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AKOM’DAN BACA ZEHİRLENMELERİNE KARŞI UYARI

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AKOM; 18 Ocak Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren, zaman zaman fırtına şeklinde beklenen rüzgarlara karşı İstanbulluları uyardı.

AKOM’un uyarısında şu ifadeler kullanıldı:

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Admin
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AKOM’dan
BACA ZEHİRLENMELERİNE
baca zehirlenmelerinin
İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı
İstanbul’da
KARŞI UYARI
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