha güvenli koşullarda yaşamanın yolunun, hem sorunları birlikte tespit etmekten hem de çözümlere birlikte karar vermekten geçtiğini sözlerine ekleyen Esin Köymen. Yerel yönetimde, farklı fikirlere ve gelişime açık, örnek bir yapıyı birlikte oluşturacaklarını belirtti.

KADINLARDAN TAM DESTEK

CHP Maltepe İlçe Teşkilatında Kadın Kollarını da ziyaret eden CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen’e kadınlardan da tam destek geldi. Köymen ‘Kadınların siyasette ve hayatın her alanında etkin rol alması, kadın örgütlerinin mücadele gücü sayesindedir. Bu mücadelenin yarattığı birikime inanan bir kadın adayı olarak, herkese katılım, katkı ve destekleri için teşekkür ederim’ diyerek kadınların hayatımızdaki önemini vurguladı.

HALKA, GÜVENLİ KONUT

Halkın güvenli ve sağlıklı konut hakkına erişimi için yapılabilecek, tüm çalışmaları detaylarıyla anlatan Enis Köymen ‘Yerel yönetimin, orta ve dar gelirlilere yönelik sağlıklı konutlar üreterek, ucuz kiralama yöntemiyle barınma sorununun çözümüne ve sosyal konut politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamasını hedefliyoruz’ diyerek sosyal konut sorununa ilçelerinde çözüm getirecekleri sözünü verdi.

Köymen, Cevizli mahalle sakinlerine yaptığı ziyarette, sağlıklı konutlara erişim hakkı ve sosyal konut projeleri başta olmak üzere, kentsel dönüşüm, imar politikaları, afetlere hazırlıklı olmanın önemi gibi pek çok başlıkta görüşlerini paylaştı.

Çocuklarının bakımı ile kariyeri arasında seçim yapmak zorunda bırakılan kadınlar için mahalle kreşlerinin önemine değinen Köymen, Gösterdikleri yoğun ilgi ve katılım için herkese teşekkür etti. Daha sonra Maltepe Giresunlular Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneğini de ziyaret eden Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, toplumcu belediyecilik anlayışlarını, afetlere hazırlık için yapılması gereken çalışmaları ve kamusal alanların kamu yararına değerlendirilmesinin gerekliliğini konuştu. Engelli bireylerin bağımsız olarak hayatını sürdürebileceği, fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamada önceleneceği bir yerel yönetim modelini oluşturmak sorumluluğunda olduklarını belirtip, Engelsiz Yaşamı Destekleme Derneği’ne ev sahiplikleri için teşekkür etti.

ESİN KÖYMEN KİMDİR?

Rize İkizdere’li olan CHP Maltepe Belediye Başkan Adayı Esin Köymen, mimar, adaylık öncesi TMMOB Mimarlar Odası İstanbul’da Büyükkent Şube Başkanı olarak görev yaparken, Belediye Başkanlığı Adaylığı için görevinden istifa etti. 45 yıldır Maltepe’de yaşayan Rize’li Mimar Esin Köymen, İkizdere Rüzgarlı Köyünden Muhsin Köymen’in kızı ve Maltepe Üniversitesi Eski Rektörü Prof Doktor Kemal Köymen’in yeğenidir.