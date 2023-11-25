27 – 03 Aralık 2023 Astroloji haftalık yorum: 27, 28, 30 Kasım Tehlikeli Günler!

27 ve 30 Kasımda Neptün Transiti -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Balık, Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanları olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlara çeşitli fırsatlar sunabilir. Neptün düşük katsayıda bulanık olayları, suikast ve zehirlenmeleri, aldanma ve aldatılmaları sembolize etmektedir.

Neptün aynı zaman da Balık burcunun yöneticisi olduğundan Natal Güneşi Balık olanların keyifleri Tr Neptün hangi evlerindeyse o konulardan kaynaklı kaçabilir. Örneğin Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın keyfi (Tr Neptün 12.evinde olduğundan) (Yükselen Koç) devletle ilgili bir takım gizli düşmanlar yüzünden kaçabilir. Bu gizli düşmanların Natal Güneş ve/veya Marsı Balık olabilir yada Natal Marsı Tr Neptünden olumlu etki alabilir.

Özetle 27 ve 30 Kasımda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken’a, Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden’a, Natal Marsı Aslan olan Netanyahu’ya, Zelenski’ye ve Macron’a dikkat etmesi gerekebilir. Neptün -2 katsayısında olduğundan Neptünün zararlı etkisi 2 ay içinde (30 Ocak 2024) ortaya çıkabilir.

27 ve 30 Kasımda Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Rusya Başkanı Putin’in de 7.evindeki (Yükselen Başak) Tr Neptüne dikkat etmesi gerekebilir. 27 ve 30 Kasımda Putin de Erdoğan gibi Blinken’a, Biden’a, Zelenski’ye ve Netenyahu’ya dikkat etmesi gerekebilir.

27 – 30 Kasım Neptün Yüzünden Sisli ve Bulanık Olaylara Dikkat! (Astroloji Haftalık Yorum)

27 ve 30 Kasımda Dünya aldatıcı ve sisli olaylara gebe olabilir. 27 ve 30 Kasımda Merkür de düşük katsayıda olup casusluk ve hacker olaylarına işaret etmektedir. 27 ve 30 Kasımda Natal Güneş ve Marsı bilhassa Koç ve Terazi olanların Tr Merküre dikkat etmeleri gerekebilir. Bu dönemde yapılacak anlaşma ve sözleşmeler Koç ve Terazilerin menfaatine gelmeyebilir. Örneğin Terazi burcu Netanyahu 27 ve 30 Kasımda Merkür yüzünden bazı bilgi ve belgelerde olumsuz etkiler alsa da Neptünün karanlık yüzünden alacağı olumlu etkiyle aldatıcı ve bulanık olaylara meydan verebilir.

27 ve 30 Kasımda Natal Marsı Aslan olan Netanyahu ile Natal Marsı Balık olan Blinken’ın ve Natal Marsı Akrep olan Biden’ın birlikte aldatıcı, sisli ve puslu işler yapmaları olasıdır. Bu durumdan Putin, Erdoğan ve hatta Natal Güneşi İkizler Marsı Yengeç olan Çin Başkanı Şi Cinping bile zararlı çıkabilir.

27 ve 30 Kasımda Natal Güneşi Koç Marsı Balık olan İran ile Natal Güneşi Yay Marsı Yengeç İran Başkanı İbrahim Reisi de Neptünden ve Neptünyen kişilerden olumsuz etkiler alabilir. 27 ve 30 Kasımda İran’In içinde Neptünyen, kimin yaptığı belli olmayan sisli ve bulanık olaylar olabilir. 27 ve 30 Kasımda Koç burcu NATO’Nun içinde de sisli ve bulanık olaylar olabilir.

Hafta boyu ve bilhassa 27 Kasımda Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Güneş, Venüs ve Plüto Transitlerine çok dikkat etmeliler. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan İsrail hafta boyu ve bilhassa 27 Kasımda Tr Güneş, Venüs ve Plütondan olumsuz etkiler alabilir. Natal Marsı Aslan olan Netanyahu’nun bilhassa 27 Kasımda kendi ülkesi İsrail’i olumsuz etkilediği görülmektedir. Filistin ile çatışma halinde olan Boğa burcu İsrail aslında Terazi burcu Netanyahu yüzünden maddi ve manevi kayıplar vermektedir. Kova burcuna geçmekte olan Plüton Boğa burcu İsrail’i olumsuz etkilerken Natal Marsı Terazi olan Türkiye’ye güç kuvvet vermektedir.

Kişisel olarak 27 Kasımda Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçları Güneş, Venüs ve Plüton hangi evlerindeyse o konularda olumsuz etkiler alabilirler. Bu kişilerin Natal Marsları uyumlu etkiler alıyorsa o zaman bu olumsuz etki bir şekilde fırsata çevrilebilir.

Haftanın en yüksek katsayılı Transiti 01 Aralıktaki Satürn (+6) Transitidir. 01 Aralıkta Natal Marsı Boğa, İkizler, Akrep, Yay olanlar Tr Satürn hangi evlerindeyse o konularda disiplin ve metodik çalışmalarla kazanç elde edebilirler. Örneğin Natal Marsı Yay olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Başkanı Putin yada Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden gibi isimler 01 Aralıkta Satürnden alacakları destekle varsa disiplinli çalışmalarını hızlandırabilirler.

28 Kasım Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar artabilir.

28 Kasım zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

28 Kasım olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

27 ve 28 Kasımdada Ons Altında bir dalgalanma olabilir. Ons Altın önce yükselebilir sonra tekrar düşebilir.

27 ve 28 Kasımdada Ons Gümüşde bir dalgalanma olabilir. Ons Gümüş önce yükselebilir sonra tekrar düşebilir.

27 Kasımda Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

27 Kasımda Dolar TL yükselebilir.

27 Kasımda Bitcoin yükselse de 03 Aralıkta Bitcoin düşebilir.

27, 28, 30 Kasımda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

30 Kasımda Bist100 diğer günlere göre düşebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir.

27 Kasım Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————

(27 ve 30 Kasım 12.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 12.ev Satürn Süper)

Yükselen Boğa————————————————

(27 ve 30 Kasım 11.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 11.ev Satürn Süper)

Yükselen İkizler ————————————————

(27 ve 30 Kasım 10.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 10.ev Satürn Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————

(27 ve 30 Kasım 9.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 9.ev Satürn Süper)

Yükselen Aslan ————————————————

(27 ve 30 Kasım 8.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 8.ev Satürn Süper)

Yükselen Başak ————————————————

(27 ve 30 Kasım 7.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 7.ev Satürn Süper)

Yükselen Terazi ————————————————

(27 ve 30 Kasım 6.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 6.ev Satürn Süper)

Yükselen Akrep ————————————————

(27 ve 30 Kasım 5.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 5.ev Satürn Süper)

Yükselen Yay ————————————————

(27 ve 30 Kasım 4.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 4.ev Satürn Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————

(27 ve 30 Kasım 3.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 3.ev Satürn Süper)

Yükselen Kova ————————————————

(27 ve 30 Kasım 2.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 2.ev Satürn Süper)

Yükselen Balık ————————————————

(27 ve 30 Kasım 1.ev Neptün Dikkat, 01 Aralık 1.ev Satürn Süper)