Ziraat Bankası 300 BİN TL destek kredisi! 2500 TL taksitle veriyor

Ziraat Bankasından vatandaşlara destek kredisi. Ekonomiyi rahatlatmak için Ziraat Bankası elini taşın altına koydu. 2.500 TL taksitle 300 bin TL kredi vereceğini duyurdu. 120 ay vadeyle vatandaşlara destek ödemesi nefes aldıracak.
Ziraat Bankası Ortak konut kredisi kampanyası!
Ziraat Bankası tarafından son dakika Ortak Konut Kredisi duyurusu geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara fırsat olarak verilecek yeni kampanyasının detayları belli oldu.
Ziraat Bankası yeni kredi kampanyası detayları belli oldu!
Ziraat Bankası yeni kredi kampanyaıs ortak konut kredisi kampanyası. Ev sahibi olmak isteyen kişilere en az 2 en fazla 5 kişinin biraraya gelmesiyle konut alabilme imkanı sağlıyor.
2 ve 5 kişi arasında başvuruların alacağı kampanyada ortaklar arasında bir kişi yada fazlası kredi kullanabiliyor. Kredi tutarı SPK lisanslı ekspertiz firmasını raporuna göre belirlenecek. Krediiye konu olan gayrimenkuül üzerine ipotek tesis edilerek kredi verilecek.
10 yıl vadeli veriliyor!
Ziraat Bankası ortak konut kredi kampanyası 10 yıl vadeli şekilde veriyor. 300 bin TL konut kredisi için aylık 12 bin TL ödeme yapılacak. Eğer 5 kişi krediyi çekerse, aylık 2.500 TL ödeme yapılacak.
Ortak konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?
Ziraat Bankası mobil yada web sitesi üzerinden Kredi türü “Bireysel Konut Kredisi”, Belgeleri görmek istediğiniz kredi yazan yere “Ortak konut Kredisi” yazarak krediye başvurabilirsiniz. Ortak Konut Kredisi, başvuru formu, gelir belgesi ve satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi verilecek başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.
İlgili Haberler
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal tarafından yapılan açıklama da; Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektriğe yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, […]
İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip olan yerel basına olumsuz yansıması hususunda değerlendirme yaptı. Tasarruf Genelgesi, yerel basını ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır Yıldız, açıklamasında; “Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, ülkemizin basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip […]
IBT Solar, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL ile anlaşma imzaladı. Dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve IBT Solar, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. İLGİLİ HABER Dünyada Dijital Kaos !.. Sürdürülebilir bir gelecek için güçlerini birleştiren dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve yenilikçi güneş enerjisi […]