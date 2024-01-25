Başıboş köpekler konusunda en cesur adımları, bu iki cesur yürek attı

Ülkemizde cadde ve sokaklar, çocuk parkları, hayvansever maskesi altında faaliyet gösteren bir takım dernekler vasıtasıyla bilinçli bir şekilde başıboş köpekler tarafından adeta istila altına alındı.

Başıboş köpekler insanlarımıza saldırıyor, parçalıyor öldürüyor.

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Ama köpeğe dokunamıyorsun çünkü 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununu yürürlüğe girdikten sonra köpekler kutsal bir varlık gibi ilgi görülüyor. Yani dokunulmazlık hakları var. Köpek sana saldırabilir parçalayabilir fakat yasaya göre sen köpeğe dokunamazsın.

Hiç şüphesiz Başıboş Köpek Sorunu , yerel seçimlerin en önemli anahtarlarından biri olacak. Halk, seçimden önce çözüm bekliyor. Bu talep görmezden gelinemez.

Bu işin arka planında köpek yemi gibi çeşitli malzemelerin üretilip satıldığı çok büyük bir rantın döndüğü lobiler olduğu gerçeği yatmaktadır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun mutlaka çözüme kavuşturulacağını söylemişti.

Erdoğan, “Bu sorunu inancımız ve kültürümüz çerçevesinde mutlaka çözüme kavuşturacağız” dedi.

Metropol şehir İstanbul’un başı adeta köpeklerle belada…

İstanbul Valisi Davut Gül: “Sahipsiz köpek olmaz. Dünyanın neresine giderseniz gidin bu böyle. Bu hayvanların bir sahibinin olması gerekiyor”

AK Parti’nin İBB adayı Murat Kurum, son dönemde sıkça gündeme gelen sokak hayvanları sorunu için çalışmalara başladıklarını belirterek, ‘Biz bu sorunun farkındayız. Sorunun çözümü için de emin olun çok çalışıyoruz.

İstanbul’umuzda maalesef başıboş gezen yüz binlerce sokak köpeği var. Annelerimiz endişe içinde, çocuklarımız tehdit altında.

Erzurum bu konuda rahat, zira; gereken tedbirler zamanında alınmış…

Ülke genelinde bu sorunun çözümü için en doğru hamleler sergileyen Erzurum adından söz ettiriyor.

–Atatürk Üniversitesi Rektörü Dr. Ömer Çomaklı konuyu bilimsel olarak ele alan akademik bir çalışma başlattı.

–Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bu konuda daha önceden adım atarak başıboş köpekleri barınaklarda toplayıp sorun olmaktan çıkarmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeme getirmesiyle de daha da titizlikle takibi sürdürülmektedir.

Rektör Çomaklı çok doğru bir hamle yaparak Erzurum’da başıboş köpekler sorununu bilimsel açıdan değerlendirmek amacıyla, hukuki, dini, halk sağlığı alanında uzman akademisyenlerin katıldığı, “Başıboş Köpekler Sorununa Bilimsel Bakış” paneli gerçekleştirildi.

Aslında bu konuda gerek bilimsel boyutta çok naif bir üslupla; gerekse sosyal medya platformlarında etkili bir aktivisit olarak ciddi şekilde mücadele veren Atatürk Üniversitesi Akademisyenlerinden Veteriner Hekim Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu Çoban Hanımefendinin bu azimli çalışmalarını Erzurum’da başıboş köpekler sorununu bilimsel açıdan değerlendirmek amacıyla, hukuki, dini, halk sağlığı alanında uzman akademisyenlerin katıldığı, “Başıboş Köpekler Sorununa Bilimsel Bakış” paneli düzenlenmesine öncülük edip fırsat veren Prof. Dr. Rektör Ömer Çomaklı’yı da ayrıca takdir – tebrik etmek gerekir.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, bu konuda radikal kararlar alıp uygulamasını başarılı şekilde gerçekleştiren belediyeler arasında dikkat çekmektedir.

Sokaklarda başıboş köpeklerin insanları rahatsız etmemesi için ekipler tarafından toplanması tedavileri ve bakımları için gerekli olan barınak ortamlarını oluşturmuş kısacası kentte bu işi sorun olmaktan çıkarmış durumda…

Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle sokak hayvanlar için birçok proje üretiyor; beslenme, tedavi ve bakım ihtiyaçlarını ivedilikle giderilmektedir.

Tebrik etmek gerekir…