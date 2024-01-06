08 – 14 Ocak 2024 Astroloji haftalık yorum: 11 Ocak Haftanın EN Yoğun Günü! 14 Ocak Jüpiter Süper!

11 Ocakta bilhassa Natal Güneşi Başak, Balık olanlar Tr Marsa çok dikkat etmeliler. Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Natal Güneşi Başak Natal Marsı Akrep olan Suriye Başkanı Esad’ın Tr Marsdan olumsuz etkiler almaları olasıdıdır. Mars Koç burcunu ve NATO’yu sembolize ediyor. 11 Ocakta Erdoğan ile Esad’In NATO’dan ve/veya İran’dan olumsuz etkiler almaları olasıdır.

11 Ocaktaki Oğlak burcundaki Marsa Tr Ay ve Güneş de eşlik edeceğinden vatani konularda saldırılar söz konusu olabilir. Bu durum en çok Oğlak, Yengeç, Terazi, Koç burçlarını olumsuz etkileyecektir. Örneğin Terazi burcu Suriye, Yengeç burcu Irak’da 11 Ocakta saldırılar söz konusu olabilir. Bu durum Terazi burcu Putin’i, Oğlak burcu Rusya’yı, Yengeç burcu Amerika’yı ve dolaylı yoldan Mars üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Esad’ı yakından olumsuz etkileyebilir.

13, 14 Ocak Merkür Oğlak burcuna geçerken Dikkat!

(Astroloji haftalık yorum)

13, 14 Ocakta Merkür Yay burcundan Oğlak burcuna geçiş yapacak. Bu durumdan Natal Marsı bilhassa Koç ve Terazi olanlar olumlu etkiler alırken Natal Güneşi Yay, İkizler, Başak, Balık olanlar olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10.evindeki Tr Merkür Erdoğan’a kariyerindeki Merküryen kişilere dikkat etmesi gerektiğini söylemektedir. Kişisel olarak Merkürden olumsuz etki alan grubun içindeyseniz ve Tr Merkür hangi evinizdeyse o konularda anlaşma ve sözleşmelere dikkat etmeniz gerekebilir.

14 Ocak Jüpiter (+6) Süper!

14 Ocak Pazar günü Tr Jüpiter +6 katsayısında olup Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanları süper etkilemeye devam edecektir. Örneğin Natal Marsı Kova olan Elon Musk, Kuzey Kore Lideri Kim Jong, Natal Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping, İran Başkanı İbrahim Reisi, Natal Marsı Aslan olan Zelenski, Donald Trump, Netanyahu, Makron gibi isimler Jüpiterden son derece genişletici, ferahlatıcı, zenginleştirici etkiler alabilirler. Tabiki Tr Jüpiter bulunduğu astrolojik eve göre etkisini gösterecektir.

14 Ocak Pazar günü Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar Tr Ay ve Satürnden (+5) son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin, Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden, Suriye Başkanı Esad gibi isimler vatani ve askeri konularda disiplinli çalışmalar içine girebilirler. 14 Ocak Pazar gününün olumlu etkileri 15 Ocak Pazartesiye de yansıyabilir.

09 ve 11 Ocakta Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler (6.0 – 6.5), volkanik aktiviteler, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

09 ve 11 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli depremler (6.5 civarı) olabilir.

10, 11 Ocakta olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

11 Ocakta Ons Altın düşse de 14 Ocakta Ons Altın tekrar yükselebilir. Bu yükseliş 15 Ocak Pazartesiye yansıyabilir.

11 Ocakta Ons Gümüş düşse de 14 Ocakta Ons Gümüş tekrar yükselebilir. Bu yükseliş 15 Ocak Pazartesiye yansıyabilir.

10 Ocakta Petrol düşse de 14 Ocakta Petrol tekrar yükselebilir.

09, 12 ve bilhassa 14 Ocakta Dolar yükselebilir. Bu yükseliş 15 Ocak Pazartesiye yansıyabilir.

14 Ocakta Bitcoin diğer günlere göre son derece yükselebilir.

09, 12 ve bilhassa 14 Ocakta Dolar Euro karşısında yükselebilir. Bu yükseliş 15 Ocak Pazartesiye yansıyabilir.

Bist100 14 Ocakta diğer günlere göre yükselebilir. Bu yükseliş 15 Ocak Pazartesiye yansıyabilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

08 Ocak Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————

(11 Ocak 10.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 2.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Boğa————————————————-

(11 Ocak 9.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 1.ev Jüpiter Süper)

Yükselen İkizler ————————————————-

(11 Ocak 8.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 12.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————-

(11 Ocak 7.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 11.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Aslan ————————————————-

(11 Ocak 6.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 10.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Başak ————————————————-

(11 Ocak 5.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 9.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Terazi ————————————————-

(11 Ocak 4.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 8.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Akrep ————————————————-

(11 Ocak 3.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 7.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Yay ————————————————-

(11 Ocak 2.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 6.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————-

(11 Ocak 1.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 5.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Kova ————————————————-

(11 Ocak 12.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 4.ev Jüpiter Süper)

Yükselen Balık ————————————————-

(11 Ocak 11.ev Güneş, Ay, Mars Dikkat, 14 Ocak 3.ev Jüpiter Süper)