AKOM’DAN BACA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI

AKOM; 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, zaman zaman fırtına şeklinde beklenen rüzgarlara karşı İstanbulluları uyardı.
AKOM’un uyarısında şu ifadeler kullanıldı:
“İstanbul’da hafta boyunca havada çoğunlukla bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu bir gökyüzünün hakim olacağı, güneyin ılık havasını bölgemize taşıyan Lodos yönlü rüzgarlar nedeniyle sıcaklıkların 12-15 derece mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Lodos yönünden Perşembe öğle saatlerinden itibaren zaman zaman fırtına şiddetinde esmesi beklenirken açık deniz seferlerinin aksaması ve baca gazı zehirlenmelerine neden olabileceği tahmin ediliyor. Bu nedenle soba kullanan vatandaşlarımızın yatmadan önce mutlaka sobalarını söndürmelerini tavsiye ediyoruz.”
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