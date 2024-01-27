29 – 04 Şubat 2024 Astroloji haftalık yorum: 31 Ocak, 01 Şubat Aya Dikkat!

Haftanın en yoğun günü 01 Şubattır. 31 Ocak ve 01 Şubatta Tr Ay -2 katsayısında olup bilhassa Aslan ve Kova burçları olumsuz etkiler alabilir. 31 Ocak ve 01 Şubatta Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Ukrayna Başkanı Zelenski’nin Tr Aydan son derece olumsuz etkiler aldığı ve hayati tehlikesinin olduğu görülmektedir.

Kişisel olarak 31 Ocak ve 01 Şubatta Tr Aydan olumsuz etki alan grubun içinde olanların Tr Ay hangi evlerindeyse o konularda güvenlik ve verimlerine dikkat etmeleri gerekebilir. Örneğin Tr AY 4.evinizdeyse evinize hırsız girebilir yada Tr Ay 3.evinizdeyse iletişimle ilgili güvenlik sorunları yaşayabilirsiniz.

31 Ocakta Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, İkizler, Yengeç, Aslan, Yay, Oğlak, Kova olanlar -2 katsayısındaki Tr Aydan olumsuz etkiler alabilir. 31 Ocakta İkizler ve Yay burcunu sembolize eden şeylerin Ay Transitinden olumsuz etkiler alması olumsuz hava koşulları ve kazalara da sebep olabilir. 01 Şubatta Natal Güneş ve Marsı Terazi, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan**, Akrep, Yay, Oğlak, Kova** olanlar Tr Aydan olumsuz etkiler alabilir. 01 Şubatta bilhassa bilimsel deney ve çalışmaları sembolize eden Kova burcunun Tr Aydan çift yönde olumsuz etkiler alması bilimsel bir deneyde kazaya sebep olabilir. Uzay yolculuklarında ve her türlü iletişimde 31 Ocak ve 01 Şubatta çok dikkatli olunması gerekebilir. Bu tarihlerde uçak kazaları da artabilir.

31 Ocak ve 01 Şubatta Zelenski gibi Terazi burcu Putin’in de Tr Aya dikkat etmesi gerekebilir. Putin’in yükseleni Başak olduğundan Tr Ay para evi olan 2.evinde olacaktır. Bu durum Putin’in para konularında kimseye güvenmemesi gerektiğine işaret etmektedir.

31 Ocakta Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan İsrail Başkanı Netanyahu da Tr Aydan son derece olumsuz etkiler alabilir. Özellikle Netanyahu ve Putin’in Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi’ye ve/veya Çin Başkanı Şi Cinping’e dikkat etmeleri gerekebilir.

29 Ocak Haftası boyunca Aslan, Kova, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

04 Şubat Ay ve Neptün (+5) Süper!

(Astroloji haftalık yorum)

04 Şubat Pazar günü Ay Yay burcunda Neptün Balık burcunda +5 katsayısında olacaktır. Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanlar Tr Aydan olumlu etki alırken Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar ise Tr Neptünden son derece olumlu etkiler alabilirler. Ay yüksek katsayıda verim ve güveni sembolize ederken Neptün yüksek katsayıda merhameti, yardımlaşmayı, yaratıcılık ve ön sezileri sembolize etmektedir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Putin’in Tr Neptün 7.evinde (yükselen başak) olacağından Putin 04 Şubatta ikili ilişkilerde yardımlaşabilir. Putin 04 Şubatta İran ile askeri bir anlaşma yapabilir.

01 Şubat Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir. Bilhassa 31 Ocak ve 01 Şubatta Türkiye’nin hem Doğusu hem de Batısı olumsuz etkiler alabilir.

01 Şubat zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

01 Şubat olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

01 Şubatta Ons Altın düşse de 02 Şubatta yükselebilir. Hafta boyu Ons Altın dalgalı seyredebilir.

01 Şubatta Ons Gümüş diğer günlere göre düşebilir

30 Ocakta Petrol düşse de 04 Şubatta Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

29 Ocakta Dolar TL karşısında son derece yükselebilir.

29 Ocakta Bitcoin yükselebilir. Ancak 30 Ocakta Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

02 Şubatta Dolar Euro karşısında yükselebilir.

01 Şubatta Bist100 diğer günlere göre son derece düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir

29 Ocak Haftası boyunca Aslan, Kova, Terazi burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 7.ev Ay Dikkat)

Yükselen Boğa ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 6.ev Ay Dikkat)

Yükselen İkizler ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 5.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 4.ev Ay Dikkat)

Yükselen Aslan ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 3.ev Ay Dikkat)

Yükselen Başak———————

(31 Ocak, 01 Şubat 2.ev Ay Dikkat)

Yükselen Terazi ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 1.ev Ay Dikkat)

Yükselen Akrep ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 12.ev Ay Dikkat)

Yükselen Yay ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 11.ev Ay Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 10.ev Ay Dikkat)

Yükselen Kova ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 9.ev Ay Dikkat)

Yükselen Balık ———————

(31 Ocak, 01 Şubat 8.ev Ay Dikkat)