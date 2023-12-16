18 – 24 Aralık 2023 Astroloji haftalık yorum: 22 Aralık Süper, 23 Aralık Haftanın En Yoğun Günü!

22 Aralık haftanın en yüksek katsayılı günüdür. 22 Aralıkta Natal Marsı Boğa, İkizler, Aslan**, Başak, Akrep, Yay, Kova**, Balık olanlar Tr Aydan süper etkiler alırken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanlar olumsuz etkiler alabilir. Örneğin Terazi burcu Suriye ve/veya Yengeç burcu Irak’ın ülke güvenliği ihlal olabilir. Natal Güneşi Terazi olan Putin Natal Marsı Aslan olan Zelenski’den ülke güvenliği konusunda olumsuz etkiler alabilir.

22 Aralıkta Natal Marsı Aslan olan İsrail ve Başkanı Netanyahu Irak, Suriye gibi yerlere saldırabilir. Ancak Netanyahu’nun Güneşi Terazi olduğundan atacağı saldırgan adımlar kendisine de zarar verebilir.

Tr Satürn (+5) Haftanın Süper Gezegeni!

(Astroloji haftalık yorum)

Hafta boyu ve bilhassa 18 ve 22 Aralıkta Satürn Transiti +5 katsayısında olup Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlara disiplin ve metanet verebilir. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin 18 ve 22 Aralıkta Tr Satürnden alacakları disiplinli çalışmalarla kendilerini ön plana çıkarabilirler.

Kişisel olarak Tr Satürn hangi evinizdeyse o konuları disipline almanız, terbiye etmeniz ve metodik çalışmalar yapmanız mümkün olabilir.

22 Aralıkta Natal Marsı Koç, Başak, Terazi, Balık olanlar Tr Güneşden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Başak olan Ukrayna, Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Koç olan Filistin, Natal Marsı Terazi olan Türkiye ve Suriye gibi devletler ön plana çıkabilir. Tr Güneşden olumlu etki alan devletler yani İran, Türkiye, Filistin, Suriye gibi devletler birlik olup birbirlerine destek olabilirler.

Hafta boyu ve özellikle 22 Aralıkta Tr Merkür yüksek katsayıda olsa da Natal Güneşi İkizler, Başak, Yay, Balık olanları olumsuz yönde etkilerken Natal Marsı Oğlak, Koç**, Boğa, Yengeç, Aslan, Terazi**, Akrep, Kova olanları son derece olumlu yönde etkileyebilir. Örneğin Natal Güneşi Balık Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan 10.evindeki Oğlak burcu Tr Merkürden aldatıcı olumsuz etkiler alabilir. Bu yüzden kariyeri ile ilgili anlaşma ve sözleşmeler yaparken son derece dikkatli olmalıdır.

22 Aralıktaki olası Merküryen anlaşmadan Natal Marsı Koç olan NATO, Filistin, Irak, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Natal Marsı Terazi olan Suriye ve/veya Türkiye son derece olumlu etkiler alabilir.

22 Aralıkta Natal Marsı Yengeç, Aslan, Oğlak, Kova olanlar Tr Jüpiterde son derece genişletici, ferahlatıcı etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Aslan olan Netanyahu ile Zelenski’nin 22 Aralıkta hem Tr Aydan hem de Tr Jüpiterden olumlu etkiler alması vatani konularda bir başarıya imza atmaları anlamına gelebilir.

22 Aralıkta Natal Marsı Kova olan ünlü iş adamı Elon Musk da Tr Ay ve Jüpiterden son derece olumlu etkiler alıp bir başarıya imza atabilir.

18 Aralıkta Tr Venüs Akrep burcunda ve -2 katsayında olup Natal Güneş ve Marsı Akrep, Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Oğlak, Kova, Balık olanları son derece olumsuz etkileyebilir. Örneğin Natal Güneş ve Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden Venüsü sembolize eden kişi ve olaylardan yani Netanyahu ve Putin’den olumsuz etkiler alabilir. Venüs ayrıca sosyal, Siyasi ve ekonomik konuları sembolize ettiğinden bu konularda gerginliklerin olmasına da işaret edebilir.

23 Aralık ise haftanın en yoğun günü olup bu günde zayıf fay hatlarında deprem, olumsuz hava koşulları ve kazaları, yangın, patlama, şiddet ve terör artabilir. 23 Aralıkta Kova burcu evimiz hangi konuları sembolize ediyorsa dikkat etmek gerekebilir.

23 Aralık Astro Carto Grafide olumsuz etki alan bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar artabilir.

23 Aralık zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

23 Aralık olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

22 Aralık Ons Altın diğer günlere göre yükselebilir.

22 Aralık Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

22 Aralık Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

19 Aralık Dolar TL karşısında son derece yükselebilir.

19 Aralık Bitcoin yükselebilir.

18 Aralık dolar Euro karşısında yükselebilir.

19 ve 22 Aralık Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tarvsiyesi Değildir!

18 Aralık Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, Oğlak burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————————————————————————————-

(22 Aralık 12.ev Satürn, Neptün, 2.ev Jüpiter, Ay, 10.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 8.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Boğa —————————————————————————————-

(22 Aralık 11.ev Satürn, Neptün, 1.ev Jüpiter, Ay, 9.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 7.ev Venüs Dikkat)

Yükselen İkizler —————————————————————————————-

(22 Aralık 10.ev Satürn, Neptün, 12.ev Jüpiter, Ay, 8.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 6.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yengeç —————————————————————————————-

(22 Aralık 9.ev Satürn, Neptün, 11.ev Jüpiter, Ay, 7.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 5.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Aslan —————————————————————————————-

(22 Aralık 8.ev Satürn, Neptün, 10.ev Jüpiter, Ay, 6.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 4.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Başak —————————————————————————————-

(22 Aralık 7.ev Satürn, Neptün, 9.ev Jüpiter, Ay, 5.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 3.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Terazi —————————————————————————————-

(22 Aralık 6.ev Satürn, Neptün, 8.ev Jüpiter, Ay, 4.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 2.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Akrep —————————————————————————————-

(22 Aralık 5.ev Satürn, Neptün, 7.ev Jüpiter, Ay, 3.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 1.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yay —————————————————————————————-

(22 Aralık 4.ev Satürn, Neptün, 6.ev Jüpiter, Ay, 2.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 12.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Oğlak —————————————————————————————-

(22 Aralık 3.ev Satürn, Neptün, 5.ev Jüpiter, Ay, 1.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 11.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Kova —————————————————————————————-

(22 Aralık 2.ev Satürn, Neptün, 4.ev Jüpiter, Ay, 12.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 10.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Balık —————————————————————————————-

(22 Aralık 1.ev Satürn, Neptün, 3.ev Jüpiter, Ay, 11.ev Güneş, Merkür Süper, 18 Aralık 9.ev Venüs Dikkat)