22 – 28 Ocak 2024 Astroloji haftalık yorum: 27 Ocak Haftanın En Yoğun Günü!

Bilhassa Koç ve Terazi burçlarının Güneş ve Plüton hangi evlerindeyse o konularda olumsuz etkiler almaları olasıdır.

Örneğin Koç burcu NATO, Terazi burcu Suriye Güneş ve Plütondan son derece olumsuz etkiler alabilir. Hafta boyu ve bilhassa 27 Ocakta Suriye’de terör saldırıları ve çatışmalar artabilir. Aynı şekilde NATO’nun içinde de çatışmalar ve sorunlar çıkabilir.

27 Ocakta Koç burcu NATO’nun Natal Marsı Balık olan İran’a dikkat etmesi gerekebilir. Hafta boyu ve bilhassa 27 Ocakta Terazi burcu Netanyahu ile Putin’in Güneş ve Plüto transitlerinden son derece olumsuz etkiler almaları olasıdır. Putin’in Natal Marsı Başak olan Ukrayna’ya 27 Ocakta dikkat etmesi gerekebilir.

27 Ocakta Natal Güneşi Terazi olan Azerbaycan’In da Natal Marsı Başak olan Ermenistan’a dikkat etmesi gerekebilir. Hafta boyu ve bilhassa 27 Ocakta Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir gerilim yaşanabilir.

27 Ocakta Natal Güneşi Terazi Marsı Aslan olan Çin’in içinde Güneş ve Plüto transitleri yüzünden toplu ölümler, yakıcı, yıkıcı olaylar ve belki de adı duyulmamış yeni salgınlar ortaya çıkabilir ve 2 hafta içinde 14 Şubatta tüm dünyaya yayılabilir. 14 Şubatta Plüton -3 katsayısında olacaktır.

23 Ocak Oğlak, Koç, Yengeç, Teraziler Venüse Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

23 Ocakta Venüs Transiti +3 katsayısında olup Natal Marsı Boğa, İkizler, Aslan, Başak**, Akrep, Yay, Kova, Balık** olanları son derece olumlu etkilerken Natal Güneşi Oğlak, Koç, Yengeç, Terazi olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Terazi burcu Suriye ve Yengeç burcu Irak’da sosyal ve siyasi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlara sebep Natal Marsı Balık olan İran ve/veya Işid olabilir.

23 Ocakta Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran’ın içindeki Venüsyen olaylar hem İran’I hem de başka ülkeleri olumsuz etkileyebilir. Kişisel olarak 23 Ocakta Venüsden olumsuz etki alan grubun içindeyseniz Venüs hangi evinizdeyse o konularda talepkar insanlara ve para konularına dikkat etmeniz gerekebilir.

22 Ocakta Neptün, 23 Ocakta Satürn +5 katsayısında olup Balık ve Oğlak burçlarının katsayıları yükselebilir ve keyifleri yerine gelebilir. 22 Ocakta Natal Marsı İkizler, Yengeç, Yay, Oğlak olanlar Neptün hangi evlerindeyse o konularda yaratıcı çalışmalar yapabilirler ve başkalarından yardım görebilirler. 23 Ocakta Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar Satürn Transiti hangi evlerindeyse o konularda disiplinli çalışmalar içine girebilirler.

27 Ocak Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

27 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

27 Ocakta olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

Ons Altın 26 Ocakta diğer günlere göre düşebilir.

Ons Gümüş 25 Ocakta diğer günlere göre düşebilir.

22 Ocakta Petrol yükselse de 27 Ocakta Petrol düşebilir.

Dolar TL karşısında 28 Ocakta son derece yükselebilir. 28 Ocak Pazar olduğundan bu yükseliş 29 Ocak Pazartesiye yansıyabilir.

22 Ocakta Bitcoin yükselse de 25, 27 ve 28 Ocakta Bitcoin düşebilir.

Euro Dolar karşısında 28 Ocakta düşebilir. 28 Ocak Pazar olduğundan bu düşüş 29 Ocak Pazartesiye yansıyabilir.

24 Ocakta Bist100 don derece düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

22 Ocak Haftası boyunca Koç burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ———————

(27 Ocak 11.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Boğa ———————

(27 Ocak 10.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen İkizler ———————

(27 Ocak 9.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Yengeç ———————

(27 Ocak 8.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Aslan ———————

(27 Ocak 7.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Başak ———————

(27 Ocak 6.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Terazi ———————

(27 Ocak 5.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Akrep ———————

(27 Ocak 4.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Yay ———————

(27 Ocak 3.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Oğlak ———————

(27 Ocak 2.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Kova ———————

(27 Ocak 1.ev Güneş, Plüto Dikkat)

Yükselen Balık ———————

(27 Ocak 12.ev Güneş, Plüto Dikkat)