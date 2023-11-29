İngilizler duyurdu! Galatasaray’ın yıldız futbolcusu devre arasında veda edecek…

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray, Avrupa’da adından söz ettirmeyi başardı. Sarı kırmızılı ekibin Manchester United ve Bayern Münih’e karşı oynadığı maçlar futbolcuların göz önüne çıkmasını sağladı. İngiliz spor medyası tarafından sarı kırmızılı ekibin yıldız futbolcuyla ilgili yeni bir haber gündeme taşındı. İşte ara transfer döneminde Galatasaray’a yapılacak teklifin detaylar…

Avrupa Kulüplerinin Radarına Girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda mücadele eden Galatasaray başarılı performansı ile dikkat çekmeyi başardı. Süper Lig’in son şampiyonu apoletine sahip olan sarı kırmızılı ekip, Avrupa arenasında da başarılı sonuçlar elde etti. Manchester United’i deplasmanda mağlup eden temsilcimiz, Alman devi Bayern Münih ile oynadığı maçlarda da üst düzey performans sergiledi. Oyuncu kadrosunda birbirinden önemli yıldızların bulunduğu Galatasaray, gruptan çıkma ihtimalinin peşinden koşmaya devam ediyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi performansı oyuncuların da piyasasının yükselmesini sağladı. Sarı kırmızılı ekibin genç yıldızları, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Mauro Icardi’nin adı Real Madrid ile birlikte anılmaya başlandı. Ocak ayı transfer dönemi hem yeni gelecek oyuncular açısından hem de takımdan ayrılacak oyuncular için kritik önem kazandı.

İngiliz Medyasında Manşete Taşındı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Sacha Boey performansı ile adından en çok söz ettiren isim oldu. Fransız oyuncunun Manchester United maçındaki performansı İngiliz medyasını mest etti. Sacha Boey’in Premier Lig’de forma giyebilecek kadar iyi olduğunu düşünün İngiliz taraftarlarda yıldız futbolcuyu yakın takibe aldı. Hatırlanacağı üzere Sacha Boey’in yaz transfer döneminde de Galatasaray’dan ayrılacağı yönünde haberler gündemin ilk sırasına yerleşmişti. Fatih Terim’in teknik direktörlük yaptığı dönemde sarı kırmızılı renklere bağlanan yıldız futbolcu, her geçen gün performansını artırmayı başardı. Kariyer hedefleri arasında Premier Lig’de forma giymek olan Sacha Boey ise teklifleri değerlendireceğinin sinyalini vermişti. Fransız futbolcu transfer haberleriyle ilgili yaptığı açıklamada Marsilya ve Arsenal’ın ilgisini teyit etmişti. 23 yaşındaki yıldız futbolcu Arsenal’a transfer olacağı yönündeki haberlerle ilgili, ‘’Galatasaray ile görüştüler ama teklif yapmadılar. Teklif yoksa ilgi göstermelerinin de anlamı kalmaz’’ ifadelerini kullanmıştı.

Galatasaray’ın Rakibi Yıldız Futbolcuya Göz Koydu

İngiliz spor medyasında Sacha Boey’in transferiyle ilgili yeni bir haber gündeme taşındı. Manşetten verilen haberde Sacha Boey’in yeni talibi açıklandı. UEFA Şampiyonlar Ligi A grubunda Galatasaray ile birlikte yer alan Manchester United’ın Sacha Boey’i transfer listesine eklediği açıklandı. Manchester United teknik direktörü Erik ten Hag’ın Sacha Boey’i transfer edilmesi yönünde rapor verdiği belirtilen haberde, ‘’Galatasaray’ın yıldızına rekor teklif’’ ifadesi kullanıldı. İngiliz ekibinin Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray’ın kapısını çalacağı ileri sürüldü. Güncel piyasa değerinin 17 milyon Euro olduğu düşünülen Sacha Boey için İngiliz ekibi yüksek bir bonservis ücreti teklif edecek. Galatasaray ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek olan Sacha Boey’in devre arasında takımdan ayrılma ihtimali güçlenmeye başladı. Sarı kırmızılı yönetim ise iyi bir teklif gelmesi halinde transfere sıcak bakacağının mesajını verdi. Kırmızı Şeytanların, Sacha Boey için 20 ila 25 milyon pound arasında bonservis teklifi yapması bekleniyor. Galatasaray yönetimi, Sacha Boey transferinin netlik kazanması halinde sağ bek arayışına başlayacak.