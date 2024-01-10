Sancaktepe Belediyesi’ne CHP’nin tecrübeli ve güçlü ismi Alper Yeğin talip oldu

Henüz kesin adaylığının açıklanmamasına rağmen, kolları sıvayan ve çalışmalarına tam gaz başlayan Alper Yeğin Sivil Toplum Kuruluşlarını ekibiyle birlikte tek tek dolaşarak başkan seçildiği taktirde yapacağı hizmetleri anlattı. Genç başkan adayını karşılarında gören Sancaktepeliler Alper Yeğin’i sevgi gösterisiyle karşılayıp bağrına bastılar.

ADAYLIĞINA KESİN GÖZÜYLE BAKILIYOR

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Çocukluğundan beri Sancaktepe’de yetişen Alper Yeğin İlçe Başkanlığı döneminde ve İBB’deki görevinde göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı ilçe halkı tarafından taktir kazanmıştı. Ayrıştırıcı değil birleştirici bir kişiliğe sahip olan Alper Yeğin’in tüm halkı ayırım yapmadan sevgiyle kucaklaması çevre sakinleri tarafından taktir topladı. Seyrantepeliler Alper Yeğin’in CHP’den Belediye Başkan Adayı olarak resmen açıklanacağına kesin gözüyle bakıyorlar.

‘KAZANACAĞIMA ADIM GİBİ İNANIYORUM’

CHP’nin Başkan aday adayı Alper Yeğin ‘Sancaktepe’nin sokaklarında her düşünceden her partiden insanımızın desteğiyle ve halkımızın kararıyla Sancaktepe de Belediye Başkan Adayı ve Belediye Başkanlığını kazanacağıma adım gibi inanıyorum, Sancaktepeli vatandaşlarıma güveniyorum,beni yalnız bırakmayacaklar,ben de hiçbir zaman onları yalnız bırakmayacağım’ dedi.

Belediye Başkan Aday Adayı Alper Yeğin, İBB iştiraklerinden İSTAÇ A.Ş başkan danışmanlığı görevini de yürütüyordu.Yeğin, CHP Sancaktepe’de meclis üyeliği , son olarak da ilçe başkanlığı görevinde bulunmuştu.

İBB’NİN BAŞARILI YÖNETİCİLERİNDEN

“Daha iyi bir Sancaktepe” diyen CHP eski İlçe Başkanı Alper Yeğin, örgüt tabanının beklentisi üzerine belediye başkan aday adayı olduğunu belirtti.. Aynı zamanda meclis üyesi de olan Alper Yeğin’in istifa ettiği ilçe başkanlığına Av. Fatih Karakoyun getirilmişti. Sancaktepe’de siyaset yaşamına başlayan Alper Yeğin, meclis üyeliği ve ilçe başkanlığının ardından, ilçe teşkilatının yaptığı kongrede ile il delegesi olmuştu. Yeğin, CHP’nin 37. Olağan İstanbul İl Kongresi ile kurultay delegesi oldu. Alper Yeğin’in hem meclis üyeliği süresince hem de ilçe başkanlığı süresince yaptığı etkili muhalefet ve çalışkanlığı kendisini bu noktalara taşıdı. Yeğin’in hem ilçe belediye başkan aday adayları içinde hem de İBB’de görev alan tek isim olarak kurultay delege listesine girmesi ise ayrı bir nokta oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden Sancaktepe Belediye Başkan Aday Adayı olan AlperTekin STK ziyaretlerinde yaptığı konuşmada “Bugün çok özel ve anlamlı bir gün” diyerek Cumhuriyet’in 100. yılına işaret etti. Yeğin, “İkinci yüzyılda yaşanacak büyük değişim ve dönüşüm Sancaktepe’ye de sirayet edecek. Bunu hep birlikte başarmak zorundayız. Biz kazanacağız, Sancaktepe kazanacak” dedi.

‘SANCAKTEPE’LİLER YANIMIZDA’

Alper Yeğin, şunları söyledi;“Bugün bütün Sancaktepe burada, yanımızda. Sancaktepe için dertlenen herkes burada. Sancaktepe’nin tüm değerlerini görüyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar aynı amaçla birlikte mücadele ettiğimiz tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz hep birlikte olursak, yan yana olursak bu şehri daha huzurlu ve yaşanabilir bir yer haline getirebiliriz. Bugün çok özel ve anlamlı bir gün. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, “Efendiler yarın Cumhuriyet’i ilan edeceğiz” dedi ve biz Cumhuriyet’e kavuştuk.

‘ÖZGÜRLÜĞÜN TEMELİ CUMHURİYETTİR’

Cumhuriyet yalnızca bizler için değil bu coğrafyadaki herkes için en büyük siyasi, sosyolojik, ekonomik değişimdir. Özgürlüğün temeli Cumhuriyet en büyük değerdir. Bugün burada her görüş ve düşünceden kadın erkek hep bir arada eşit söz hakkına sahip isek hiç şüphesiz bunu Cumhuriyet’e borçluyuz. Cumhuriyet, yurtta barış dünyada barış demektir. Bugün Gazze’de masum insanları hedef alan, hastaneleri dahi bombalayan, katliamcı terörü lanetliyorum. Elbette bunu yapanlar insanlığın vicdanında mahkûm olacaklardır.

‘SANCAKTEPE’Yİ YÖNETMEYE TALİBİM’

Ne mutlu ki bana Cumhuriyet’in 100. yılı gibi tarihi günde Sancaktepe’yi yönetmeye talip olduğumu ilan etme şansına kavuştum. Umudum yüksek. İkinci yüzyılda çok büyük değişimler yaşayacağız ve bu değişim hem İstanbul’a hem Sancaktepe’mize sirayet edecektir. Sosyal belediyecilikle adaletle hakça yönetilen ranta teslim olmamış yeşille barışmış bir Sancaktepe’yi hep birlikte inşaa edeceğiz. Kamuya ait ne varsa sattılar. Arsaları, arazileri hatta camii alanlarını, okul alanlarını sattılar. Gelecek nesillerin emanetini sattılar, bu kentin geleceğini kurtarmak için sizlerin yardımını istiyorum’ diyerek Seyrantepe halkından destek olmaları çağrısında bulundu.

‘ADİL ŞARTLAR İÇİNDE YAŞAMAK İÇİN ADAYIM’

CHP’den Belediye Başkan Aday adayı Alper Yeğin ‘Sancaktepe’nin ekonomisini büyütmek, istihdamı artırmak, yaşam kalitesini yükseltmek, katma değeri yüksek üretimi sağlamak, yeşil alanları çoğaltmak ve insan onuruna yaraşır bir kent oluşturmak için adayım. Çocukların, gençlerin, kadınların daha mutlu yaşayacağı bir Sancaktepe için adayım. Eşit ve adil şartlar altında bir yaşam için adayım. Sancaktepe’nin taşının toprağının değerini yükselteceğim’ diye konuşmasına devam etti.

‘SANCAKTEPE KÜLTÜR VADİSİ OLACAK’

Bu yolda beş somut hedeflerinin olduğunu, kadınlar ve çocuklara öncelik vereceklerini Sancaktepe’yi kültür, sanat ve sporda İstanbul’un merkezi haline getireceklerini. Ulaşımı kolaylaştıracaklarını, ulaşımla ilgili tüm sorunları çözeceklerini belirten Başkan Aday adayı Alper Yeğin ‘Sancaktepe’nin kentsel dönüşüm, deprem, çevre ve imar sorunlarını tümden çözüme kavuşturacağız. Sancaktepe’yi yeni ve yaratıcı endüstrilerle buluşturarak cazibe ve çekim merkezi haline getireceğiz. Bu yolda kararlıyız İnancımız tam.

‘SANCAKTEPE’NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR’

Sancaktepe’nin bu değişime ihtiyacı var ve bu değişimi bizler hep beraber gerçekleştireceğiz. Bunun ispatı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Yapamazlar, edemezler, yönetemezler, topal ördek dedikleri İBB yönetimini tüm engellemelere rağmen aslanlar gibi yönetiyoruz megakent İstanbul’da 16 milyona hizmet ve yatırım getiriyoruz. Aynı anda 10 metro hattını işleten dünyadaki tek şehir ünvanını sürdürüyoruz. Simdi de Sancaktepe için kolları sıvadık ve ekibimizle birlikte sekiz başlık altında topladığımız projelerimizle halkımızın huzuruna çıkıyoruz. Eğitimden ulaşıma, sağlıktan kültür ve sanata kadar hayatın her alanında planlarımız, projelerimiz hazır. Stratejik öneme sahip, Sancaktepe yeşil kent olacak ve nefes alacak. Sancaktepe kültür-sanat vadisi olacak. Tüm bunları gerçekleştirmek için önce 31 Mart sürecini başaracağız. Bunun için çok çalışacağız. Her kapıyı çalacağız’ diyerek yapacakları icraatları anlattı.

‘SANCAKTEPE’LİLERİN ADAYIYIM’

‘Sizlerin kardeşi Alper Yeğin, Sancaktepe halkının bir evladı. Ben hayatıma burda başladım ve bütün hayatımı bu kentte geçirdim ve ben Sancaktepe’nin vicdanında, komşularımızın gönlünde adaylaşacağıma inanıyorum. Alper Yeğin, Sancaktepe’nin sokaklarında adaylaşacaktır. Her düşünceden, her partiden insanımızın desteği ve halkımızın kararıyla Sancaktepe’de belediye başkanı olmayı başaracağım. Biz hazırız Sancaktepe’nin taşı, toprağı, doğası sahipsiz sokak köpeği ve kedisi bile bu değişime hazır diyerek Sancaktepe’lilerden birlik ve beraberlik içinde destek olmalarını istedi.