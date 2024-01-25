Bankadan ocak ayına özel Emekliye 19 BİN TL promosyon! Son günler

Emeklilere 19.000 TL promosoyn ödemesi. Emekliye bankalardan peş peşe kampanyalar geliyor. SSK ve Bağ-kur emeklilerine ocak ayına özel hemen alabileceği 19 bin TL promosyon ödemesi gerçekleşiyor.

Emekliler son günlerde gelen peş peşe haberlerle mutlu oluyor. Maaşlara gelen enflasyon farkı sonrası yüzde 5’lik ek zam SSK ve Bağ-kur emeklilerine duyurulmuştu. Şimdi emekliye 19 BİN TL promosyonu sevinç yarattı.

Türkiye Finans Bankası duyurdu!

Türkiye Finans Bankası, emeklilere 15 bin TL – 19 bin TL arasında promosyon kampanyası duyurdu. 31 Ocak 2024’e kadar geçerli olan kampanya emekli maaşını Türkiye Finans banka taşıyanlara 19.000 TL emekli promosyon ödeyeceğini açkıkladı.

19 bin TL promosyon ödemesi detayları!

Bankadan yapılan açıklamaya göre, 31 Ocak tarihine kadar Emekli maaşını Türkiye Finans’a taşıyanlara 19 bin TL promosyon ve ek ödüller verileceği duyurdu. Türkiye Finans müşterisiyseniz mobil bankacılıkla hemen promosyon ödemesi yapabilirsiniz. Mobilden başvurular yada müşteri iletişim merkezini arayarak hemen promosyondan faydalabilirsiniz.

Türkiye Finans bankası, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-kurlu tüm emeklilere 36 boyunca Türkiye Finans bankasına taşıyan emeklilere 10 bin TL ile 12.500 bin TL arasında promosyon ödemesi yapacağını açıkladı.

10 bin TL ve 15 bin TL promosyon ödemesi alanlara 30 gün içinde 2 yeni otomatik fatura talimatı vermesi üzerinde 4.750 TL ve 6.500 TL ek nakit promosoyon ödemesi yapılacağını duyurdu.

Böylelikle 10 bin TL ve 4.750 TL promosyon ödemesi alanlara 14.750 TL, 12.500 TL ve 6.500 TL promosyon alanlara da 19 bin TL promosyon ödemesi alabilecek.