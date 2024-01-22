Emekliye Yarın 10 Bin TL Ek Ödeme! SSK, Bağ-Kur, EYT’lileri İlgilendiriyor!

Milyonlarca emekli yarın bu ödemeyi almak için sıraya girecek. 10 bin TL kimlere ve hangi şartlar altında verilecek belli oldu.
Emeklilere sürpriz ödemenin sinyali verildi. Yarından itibaren hesaplarınızı kontrol etmeye başlayabilirsiniz. Maaşınıza göre ek ödemeler yapılacak. Son dönemde, Sosyal Güvenlik Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yönelik mali konularda olumlu gelişmeler yaşanıyor. En dikkat çekici haber, emekli maaşlarına yapılan ek yüzde 5’lik zamla birlikte toplam artış oranının yüzde 42,6’ya ulaşması ve en düşük emekli maaşının 10 bin liraya yükseltilmesi oldu. Bu gelişme, emeklilerin mali durumlarında önemli bir iyileşme sağlayacak.
Ek olarak, yeni yılın getirdiği banka promosyonları da emekliler için heyecan verici. Çeşitli bankalar, emeklilere çeşitli promosyonlar ve avantajlar sunuyor. Örneğin, Akbank emekli müşterilerine maaşlarına göre değişen promosyon tutarlarının yanı sıra, kredi kartına tanımlanan otomatik fatura ödeme talimatları için ekstra chip para fırsatı sunuyor. Denizbank, Fibabanka, Garanti BBVA, ING, İş Bankası, TEB ve Yapı Kredi gibi bankalar da benzer şekilde, maaş tutarlarına bağlı olarak değişen promosyon miktarları ve çeşitli ek avantajlar sunuyorlar. Bu promosyonlar, emeklilerin maddi yükünü hafifletmek ve finansal rahatlık sağlamak için tasarlanmış. Özellikle Garanti BBVA, kredi kartı harcamalarında ekstra bonuslar sunarken, ING emekli maaşını taşıyan müşterilere otomatik fatura talimatları için ek nakit promosyonlar vaat ediyor. İş Bankası ve Yapı Kredi gibi diğer büyük bankalar da maaşa göre değişen promosyonlarla emeklileri çekmeye çalışıyor.
Promosyonlar emeklilerin ekonomik refahına önemli bir katkı sağlayacak. Emekliler, bu fırsatlardan faydalanmak için bankaların sunduğu detayları inceleyebilir ve kendi ihtiyaçlarına en uygun seçenekleri değerlendirebilirler. Özellikle 22-23 Ocak tarihlerinde IBAN’lara yapılacak ödemeler, emekliler arasında büyük bir beklenti yaratmış durumda. Emeklilerin finansal durumlarını iyileştirmeye yönelik atılmış önemli adımlar olarak görülebilir. Hem zam oranlarının artışı hem de bankaların sunduğu cazip promosyonlar, emeklilerin günlük hayatlarında maddi rahatlık sağlayacak ve yaşam kalitelerine olumlu katkılar sunacak. Bu durum, emeklilerin ekonomik güvencelerini artırırken, aynı zamanda finansal seçeneklerini de genişletecek.
İlgili Haberler
Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığından açıklama: “Asgari ücret açlık sınırının altında olamaz!” Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması kararı ile ilgili basın açıklaması düzenledi. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı İbrahim Okan Özkan, Vatan Partisi’nin Türkiye ekonomisinin kurtuluşu için çözüm önerilerini kamuoyuna duyurdu. Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı, asgari ücrete zam yapılmaması […]
Tüketiciyi Koruma Derneği (TükoDer) Genel Başkanı Aziz Koçal tarafından yapılan açıklama da; Enflasyon ile mücadele gerekçesi ile maaşlı/ücretli ve emeklilerimize yapılmak istenmeyen zamlar, sermaye temsilcileri talep edince yağmur gibi yağmaya başladı. Tüketicinin en temel ihtiyaçlarından olan elektriğe yapılan zam vatandaşın içinde bulunduğu yoksulluğun açlığın derinleştirilmesi ve karanlığa gömülmesi demektir. Başta yaşam hakkı olmak üzere, beslenme, […]
İstanbul Gazete ve Haberciler Federasyonu Başkanı Ali Rıza Yıldız, Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip olan yerel basına olumsuz yansıması hususunda değerlendirme yaptı. Tasarruf Genelgesi, yerel basını ciddi anlamda zor durumda bırakacaktır Yıldız, açıklamasında; “Hükümetin yayımladığı Tasarruf Genelgesi, ülkemizin basın özgürlüğü ve demokratik değerleri için hayati öneme sahip […]
IBT Solar, dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL ile anlaşma imzaladı. Dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve IBT Solar, Türkiye ve yakın coğrafyalardaki enerji depolama pazarında önemli bir iş birliği anlaşması imzaladı. İLGİLİ HABER Dünyada Dijital Kaos !.. Sürdürülebilir bir gelecek için güçlerini birleştiren dünyanın lider batarya üreticisi CATL ve yenilikçi güneş enerjisi […]