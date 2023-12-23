Galatasaray’a üzen haber! Fenerbahçe maçında yok

Derbiye saatler kala Galatasaray’a kötü haber geldi. Sarı kırmızılı takım yaptığı son antremanla Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı. Galatasaray’da derbide oynaması beklenen yıldız isimle ilgili kötü haber geldi.
Galatasaray derbiye hazır!
Süper Lig’in en önemli maçında Galatasaray Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray taraftarının merakla beklenen sakat yada sakatlıktan yeni çıkmış isimlerin Fenerbahçe maçında oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. Yıldız isimlerden bir iyi bir kötü haber geldi.
Hakim Ziyech forma giyebilecek!
Galatasaray’a güzel haber Hakim Ziyech ile geldi. Hakim Ziyech, Okan Buruk’un şans vermesi halinde Fenerbahçe maçında forma giyebilecek. Hiç bir sakatlığı bulunmayan Hakim Ziyech zorlu derbide hocasının forma vermesi durumunda oynayabilecek.
Davinson Sanchez’ten kötü haber geldi!
Galatasaray Fenerbahçe maçı öncesi Davinson Sanchez’den gelen haberle yıkıldı. Davinson Sanchez, akşam yapılan antremanda yer almadı. Galatasaray’da derbide Davinson Sanchez’in forma giyme ihtimali çok düşük bulunuyor.
Son antremanda Nelsson Abdülkerim oynadı!
Galatasaray’da Okan Buruk Davinson oynarsa başka bir senaryo, Nelsson oynarsa başka bir taktikle sahada takımını tutacak. Davinson çok daha atletik bir oyuncu olmasıyla nefis corss pass’lara ihtiyacı olacak Galatasaray, ondan yoksun olacak. Ancak Nelsson oynaması durumunda Galatasaray başka bir senaryo ile sahaya çıkacak.
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