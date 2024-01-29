Torrent teknik direktör değil!

Bundan iki sene önce Fatih Terim’in ardından göreve getirilen ve Pep Guardiola’nın yardımcılığını yapmaktan başka bir başarısı olmayan Torrent, Boey için “Futbolcu değil” raporu vermişti.
O Boey rekor bedelle Bayern Münih’e transfer oldu.
Torrent’in olumsuz raporundan yaklaşık 2 yıl sonra Bayern’e giden Boey, acaba Domenec Torrent’i aramış mıdır?
Bir teknik adam düşünün, oyuncusuna böyle bir rapor veriyor ve oyuncuyu karalıyor. Kim bilir Torrent kalsaydı Sacha Boey bugün o rakamlara transfer olabilir miydi? Belki de o gün Galatasaray gelen ilk teklifte oyuncusunu daha düşük rakamlara satacak ya da kiralayacaktı.
Madem Sacha Boey “Futbolcu değil”, ben de Torrent’in teknik direktör olduğunu düşünmüyorum. Eminim benim gibi düşünen milyonlar vardır.
Bu arada Boey’in başarısında onu küstüren hocaların katkısı falan yok. O dönemin şartlarında Dubois ve Omar’ın sakatlanmasından sonra Boey’e mecbur kaldılar ve oyuncu da bu şansı kullandı. Yani kendi göbeğini kendi kesti.
Son olarak belki de Galatasaray tarihine en kötü başkan olarak geçen Burak Elmas’ın kulübe tek faydası kendisi döneminde Sacha Boey’in transfer edilmesi.
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