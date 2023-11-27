Galatasaray Manchester United maçı 8 kanalda şifresiz yayınlanacak!

Şampiyonlar ligi maçını Türkiye’de Exxen şifreli olarak yayınlanıyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen platformuna üye olamayanlar Galatasaray Manchester United maçını nasıl izleyecek merak ediliyordu.

Exxen’in çökmesiyle TV 8.5’dan da Şampiyonlar Liginin maçı maçları şifresiz olarak verildi. Ancak son maçlarda Exxen çökse bile TV8.5’dan şifresiz olarak yayınlanmadı. Bu hafta oynanacak Galatasaray Manchester United maçı ne olursa olsun Exxen’de yayınlanacak. Tv 8.5 Galatasaray MANU maçını yayınlamayacak.

Galatasaray Manchester United maçı 8 kanalda şifresiz olarak yayınlanacak!

Şampiyonlar Liginde Galatasaray gibi Manchester United ve ingiliz Tv kanalları Manu’nun maçlarını şifresiz olarak yayınlıyor. Galatasaray Manchester United maçını şifresiz yayınlayacak 8 kanal belli oldu!

GS Manu maçı şifresiz yayınlayacak kanallar listesi!

CBC Sports

Proximus Pickx

HBO Max

Viaplay Denmark

Mediaset Infinity

TV4 Play

Blue Sport

Paramount+, ViX

Hem temsilcimiz Galatasaray’ın, hem Manchester United’in gruptan çıkmak için galibiyete ihtiyacı var. Beraberliğin bile avantajı kaybettireceği maçta iki takımda 3 puan için sahada olacak. 80 milyon taraftar da Galatasaray’ın yanında olacak ve Galatasaray kazanması durumunda gruptan çıkma yolunda büyük bir avantaj sağlanacak.