



Türkiye, cumartesi akşamı hazırlık maçında deplasmanda karşılaştığı Almanya’yı 3-2 mağlup etti.



Maçın genelinde oyunun hakimi “Bizim Çocuklar”dı.



Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Alman rakibi Bayern Münih’e kurduğu oyun üstünlüğünü, milliler hazırlık maçında Almanya’ya kurdu.



Statta seyirci üstünlüğü de bizden yanaydı.



Maç Almanya’da değil sanki Türkiye’de oynanıyor gibiydi.



Hazırlık maçında öne çıkan oyuncuların başında Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Abdülkerim Bardakçı vardı. Hele ki Abdülkerim Bardakçı’nın Ferdi Kadıoğlu’na yaptığı asist, görülmeye değerdi.



Bir diğer öne çıkan oyuncu da maç kadrosunda olmayan Hakan Çalhanoğlu’ydu.



Kadroda olmayan oyuncu nasıl öne çıktı derseniz, sosyal medyada birçok kullanıcı Almanya karşısında millilerin oyununu çok beğenmişti.



Hal böyle olunca da sosyal medyada Milli Takım Hakan’lı mı Hakan’sız mı olmalı tartışmaları başladı.



Bazı sosyal medya kullanıcıları Milli Takım’ın Hakan’sız olması gerektiğini düşünüyor ki ben de onlarla hemfikirim.



Hakan Çalhanoğlu daha çok kulüp oyuncusudur. Milli Takım için “el freni” vazifesi yapar, oyunu yavaşlatır. Derseniz ki oyunu yavaş oynayalım, evet o zaman Hakan Çalhanoğlu’nun olduğu sisteme dönülebilir.



Fakat şu an Hakan’sız Milli Takım daha hızlı daha atak. Cumartesi akşamı Almanlara karşı Hakan’lı bir kadro olsaydı, Almanya gibi hızlı bir takımı yenme şansımız yoktu.