TC Kimlik numarası sonu 0 2 4 6 8 olanlara şimdi 3.500 TL yattı!

Son dakika TC Kimlik numarası sonu 0 2 4 6 8 olanlara devlet tarafından destek ödemesi yatırıldığı duyuruldu. Ödemeler banka hesabına geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 3.500 TL ödeme yatırıldı. 2024 yılında beklenen ödeme yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3.500 TL doğalgaz yardımını hesaplara yatırdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, an itibariyle hak sahiplerine ödemelerin yapıldığını duyurdu. Doğalgaz Tüketim Desteği almaya hak kazananlara 304,5 milyon TL ödeme yapıldı.

Doğalgaz Destek Ödemesi hesaplara yattı!

Düzenli Doğal Gaz tüketim desteğini 1.500 TL ile 3.500 TL arasında yaptıklarını ifade eden Göktaş “Doğal Gaz Tüketim Desteği ödemelerimiz başladı. Bu kapsamda Ekim/Kasım/ Aralık aylarını kapsayan Ocak ayı ödeme döneminde 383 bin haneye toplam 304,5 milyon TL ödeme yapılacak” ifadelerini kullandı.

Hem ev sahibi hem kiracıların bu destekten yararlanabileceğini duyuran Göktaş, ““Hali hazırda doğal gaz alt yapısı bulunan yerleşim yerlerinde ikamet eden ve hanesinde mesken türü doğal gaz aboneliği bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza bu desteğimizi sunmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TC Kimlik sonu 0 2 4 6 8 olanlara yattı!

Aile Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin banka hesaplarına sırasıyla TC kimlik sonu 0 2 4 6 8 olanlara yattığı duyuruldu. Banka hesabı olmayanlara PTT şubelerinden yapılacak. Doğalgaz yardım başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.