Fenerbahçe, Galatasaray’ın peşini bırakmıyor! Transfer yarışı kızıştı

Süper Lig’de ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Ocak transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen ezeli rakipler aynı oyuncunun peşine düştü. Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan genç yıldıza Fenerbahçe kanca taktı. İsmail Kartal’ın raporu doğrultusunda yönetim harekete geçti. İşte detaylar…

Trendyol Süper Lig son yılların en heyecanlı şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapıyor. Şampiyonluk yarışında ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe başı çekiyor. En ufak bir puan kaybının dahi ligdeki dengeleri değiştireceği kritik bir sezon yaşanıyor. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe başarılı bir yaz transfer dönemi geçirdi. Sarı lacivertli ekip oyuncu kadrosuna Dzeko, Tadic, Fred gibi yıldız isimleri dahil etti. Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray ise Şampiyonlar Ligi kadrosu kurdu. Sarı kırmızılı ekip Zaha, Hakim Ziyech, Sanchez ve Angelino gibi önemli isimleri kadrosuna kattı. Süper Lig’de ise ezeli rakipler aynı puanı topladı.

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Ara Transfer Dönemi Kritik Önem Taşıyor

Şampiyonlar Ligi’ne veda eden Galatasaray için yeni bir dönem başladı. UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan sarı kırmızılı ekibin rakibi 18 Aralık’ta çekilecek olan kura ile belirlendi. Sezona, Şampiyonlar Ligi heyecanı ile başlayan Galatasaray’ın odak noktası değişecek. Süper Lig’de üst üste şampiyonluklar kazanmak isteyen sarı kırmızılı ekip yeniden şampiyonluk yarışına odaklanacak. Ara transfer döneminde oyuncu kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Galatasaray yönetiminin hedefinde orta saha transferi yer alıyor. Yaz transfer döneminin son günlerinde Galatasaray kadrosuna katılan Tanguy Ndombele sarı kırmızılı ekibin beklentilerini karşılamayı başaramadı. Kerem Demirbay’dan da istenilen performansı elde edemeyen Galatasaray, orta sahada kriz yaşadı. Torreira ile birlikte görev alabilecek yıldız bir oyuncunun transfer edilmesi için harekete geçildi.

İsmail Kartal İstedi, Ali Koç Düğmeye Bastı

Fenerbahçe sezona hızlı bir giriş yaparak hem Süper Lig’de hem de UEFA Konferans Ligi’nde birbirinden önemli sonuçlar elde etti. Sarı lacivertli ekip Konferans Ligi’ndeki grubundan lider olarak çıkmayı başardı. Süper Lig’de ise avarajla liderlik koltuğuna oturdu. Şampiyonluk hasretine son vermek isteyen sarı lacivertli ekipte sakatlık sorunları en büyük risk olarak değerlendirildi. Özellikle Fred’in sakatlık yaşadığı dönemde Fenerbahçe’nin oyun planı geriye düştü. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’ın yönetime sunduğu raporda orta sahaya transfer yapılmasını istediği öğrenildi. Fred’e alternatif olarak transfer edilecek oyuncunun profili genç ve dinamik olarak tanımlandı. Başkan Ali Koç ve yöneticilerin orta saha transferi için görüşmelere başladığı öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe Aynı Oyuncunun Peşine Düştü

Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki rekabet yeşil sahalardan transfer çalışmalarına uzanmaya devam ediyor. Galatasaray’ın transfer listesinde yer alan genç yıldız için Fenerbahçe’de devreye girdi. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştığı Molde takımının yıldız oyuncusu Emil Breivik için Fenerbahçe yönetimi transfer görüşmelerine başladı. Norveçli yıldız oyuncu, Galatasaray’a karşı oynadığı 2 maçta 2 asist üretmişti. Molde ile 46 maçta görev alan Emil Breivik, 12 gol ve 11 asist üretti. Dinamik yapısı ile dikkat çeken Emil Breivik’in Molde ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek. Piyasa değeri 4 milyon Euro olan genç yıldızın Süper Lig’de forma giymeye sıcak baktığı öğrenildi. 23 yaşındaki oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe yönetimi Molde ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Galatasaray’da ise Emil Breivik transferi için Erden Timur’un oyuncu menajeri ile temasları bulunuyor. Ara transfer döneminin ilk günlerinde orta saha transferini tamamlamak isteyen sarı kırmızılı ekip oyuncu ile anlaşma sağlamaya yaklaştı. Son kararı ise Molde kulübü verecek.