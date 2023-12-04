Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Açıkladı: Sosyal Destek başvuruları başladı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere sosyal ve ekonomik destek verilmeye devam ediyor. Çocuk sahibi ailelerin yararlanabileceği destek programı için başvuru işlemlerinin başladığı açıklandı. Peki, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) başvuruları nasıl yapılır? Kimler SED başvurusunda bulunabilir? Sosyal destek ödemeleri ne kadar? İşte detaylar…
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi aileleri desteklemek için hazırlanan programların başında Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti geliyor. Çocuk sahibi ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olmak için hazırlanan program hem ekonomik destek hem de psiko-sosyal desteği içeriyor. SED yardımı kapsamında ailelere geçici ve süreli olmak üzere iki tür ekonomik destek sağlanıyor. Süreli ekonomik destek ödemeleri aylık olarak gerçekleştiriliyor.
2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 29’uncu maddesi kapsamında sağlanan ekonomik destek ödemeleri en fazla 2 çocuk için sağlanmaktadır. Ekonomik destek verilmesi halinde çocukların aileleri tarafından bakımının üstlenilmesi için SED yardımı yapılmaktadır. Ekonomik problemlerden dolayı sosyal hizmetler kurumuna bırakılan çocukların, ailelerine veya yakınlarının bakıma geri döndürülmesi için sosyal ve ekonomik destek sağlanmaktadır. Ayrıca, doğal bir afet veya hastalık, kaza gibi belirli bir dönemi kapsayan süre içerisinde ailenin temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan kişilerde başvuru da bulunabilir. Çocukları desteklemek için hazırlanan SED yardımı için ekonomik durum incelemesi yapılmaktadır.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı İl Müdürlükleri üzerinden başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüklerine dilekçe de verilebilir. Dilekçe ile başvuru yapılması halinde T.C. Kimlik bilgileri, sağlık raporu ve çocuğun öğrenci belgesi istenmektedir. Sosyal ve ekonomik destek başvuruları e-devlet sistemi üzerinde de gerçekleştirilebilir. Başvuru yapan kişiden İş-Kur veya meslek kursu başvuru belgesi de talep edilebilir. Ekonomik destek aynı hane içerisindeki en fazla 2 çocuk için sağlanmaktadır. Memur maaşlarının katsayı artışına göre ödeme miktarı belirlenmektedir. Son yapılan zamlarla birlikte SED ödeme miktarı çocuk başına 3.708 lira olarak belirlenmiştir. 12 ay boyunca düzenli olarak ödenen sosyal ve ekonomik destek hizmeti için başvuruların alınmaya devam ettiği açıklandı. Her ayın 15’inde SED ödemeleri hak sahiplerinin hesabına yatırılmaktadır.
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