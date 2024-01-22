Kazakistan’da depreme yakalanan Tolgahan Sayışman’dan son dakika haber var mı?

Son dakika ünlü oyuncu Tolgahan Sayışman işleri nedeniyle Kazakistan’da olduğu ve deprem sonrası haber alınamadığı iddia edildi. Tolgahan Sayışman yaşıyor mu? Tolgahan Sayışman’dan haber var mı?
Son dakika Tolgahan Sayışman’dan haber var mı?
Kazakistan’da meydana gelen 7,2 deprem sonrası haber alınamadığı iddia edilen Tolgahan Sayışman sosyal medyayı ikiye böldü. Deprem nedeniyle telefon ve internetin kesildiği için ulaşılamıyor diyenler kadar Kazakistan’da deprem de ölü ve yaralı var mı soruları da sıklıkla soruluyor!
Tolgahan Sayışman’dan haber var mı?
Ayaklıgazete son dakika olarak duyurduğu haber sonrası Tolgahan Sayışman’dan haber alınamadığı iddia edildi. Ancak daha sonra bir başka dedikoducucocuk hesabı Tolgahan Sayışman’dan haber alındığı ve durumunun iyi olduğu aktardı. Ancak konuyla ilgili net bir bilgi yok.
Tolgahan Sayışman hayranları instagram yada twitter adresinden oyuncunun bir paylaşım yapmasını istiyor. Şu an itibariyle Tolgahan Sayışman sosyal medya yada menajerinden açıklama geldi. Açıklama gelir gelmez kadikoygazetesi.com’da olacak.
Son dakika açıklama geldi!
Son dakika ünlü oyuncudan haber geldi. Tolgahan Sayışman yaptığı açıklamada “Sıkıntı yok, şükür en güvenilir yerdeyim” açıklaması yaptı.
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