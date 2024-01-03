Zamlı memur maaşları belli oldu! 2024 Polis, Öğretmen, doktor, hemşire, asker yeni zamlı maaş hesaplama tablosu

Zamlı memur maaşları belli oldu. 2024 yılı polis, öğretmen, doktor, asker, hemşire maaşları belli oldu. TÜİK, enflasyon verileri açıklaması ardından Polis, öğretmen, doktor, hemşire ve asker maaşları belli oldu. Memur maaşları hesaplama sizlerle!

2024 memur maaşları belli oldu. Türkiye İstatistik kurumu Aralık ayı enflasyon rakamları açıkladı. Peki memur maaşları ne kadar oldu!

6 aylık enflasyon rakamları kesinleşti. Memurlara gelecek zam oranı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Gözler Refah payı olarak verilecek ödemelre çevrilirken, seyyanen zamsız memur maaşları netleşti.

6 aylık enflasyon oranı Aralık ayında 2,93 açıklanması ardından 36,58 olarak belirlendi.

En düşük memur maaşı belli oldu!

6 aylık enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklilerin aylıkları enflasyon farkı dahil 49,25 zamlanacak. SSK ve Bağkur emeklilerin ise yüzde 37,57 zamlanacak.

REFAH payı bekleniyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından maaşlara refah payı gelecek mi merakla bekleniyor. Ancak en düşük memur maşaı 33 bin TL civarına yükseldi.

Polis maaşı 2024 ne kadar?

Polisler yeni memur maaşlarına göre 44.287 TL maaş alacak. Başkomiser 48.939 TL alacak.

Öğretmen maaşı 2024 ne kadar?

2024 Öğretmen maaşı 39.981 TL yükseltildi.

Uzman Doktor maaşı 44.287 TL yükseltildi.

Vaiz maaşları 47.434 TL yükseldi.

Avukat maaşları 47.343 TL yükseldi.