11 – 17 Aralık 2023 Astroloji haftalık yorum: 15 Aralık Haftanın En Yoğun Günü!

Bilindiği üzere 28 Ağustos 2023 ile 28 Nisan 2024 tarihleri arasında 4 tane 7.0 ve üzeri şiddetli depremler bekliyorduk. Şimdiye kadar 3 tanesi oldu. En son Filipinlerde 7.6 deprem oldu. 28 Nisan 2024’e kadar olması beklenen 1 tane şiddetli deprem kaldı. O da 07 Aralıkta Vanatu’da 7.1 olarak oldu.

11 Aralık 2024 Dünyanın Ekseni Kayabilir! (Astroloji Haftalık Yorum)

2024 yılında daha şiddetli depremler beklenebilir. 2024 yılında olması beklenen en baba deprem 11 Aralık 2024’de (Deprem katsayısı -19) olabilir. 11 Aralık 2024’de şiddetli bir volkan patlaması, nükleer bir tehlike de olabilir. Hatta bu Deprem ve/veya Tehlike 11 Aralık 2024’de Dünyanın Eksenini Kaydırabilir. Diğer olası şiddetli depremlerin tarihleri 14 Şubat ve 27 Kasım 2024’dür. Bu depremlerin olması belki bir yada bir kaç ay gecikebilir. 11 Aralık 2024’de olması beklenen deprem belki 2025 yılına sarkabilir. Ama bu deprem o kadar şiddetli olacaktır ki olduğunda işte bu deprem 11 Aralık 2024 tarihinde astrolojik olarak olması beklenen depremdir diyebiliriz. Her sene şiddetli depremler oluyor ama 11 Aralık 2024’deki deprem diğerlerine benzemeyecektir.

Hafta boyu Venüs Akrep burcunda rahatsız bir şekilde ilerleyecektir. 17 Aralık Pazar günü Venüs katsayısını -2 seviyesine düşüreceğinden hafta boyu ve bilhassa 17 Aralık Pazar günü Natal Güneş ve Marsı Akrep, Boğa, Yengeç, Aslan, Başak, Oğlak, Kova, Balık olanlar Tr Venüs hangi evlerindeyse o konularda olumsuz etkiler alabilirler. Örneğin Natal Güneşi Yengeç Marsı Balık olan Meral Akşener, Natal Güneşi Yengeç Marsı Kova olan Elon Musk, ABD Başkanı Biden, Suriye Başkanı Esad, Kuzey Kore Lideri Kim Jong , Julian Assange gibi isimler Venüs Transiti hangi evlerindeyse o konularda olumsuz etkiler alabilirler. Bu kişiler sosyal ve siyasi konularda para kaybedebilir yada bu konulara çok para gidebilir. Bu kişilerin Venüsyen (Natal Güneş ve/veya Marsı Boğa/Terazi) kişilere dikkat etmeleri gerekebilir. (Astroloji Haftalık Yorum)

Hafta boyu ve (Astroloji Haftalık Yorum) bilhassa 17 Aralıkta Venüsyen (Natal Güneş ve/veya Marsı Terazi/Boğa) kişilerin katsayısı düşebilir. Bu kişiler daha talepkar ve açgözlü olabilirler. Örneğin Terazi burcu Netanyahu ve Putin 17 Aralıkta daha talepkar olabilir. 17 Aralıkta Netanyahu ve/veya Putin ile Elon Musk’In araları parasal konular yüzünden bozulabilir. 17 Aralıkta Meral Akşener’İn de bir takım sosyal ve siyasi konulara, talepkar ve açgözlü insanlara dikkat etmesi gerekebilir.

Boğa ve Teraziler 17 Aralıkta Venüs hangi evinizdeyse o konularda keyfiniz kaçabilir. Örneğin yükselen Aslanların Tr Venüs 4.evinde (ev, aile, anne, gayrimenkul) olduğundan Natal Güneş Boğa yada Terazi ise bu kişilerin 17 Aralıkta ev ve aile ile ilgili konulara dikkat etmeleri gerekebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 17 Aralıkta Akrep burcu Biden Terazi burcu Netanyahu ile Putin’den sosyal ve siyasi konularda olumsuz etkiler alabilir. 17 Aralıkta Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski de Tr Venüsden ve Venüsyen kişilerden olumsuz etkiler alabilir. 17 Aralıkta Zelenski ile Putin’in toprak kavgası Putin’in lehine sonuçlanabilir. 17 Aralıkta Zelenski’nin Venüsyen bir kayıp vermesi olasıdır.

13 Aralık Çarşamba Tr Ay +4 katsayısında olup Natal Marsı Yay, Boğa, İkizler, Aslan, Başak**, Akrep, Kova, Balık** olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Koç, Yengeç, Terazi, Oğlak olanları olumsuz etkilemesi olasıdır. Örneğin 13 Aralıkta Terazi burcu Suriye ile Yengeç burcu Irak’In ülke güvenlikleri ihlal olabilir. 13 Aralıkta İran ve/veya Işid saldırıları beklenebilir. 13 Aralıkta Ermenistan – Azerbaycan saldırıları da bekelenebilir. (Astroloji Haftalık Yorum)

15 Aralık Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik aktiviteler, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir. 15 Aralıkta ciddi olumsuz hava koşulları ve kazaları da bu bölgelerde görülebilir. (Astroloji Haftalık Yorum)

15 Aralık zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

15 Aralık olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

11 Aralık Ons Altın yükselse de 15 Aralıkta düşebilir.

11 Aralıkta Ons Gümüş yükselse de 15 Aralıkta düşebilir.

11 Aralıkta Petrol fiyatları yükselebilir.

13 Aralıkta Dolar TL karşısında yükselebilir.

13, 14 Aralıkta Bitcoin diğer günlere göre düşebilir.

13 Aralıkta Dolar Euro karşısında da yükselebilir.

12 Aralıkta Bist100 yükselebilir ama 15 Aralıkta Bist100 düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

11 Aralık Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken İkizler, Yay burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç —————

(17 Aralık 8.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Boğa —————

(17 Aralık 7.ev Venüs Dikkat)

Yükselen İkizler —————

(17 Aralık 6.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yengeç —————

(17 Aralık 5.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Aslan —————

(17 Aralık 4.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Başak —————

(17 Aralık 3.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Terazi —————

(17 Aralık 2.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Akrep —————

(17 Aralık 1.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Yay —————

(17 Aralık 12.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Oğlak —————

(17 Aralık 11.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Kova —————

(17 Aralık 10.ev Venüs Dikkat)

Yükselen Balık —————

(17 Aralık 9.ev Venüs Dikkat)