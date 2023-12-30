01 – 07 Ocak 2024 Astroloji haftalık yorum: 04 Ocak Haftanın En Yoğun Günü!

Hafta boyu ve bilhassa 04 Ocakta Aslan ve Kova burcuna denk gelen astrolojik evimiz bizi zorlayabilir. Örneğin yükselen Aslan ve Kovaların fiziksel sağlıklarına dikkat etmeleri gerekebilir.

01 Ocak her ne kadar 2024’ün ilk günü ve tatil olsa da Tr Ay, Jüpiter ve Satürn +5 katsayısında olup Yengeç, Yay ve Oğlakların keyfini yerine getirebilir. 01 Ocakta Natal Marsı Başak, Boğa, İkizler, Yengeç, Akrep, Yay, Oğlak, Balık olanlar Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler. Tr Ay yüksek katsayıda verim ve güvenliği sembolize etmektedir. 01 Ocakta Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin kendi verim ve güvenliklerini yükseltebilirler. 01 Ocakta Putin ve Erdoğan’ın birlikte verimli işler yapma olasılığı da mevcut. 01 Ocakta Natal Marsı Balık olan İran da kendi verim ve güvenliğini arttırabilir.

01 Ocakta Jüpiter ve Satürn de +5 katsayısında olup olumlu etki alan ülke ve kişilere genişleme, ferahlık, disiplinli çalışma seçeneklerini sunacaktır. Örneğin 01 Ocakta Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanlar Tr Jüpiterden genişletici ve ferahlatıcı bir etki alırken, Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar Tr Satürnden disiplinli çalışma seçeneklerini alabilirler. Bilhassa 01 Ocakta Putin ve Erdoğan’ın Tr Ay ve Satürnden alacakları olumlu etki ile yeni bir askeri savunma sistemi üzerine bir çalışma yapmaları olasıdır.

2024’e Şanslı Girenler: Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanlar! (Astroloji haftalık yorum)

01 Ocakta Natal Marsı Kova olan Elon Musk 2024’e şanslı girenler arasındadır. Elon Musk 2024’ün ilk haftasında Tr Jüpiterin sayesinde yeni bir başarıya imza atabilir. Natal Marsı Aslan olan Zelensk, Netanyahu, Natal Marsı Yengeç olan Çin başkanı Şi Cinping, İran başkanı İbrahim Reisi, Natal Marsı Kova olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong gibi isimler bazı transitlerden ne kadar kötü etkiler alsalar da Tr Jüpiterden son derece olumlu etkiler alıp kendi çaplarında bir başarıya imza atabilirler.

01 Ocakta Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Tr Venüse dikkat etmeliler. 01 Ocakta Tr Venüs +4 katsayısında olsa da Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları zorlayabilir. Natal Marsı Yay, Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Oğlak, Balık** olanlar Tr Venüsden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran Boğa burcu İsrail’e karşı Venüsyen (sosyal ve siyasi) bir üstünlük kazanabilir. 01 Ocakta Venüsyen Terazi burcu Netanyahu kendi ülkesini olumsuz etkilerken kendisini aklamaya çalışacaktır. Boğa burcu İsrail kötü olurken Terazi burcu Netanyahu kendi menfaatlerini ön plana çıkaracaktır.

04 Ocakta Tr Mars Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Başak**, Akrep, Kova, Balık** olanları ise olumlu etkileyebilir. 04 Ocakta Terazi burcu Suriye’de ve/veya Yengeç burcu Irak’da bir terör saldırısı beklenebilir. Bu saldırıda İran, Işid gibi unsurların devrede olması muhtemeldir. 04 Ocakta Yengeç burcu ABD ile Oğlak burcu Rusya’nın arasında da Marsiyen bir kavga başgösterebilir.

05 Ocakta da Suriye ve/veya Irak’da ülke güvenliğine yönelik saldırılar oluşabilir. 05 Ocakta Natal Güneşi Terazi, Koç, Yengeç, Oğlak olanlar Tr Aydan (+5) olumsuz etkiler alırken Natal Marsı Boğa, İkizler, Aslan**, Başak, Akrep, Yay, Kova**, Balık olanlar Tr Aydan son derece olumlu etkiler alabilirler. 05 Ocakta Kova burcu Zelenski’nin Tr AYdan olumlu etkiler alması olasıdır.

Hafta boyu ve bilhassa 02 Ocakta Tr Plüton +5 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail Plütondan Akrep burçlarından değişim ve dönüşümlerden olumsuz etkiler alabilir. Aslında İsrail her ne kadar Gazze’ye saldırıyor gibi gözükse de Boğa burcu İsrail Terazi burcu Netanyahu’nun elinde oyuncak olmuş durumda. Boğa burcu İsrail’i Plütonik tehlikeler bekliyor. Filistin’in Güneşi Akrep, Hamas’ın (08.12.1987) ise Natal Marsı Akrep olup her ikisi de Boğa burcu İsrail’in sonunu hazırlayabilir. 02 Ocakta Boğa burçları Plütona dikkat etmeli.

02 Ocak Natal Marsı Koç olan NATO’nun ve Natal Marsı Terazi olan Türkiye’nin işine gelebilir. Türkiye her ne kadar Akrep burcu bir ülke olsa da Natal Marsı Terazi olduğundan 02 Ocakta İsrail’e uğrayacak Plütonik tehlikeler Türkiye’nin işine yarayabilir.

04 Ocak Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olasıdır.

04 Ocak zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

04 Ocak olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

05 Ocak Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

01 Ocak Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir. 01 Ocak tatil olacağından yükseliş 02 Ocak gününe de yansıyabilir.

02 Ocakta Petrol fiyatları diğer günlere göre yükselebilir.

01 Ocakta Dolar TL karşısında diğer günlere göre yükselebilir.

01 Ocakta Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

05 Ocakta Euro Dolar karşısında düşebilir.

05 Ocakta Bist100 diğer günlere göre son derece düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

01 Ocak Haftası boyunca Aslan, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————-

(01 Ocak 6.ev Ay, 2.ev Jüpiter, 12.ev Satürn Süper, 04 Ocak 5.ev ve 11.eve Dikkat)

Yükselen Boğa ——————————————————————–

(01 Ocak 5.ev Ay, 1.ev Jüpiter, 11.ev Satürn Süper, 04 Ocak 4.ev ve 10.eve Dikkat)

Yükselen İkizler ——————————————————————

(01 Ocak 4.ev Ay, 12.ev Jüpiter, 10.ev Satürn Süper, 04 Ocak 3.ev ve 9.eve Dikkat)

Yükselen Yengeç ——————————————————————

(01 Ocak 3.ev Ay, 11.ev Jüpiter, 9.ev Satürn Süper, 04 Ocak 2.ev ve 8.eve Dikkat)

Yükselen Aslan ——————————————————————

(01 Ocak 2.ev Ay, 10.ev Jüpiter, 8.ev Satürn Süper, 04 Ocak 1.ev ve 7.eve Dikkat)

Yükselen Başak ——————————————————————

(01 Ocak 1.ev Ay, 9.ev Jüpiter, 7.ev Satürn Süper, 04 Ocak 12.ev ve 6.eve Dikkat)

Yükselen Terazi ——————————————————————

(01 Ocak 12.ev Ay, 8.ev Jüpiter, 6.ev Satürn Süper, 04 Ocak 11.ev ve 5.eve Dikkat)

Yükselen Akrep ——————————————————————

(01 Ocak 11.ev Ay, 7.ev Jüpiter, 5.ev Satürn Süper, 04 Ocak 10.ev ve 4.eve Dikkat)

Yükselen Yay ——————————————————————

(01 Ocak 10.ev Ay, 6.ev Jüpiter, 4.ev Satürn Süper, 04 Ocak 9.ev ve 3.eve Dikkat)

Yükselen Oğlak ——————————————————————

(01 Ocak 9.ev Ay, 5.ev Jüpiter, 3.ev Satürn Süper, 04 Ocak 8.ev ve 2.eve Dikkat)

Yükselen Kova ——————————————————————

(01 Ocak 8.ev Ay, 4.ev Jüpiter, 2.ev Satürn Süper, 04 Ocak 7.ev ve 1.eve Dikkat)

Yükselen Balık ——————————————————————

(01 Ocak 7.ev Ay, 3.ev Jüpiter, 1.ev Satürn Süper, 04 Ocak 6.ev ve 12.eve Dikkat)