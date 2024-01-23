Vatan Partisi İstanbul’dan Milletvekillerine Çağrı! “İsveç’in NATO üyeliğine hayır!

İsveç’in NATO’ya üyeliği, Dışişleri Komisyonu’nda onaylanmasından sonra, oylama için Meclis Genel Kurulu’na gelecek. Vatan Partisi, bir çok ilde İsveç’in NATO üyeliğinin onaylanmasına karşı eylemler düzenledi. O eylemlerin adreslerinden biri de İstanbul’da Eminönü Meydanı oldu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, basın açıklaması yaparak Meclis’i İsveç’in NATO üyeliğini reddetmeye çağırdı. Açıklamayı İl Başkanı İbrahim Okan Özkan yaptı.

“PKK’YA SİLAH VEREN ABD ÖNDERLİĞİNDEKİ NATO!”

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Özkan, açıklamasında, geçtiğimiz günlerde verdiğimiz şehitleri hatırlatarak, NATO’nun Türk askerlerini şehit eden silahları PKK’ya verdiğini belirtti. “Basın açıklamamızı başlattığımız dakikalarda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İsveç’in NATO’ya alınması, NATO’nun genişletilmesi tartışılıyor.” diyen Özkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hangi NATO? Bundan tam on gün önce Pençe Kilit Harekâtı bölgesinde 9 Mehmetçiğimizi şehit eden PKK’ya on binlerce tır silah veren, ABD önderliğindeki NATO! FETÖ’yü Türk Ordusunun, Türk Polisinin, Türk Yargısının ve üniversitelerimizin içine yerleştiren NATO! 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Gazze’de 26 binden fazla Filistinliyi katleden, 8 bin Filistinliyi kaçıran İsrail’e destek veren ABD önderliğindeki NATO! Dedeağaç’tan başlayarak Girit’in kuzeyine kadar Yunanistan’ın Ege kıyılarına uçaklarını ve tanklarını yerleştiren ABD önderliğindeki NATO! Türkiye’nin dört bir yanını kuşatan, ABD üslerindeki namlularını vatanımıza çeviren NATO!”

“NATO TÜRKİYE AÇISINDAN GÜVENLİK ŞEMSİYESİ DEĞİLDİR”

Özkan, NATO’nun Türkiye açısından güvenlik şemsiyesi olmadığını vurguladı. NATO’nun Türkiye’de yaptığı eylemleri sıralayan İstanbul İl Başkanı şöyle konuştu:

“Türkiye’de 12 Mart 1971 darbesini, 12 Eylül 1980 darbesini, 15-16 Temmuz 2016 darbesini tezgahlayan NATO! Türkiye’ye katliamlardan, provokasyonlardan, suikastlardan başka hiçbir şey getirmeyen NATO! İncirlik ve Kürecik üsleri üzerinden ABD ve İsrail’in gözcülüğünü yapan NATO! 15 Temmuz 2016 gecesi Gazi Meclisimizi bombalayan uçaklara yakıt ikmali yapan NATO! Tatbikatlarında Büyük Devrimci Önderimiz Atatürk’ün ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın posterlerini düşman tanımı kapsamında kullanan NATO! DEAŞ türünden sahte İslamcı terör örgütlerini besleyen, eğiten, silahlandıran ve Mehmetçiğin üzerine süren NATO! NATO, Türkiye açısından bir güvenlik şemsiyesi değil, güvenlik tehdididir!”

“MİLLETVEKİLLERİNE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ”

Meclis’te bulunan 600 milletvekiline çağrıda bulunan Okan Özkan, İsveç’in NATO üyeliğine “hayır” denmesi gerektiğini söyledi. Özkan şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki 600 Milletvekiline çağrıda bulunuyoruz: İsveç’in NATO üyeliğine hayır! NATO’ya hayır! NATO’ya evet, şehitlerimize ihanettir. NATO’ya evet, Türkiye’nin bağımsızlığına ve güvenliğine ihanettir. NATO’ya evet, Türkiye’nin bölünmesine evettir. NATO’ya evet, Mehmetçiğe kurşundur. NATO’ya evet, darbelere evettir. NATO’ya evet, FETÖ’ye evettir. NATO’ya evet, İsrail’e hizmettir. NATO’ya evet, Filistin’e ihanettir.”

“TÜRKİYE NATO MECLİSİ DEĞİL MİLLET MECLİSİ SEÇMİŞTİR”

14 Mayıs seçimlerinde Türkiye’nin NATO Meclisi seçmediğini söyleyen Özkan, Meclis’teki milletvekillerinin vatanseverliğinin sınanacağını belirtti. “Yiğitler meydanda belli olur” ifadelerini kullanan Özkan, şöyle konuştu:

“Türk milletinin yüzde 90’ı Amerikan emperyalizmine ve NATO’ya karşıdır. Millet, 14 Mayıs 2023 Seçimlerinde NATO Meclisi değil, Millet Meclisi seçmiştir. Milletvekilleri Türkiye’nin bağımsızlık ve bütünlüğüne bağlılık yemini etmiştir. Milletvekilleri, bağımsızlık yeminini çiğneyemez. Milletvekilleri, NATO vekili olamaz. Milletvekillerimizi, İsveç’in NATO’ya alınmasına “Hayır” oyu vermeye çağırıyoruz!”

“Şehitlerimizin cenazelerinde kara gözlükler takıp yas tutan, FETÖ’yle mücadele ettiğini söyleyen, Atatürkçülük deyince mangalda kül bırakmayan, Gazze’de katledilen 26 bin Filistinli için kınamalar yayınlayan 600 milletvekilinin vatanseverliği işte şimdi sorgulanacak. Yiğit, meydanda belli olur!”

“TÜRK MİLLETİNE VE ŞEHİTLERİMİZE SÖZ VERİYORUZ”

Vatan Partisi olarak Türk Milletine ve şehitlere “ABD ve NATO’ya karşı mücadelede kesin zaferin” sözünü veren Okan Özkan şöyle konuştu:

“Türkiye, güvenlikte ve ekonomide ABD ve NATO ile hesaplaşacağı zorlu bir sürece girmiştir. Vatan Partisi, bu süreçte Türk devletinin bağımsızlığına, milletinin birliğine, kahramanlığına ve fedakârlığına önderlik edecektir. NATO, Türkiye’nin düşmanıdır. NATO, dünyanın en büyük terör örgütüdür. Türk milletine ve şehitlerimize söz veriyoruz: ABD ve NATO’ya karşı mücadeleden kesinlikle zafer kazanacağız. NATO’dan çıkacak, bağımsız Türkiye’yi kuracağız!”