Şair Özdemir; Amasya bir sanat şehri olmalı maalesef edebi ve şiir açısından sınıfta kalmış

Kudüs ve Doğu Türkistan vurgusu yapan Özdemir; konuşmasında İstanbul en güzel şiirlerden birisidir dünya üzerinde ama Türkiye üzerinde bir şiir olacaksa bir şehir orası da Ferhat’ın Şirin şehri, Mihri Hatun şehri Amasya olmalıdır; dedi.

Özdemir; Amasya’da kültür sanat ve edebiyat adına çalışmalar yok denecek kadar az. Yirmi küsur yıldır edebi ve şiir açısından bakarsak maalesef sınıfta kalmış bir tarih şehrinden bahsediyoruz.

İLGİLİ HABER EZBERCİ EĞİTİM

Yöneticiler bu eksiği hiç bir zaman kapatmadılar. Örnek olarak Çorum’dan Tokat’a her yerde bir ulusal anlamda kitap fuarı olurken Amasya’da hiç bir kitap kokan ve içinde söyleşi şiir sohbet olan etkinliklere ben yirmi üç senedir rastlamadım. İnşallah yöneticilerimiz artık sanata kültüre ve kendi sanatkârlarına destek verecek bir düzeyde olurlar diye ümit ediyorum.

Amasya gibi bir şehrin her köşesinde meydanlarında gezi yolunda şiirler olmalı diyen Özdemir; bütün projelere tecrübesiyle destek vermeye hazır olduğunu da söyledi.