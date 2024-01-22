Banka Limitlerini Tavana Çıkardı! Bu Sefer 250 Bin TL Kredi Veriyor…

Bankadan limit artırma hamlesi geldi. Kredi ihtiyacınız varsa 250 bin TL ödemeniz kısa süre içerisinde hazır edilecek.

ING Bank’ın birbirinden güzel kampanyaları devam etmekte. 250 bin TL’lik kredi paketinde ise bizleri hangi detaylar bekliyor paylaşalım. İhtiyacınız varsa anında başvuruda bulunabiliyorsunuz.ihtiyaç kredisi faiz oranları, yaz aylarının başından bu yana artış göstererek vatandaşlar için ciddi bir mali yük oluşturuyor. Kredi faiz oranlarının 5’in üzerinde seyretmesi, birçok kişinin kredi kullanımından kaçınmasına yol açıyor. Bu durumda, vatandaşlar acil nakit ihtiyaçları için bankaların sunduğu özel faiz oranlı kampanyaları dikkatle takip ediyor. Faizsiz kredi teklifleri büyük ilgi görürken, kredi kartları üzerinden sağlanan nakit avans kampanyaları da faizsiz kredi alternatifleri olarak değerlendiriliyor. Bunun yanı sıra, düşük faizli kredi teklifleri de vatandaşların ilgisini çekiyor, özellikle acil ödemeleri olan ya da borçlarını yeniden yapılandırmak isteyenler için cazip seçenekler sunuluyor.

İNG Bank, ekonomik politikalara uyum sağlayarak yeni bir kredi kampanyası başlattı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz artırım kararı sonrasında, kredi faizlerinin 5’in üzerine çıkmasına rağmen, İNG Bank önemli bir indirimle kredi kampanyasını duyurdu. Bu kampanyada, faiz oranlarının %3,69’a düşürüldüğü belirtiliyor ve uygun şartları taşıyan her bireyin bu krediden yararlanabileceği ifade ediliyor.

İNG Bank’ın kredi kampanyası, nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için esnek geri ödeme vadeleri sunuyor. Genellikle 24-26 ay vade tercih edilirken, yeni düzenlemelerle 100.000 TL’ye kadar kredi kullanımlarında 24 ay vade imkanı tanınıyor. En popüler kredi miktarlarından biri, 36 ay vade ile 50.000 TL, 24 ay vade ile ise 100.000 TL’ye kadar çıkabiliyor.

100.000 TL kredi kullanan bir müşteri için 24 ay vade seçeneğinde aylık ödeme tutarı 7.105 TL olarak hesaplanıyor. İNG Bank ayrıca, 250.000 TL’ye kadar ihtiyaç kredisi sağlıyor ve bu tutarın geri ödemesinin 12 ay içinde tamamlanabileceğini belirtiyor. Bu kampanya, özellikle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için önemli bir finansal destek sunuyor. Bankanın düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleri, ihtiyaç kredilerini daha erişilebilir ve yönetilebilir hale getiriyor. İNG Bank’ın bu kampanyası, ekonomik zorluklar içinde olan vatandaşlar için mali yükü hafifletme ve finansal ihtiyaçlarına çözüm bulma konusunda önemli bir adım olarak görülüyor.