Cumhurbaşkanı talimat verdi! SON DAKİKA İşçi, esnaf, memur ve emekli maaşları tekrar zamlanıyor

Cumhurbaşkanı talimat verdi. Son dakika İşçi, esnaf, memur ve emekli maaşları bir kez daha değişiyor. İşçi, esnaf, memur ve emekliye bir zam daha geliyor. Son dakika olarak verilen haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bakanlara talimat verdiği öğrenildi!

Son dakika İşçi, esnaf, memur ve emekli maaşı bir kez daha değişiyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılan zamları beğenmedi. Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan’a işçi, esnaf, memur ve emekli maaşlarıyla ilgili talimat verdiği ve hazırlıkların tamamlandığı öğrenildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanı Vedat Işıkhan’ın SSK ve Bağ-kur emekli aylıklarını bir ek zam daha yaparak %49,25 çıkartması da emekliye deva olmadı. Ancak bu sürpriz bazı şeylerin başlangıcı olduğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 5’lik ek zam açıklaması ardından iktidardan zam furyası devam edecek. İşçi, memur ve emekli maaşları bir kez daha değişecek.

Özellikle yüzde 7 oranın ek zam yapılan en düşük emekli maaşı 10 bin TL Erdoğan’ı ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Emekliler gelen zammın göstermelik olduğunu ve hemen erimesi ardından 31 Mart yerel seçimler öncesi büyük bir adım daha atacağı öğrenildi.

Erdoğan’dan Mehmet Şimşek’e ve Vedat Işıkhan’a talimat!

AKP yakın gazeteciler ve siyasiler son dakika kulis bilgisi paylaştı. Erdoğan’ın Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Vedat Işıkhan’a talimat verdiğini söyledi. Hazine ve Maliye ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarıyla görüşen Erdoğan “İşçi, esnaf, memur ve memur emekli maaş zamları ile ilgili yeni bir açlışma yapılsın. Her kesimin artışlarını eşitleyelim” dediği öne sürüldü.

Talimat sonrası Mehmet Şimşek ve Vedat Işıkhan’ın çalışmalarını bakanlıklarda başlattığı öğrenildi.