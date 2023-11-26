Exxen üyelik ücretlerine bir zam daha geldi!

Exxen üyelik ücretlerine Acun Ilıcalı bir zam daha yaptı. Türkiye’de Şampiyonlar Ligi maçları UEFA Avrupa ligi maçları ve Konferans ligi maçları yayıncısı olan Exxen, 4. zammını yaptı.

Ocak ayında başlayan zam furyası Nisan ve Ağustos aylarında da devam etmişti. Exxen Kasım ayında üyelik ücretlerine bir zam daha yaptı.

Gibi ve Konuşanlar gibi muhteşem yapımlarında yer aldığı Exxen’e gelen zam dikkat çekti. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen 2023 yılında 4 kez zam yaparak rekor kırdı.

İşte yeni zamlı Exxen ücretleri!

Exxen üyelik paketleri aylık 83 TL’den başlıyor. Yıllık paket almak isteyenler 83 TL reklamlı Exxen izleyebilir. Eğer ödemeyi aylık yaparsanız bu ücret 99.90 TL oluyor. Reklamsız olarak Exxen izlemek isteyenler yıllık 115 TL ödüyor. Aylık ödeme yapmak isterseniz de 137.90 TL ödüyorsunuz.

Exxenspor üyeliklerine de zam geldi. Sezonluk yıllık 185 TL’Ye Exxenspor’a üye olabilirsiniz. Aylık ödemek isterseniz 222.50 TL ödeme yapmanız gerekiyor. REklamsız olarak izlemek isterseniz 217 TL, aylık ödeme yapmak isterseniz reklamsız Exxenspor 260 TL olarka güncellendi.