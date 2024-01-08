REGAİB GECESİ Mİ?..

Bizler Müslümanlar olarak doğru bilgilerle kendimizi donatmazsak birilerinin uydurduğu bilgilerle amel, ibadet etmek ve uydurma bir dini yaşamak zorunda kalabiliriz.
Şimdi gelelim güncel mevzumuza. Ofsayt kuralı bir milim oynatılsa isyan eden, değiştirilemez, itiraz edilemez kabul ederek liderlerinin, şeyhlerinin, hocalarının söylediklerini kutsayan kahraman Müslümanlar mesele İslâm’ın emirlerine, Peygamber Efendimiz’in söylediklerine gelince umursamaz bir şekilde davranmakta, İslam’a yeni kurallar eklemekte, kuralları kaldırmakta veya esnetmekte pek mahir ve istekli davranmaktadırlar.
Peygamber Efendimize iftira atarak ona isnat edilen uydurma sözlere araştırmadan inanmakta, uydurma olduğunu öğrenince de “olsun ne var ne zararı var” diyebilmektedirler.
Bu yalanlara ve Peygamber Efendimize isnat edilerek atılan iftiralara en güncel örnek “Rebiülevvel ayının girdiğini haber veren cennetlik olur, cehennemden kurtulur”, “Kim bu ayın girdiğini başkasına haber verirse kıyamete kadar bu kişiye dua edeceğim” uydurmalarıdır.
Müslüman kardeşlerim; bu yalanları paylaşanlar, bu sözlere hadistir diye inananlar ve bu yalanlarla amel edenler olduğunu müşahede etmekteyiz. Bu yüzden bu yazıyı yazarak daha böyle yüzlerce, belki binlerce Peygamber Efendimize iftira edilerek uydurulan söz olduğu noktasında sizleri uyarmak ve bazı konulara dikkatinizi çekmek istedim.
– Regaib gecesinin kandil olarak kutlanmasına ve bu geceye özel ibadetler yapılmasına, Peygamber Efendimizin vefatından yaklaşık 469 veya 437 sene sonra başlanmıştır.
– Bazı eserlerde yer alan, edebe aykırı “Hz. Peygamber’in Regaib gecesinde ana rahmine düştüğü gece” yalanıyla birlikte Recep ayının ilk perşembe günü oruç tutup gecesinde Regaib namazı kılmanın sevap olduğu, bu gecenin birçok faziletinin bulunduğu yönündeki rivayetlerin asılsız olduğu âlimler tarafından belirtilmiştir.
– İslâm âlimleri; Hz. Peygamber, sahâbe, tâbiîn, tebeu’t-tâbiîn dönemlerinde Regaib Kandili diye bir gecenin olmadığını, kandil gecelerinin kutlanmasının diğer dinlerin tesiriyle ortaya çıktığını, dolayısıyla bu gecede özel bir ibadet yapmanın dinde yeni ibadet ihdası anlamına geleceğini söylemişlerdir.
– İslâm âlimleri; Resûl-i Ekrem tarafından bütün bid’atların yasaklanmasının yanı sıra cuma günü ve gecesi bile özel bir ibadet yapılmasının yasaklandığını bu sebeple Regaip günü ve gecesinde muayyen ibadetler yapmanın dinen sakıncalı olduğunu belirtmişlerdir.
Kime ve neye hizmet ettikleri meçhul olan birileri ise inatla İslâm’ı hakkıyla yaşamak ve yaşanması için çabalamak yerine bid’atlarla dini bozmaya, insanları yanlış yönlendirerek dinin esaslarından uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar.
Birileri her zamanki gibi, Peygamber Efendimizin bid’atların tümünü yasaklamasına rağmen, “bunda ne kötülük var, insanlar Peygamber Efendimizi anıyor, ibadet ediyor, camileri dolduruyor” diye dinin esaslarından ne kadar uzak olduklarını ortaya koyabilir.
Peygamber Efendimizin yapmadığı, yapılmasını söylemediği Regaip Kandiliyle ilgili rivayetlerin uydurma olduğunun hadis âlimlerince tespit edilmiş olduğu gerçeğine rağmen bu kutlamaları inatla devam ettirenler olacağı gibi, bu gece yapılan kutlamaların bid’at ve sakıncalı olduğu bilgisini İslâm Ansiklopedisinde yayınlayan Diyanet bile, popülist bir tavırla, camilerde bu kutlamalara devam etmektedir.
Buradan yola çıkarak söylemek gerekir ki mesele indirilen dine yani Kur’an ve Sünnete mi yoksa uydurulan dine yani hikâye ve hurafelere mi iman edileceğidir.
Ve bir soru “Cemaatle kılınması farz olan Cuma Namazlarında bile dolmayan camilerin bid’at olan bu ve benzeri gecelerde dolmasının sebebini açıklayabilecek biri var mıdır?”
İlgili Haberler
Haftanın en önemli olayı 08 Nisan Güneş Tutulmasıdır. Çünkü 08 Nisandaki Güneş Tutulması -1 katsayılı olup Koç, Yengeç, Terazi ve Oğlak burçlarını olumsuz etkileyebilir. Natal Marsı İkizler, Aslan, Yay, Kova olanlar ise çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Koç burcu NATO, Yengeç burcu Irak, Terazi burcu Suriye gibi ülkeler Güneş tutulmasından son derece olumsuz etkiler alabilir. Bu […]
İnternette arattığımızda hakkınızda az şey buluyoruz. Biraz gizemli bir yazar mısınız ve sizi kendinizden dinleyelim mi? Çok hoş bir soru. Teşekkürler… Bilerek gizemli olan birisi değilim. Fakat gizemi de severim. Açıkçası dijital dünyayla aram pek iyi değil. Kendimi pek eğitemediğim bir yer burası. Haliyle uzak kalmayı tercih ediyorum. Belki de eski kafalıyım. (Gülüyor) Ben […]
05 Nisan haftanın en yoğun günü olup bugünde olumsuz hava koşulları ve kazaları, deprem, terör ve şiddet olayları artabilir. Haftanın en belirgin olayı İkizler ve Başak burcunun yöneticisi olan Merkür 03 Nisanda Koç burcunda -3 seviyesine kadar düşmesidir. Merkür genel anlamda her türlü iletişimi, ulaşımı ve haberleşmeyi anlatmaktadır. 03 Nisanda her türlü iletişimde ve ulaşımda […]
İsterseniz önce “Eğitim nedir?” onun bir tanımını yapalım. Eğitim: Bir insanın; duygusal, bedensel, zihinsel olarak sahip olduğu yeteneklerini belirlenen amaç doğrultusunda geliştirmektir. Kısacası eğitim, ülke insanını en iyi şekilde yetiştirmektir. Eğitim, hayat boyu devam eder, ömür boyudur. Eğitim, sürekli devam eden bir süreçtir. Ne kadar eğitim, o kadar gelişmişliktir. Bir ülke, eğitimi kadardır. Bu kadar […]