CHP Adayı Alper Yeğin: Sancaktepe’ye göz kamaştıracı yatırımlarımız olacak!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Sancaktepe belediye başkan adayı Alper Yeğin, 27 Ocak 2024 tarihinde Anadolu ve Avrupa yakalarından gelen basın mensuplarıyla bir araya geldi. İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız’ın katkılarıyla düzenlenen kahvaltı programında Yeğin, önemli açıklamalarda bulundu.
Yeğin, programda ilçeye olan hakimiyetini vurgularken, özellikle Yenidoğan metro hattı projesi konusunda açıklamalarda bulundu. Kendisine yöneltilen sorular üzerine, geçmiş dönemde döneminde yaşanan arsa kiralama ve hattın rafa kaldırılması konularına değindi. Yeğin, bu projeyi gerçekleştirmekte kararlı olduklarının altını çizdi.
Yeğin, program boyunca ilçeye olan derin bağını ve hizmet vizyonunu vurgularken, özellikle Yenidoğan metro hattı projesi üzerinde durdu. Kendisine yöneltilen soruları cevaplarken, AK Parti döneminde yaşanan hattın rafa kaldırılma sürecine değindi ve projenin hayata geçirilmesi için kararlı olduklarını belirtti.
Alper Yeğin, ilçenin mevcut belediye başkanı Şeyma Döğücü’ye de bir takım eleştirilerde bulundu. Döğücü’nün belediye görevlerini yerine getirmekte başarısız olduğunu söyledi. Kahvaltı programı, çekilen hatıra fotoğrafları eşliğinde sona erdi.
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