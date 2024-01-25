Ziraat Bankası 300 BİN TL destek kredisi! 2500 TL taksitle veriyor

Ziraat Bankasından vatandaşlara destek kredisi. Ekonomiyi rahatlatmak için Ziraat Bankası elini taşın altına koydu. 2.500 TL taksitle 300 bin TL kredi vereceğini duyurdu. 120 ay vadeyle vatandaşlara destek ödemesi nefes aldıracak.

Ziraat Bankası Ortak konut kredisi kampanyası!

Ziraat Bankası tarafından son dakika Ortak Konut Kredisi duyurusu geldi. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara fırsat olarak verilecek yeni kampanyasının detayları belli oldu.

Ziraat Bankası yeni kredi kampanyası detayları belli oldu!

Ziraat Bankası yeni kredi kampanyaıs ortak konut kredisi kampanyası. Ev sahibi olmak isteyen kişilere en az 2 en fazla 5 kişinin biraraya gelmesiyle konut alabilme imkanı sağlıyor.

2 ve 5 kişi arasında başvuruların alacağı kampanyada ortaklar arasında bir kişi yada fazlası kredi kullanabiliyor. Kredi tutarı SPK lisanslı ekspertiz firmasını raporuna göre belirlenecek. Krediiye konu olan gayrimenkuül üzerine ipotek tesis edilerek kredi verilecek.

10 yıl vadeli veriliyor!

Ziraat Bankası ortak konut kredi kampanyası 10 yıl vadeli şekilde veriyor. 300 bin TL konut kredisi için aylık 12 bin TL ödeme yapılacak. Eğer 5 kişi krediyi çekerse, aylık 2.500 TL ödeme yapılacak.

Ortak konut kredisi başvuruları nasıl yapılır?

Ziraat Bankası mobil yada web sitesi üzerinden Kredi türü “Bireysel Konut Kredisi”, Belgeleri görmek istediğiniz kredi yazan yere “Ortak konut Kredisi” yazarak krediye başvurabilirsiniz. Ortak Konut Kredisi, başvuru formu, gelir belgesi ve satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi verilecek başvuru işlemlerini başlatabilirsiniz.