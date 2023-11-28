Yesevi Havacılık Lisesi’ne iki prestijli ödül daha

TUSAŞ (Türkiye Uzay &Uçak Sanayi Anonim Şirketi) sponsorluğunda Uluslararası düzeyde gerçekleştirilen BLUESKY AWARDS Havacılık Ödülleri organizasyonun da “Yılın En İyi Havacılık Lisesi” ve “Yılın En İyi Ar-Ge Projesi” ödüllerini almaya layık görülen Yesevi Havacılık Lisesi, zirvedeki yerini kaptırmıyor.
Havacılık sektörünün farklı bileşenlerinden oluşan jüri üyeleri ve bağımsız anketörler tarafından “Yetkinlik, yeterlilik, yetenek ve kabiliyetler açısından yapılan değerlendirmede Yesevi Havacılık Lisesi en yüksek puanı alarak “Yılın En İyi Havacılık Lisesi” ünvanına sahip oldu.
Ayrıca Araştırma-Geliştirme projeleri arasından en yenilikçi ve fütürist tasarıma sahip olan ve Yesevi Havacılık tarafından geliştirilen “Uçan platform teknolojisi” adlı çalışma ile “Yılın En İyi Ar-Ge Projesi” ödülünü de alarak çifte sevinç yaşadı.
Ödül töreninin ardından konuşan Yesevi Eğitim Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, “Yesevi Havacılık daha önce de Türkiye’nin en seçkin kurumları olan Cumhurbaşkanlığı, TÜBİTAK, TEKNOFEST, MEB tarafından da çeşitli ödüllerle onure edilmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü akreditasyonuna da sahip olan okulumuz geleceğin kalifiye havacılarını, donanımlı atölyelerimizde yetiştirmeye devam etmekteyiz” dedi.
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