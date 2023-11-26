20 – 26 Kasım 2023 Astroloji haftalık yorum: 21 Kasım Haftanın EN Yoğun günü!

21 Kasım haftanın en yoğun günü olup bugünde olumsuz hava şartları, kazaları ve zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir. Hafta boyu Güneş ve Plüton Transitleri Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarını zorlamaya devam edecektir. Natal Marsı Koç**, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi**, Yay, Oğlak, Balık** olanlar ise Güneş ve Plütondan çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail’in Güneş ve Plüton transitlerinden son derece olumsuz etkiler alabileceği görülmektedir.

23 Kasım Güneş Yay burcunda Süper (Astroloji haftalık yorum)

Boğa burcu İsrail’in Akrep burcu Filistin ile içten içe çatışması 20 Kasım haftasında da devam edebilir. Hele 23 Kasımda Güneş Yay burcuna geçecek ve katsayısı +6 olacaktır ama bu durum Boğa ve Akreplere olumsuz yansıyabilir. Natal Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanlar Güneşin olumlu etkilerini alırken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları Güneşin yakıcı ve baskıcı etkilerini alabilirler. Örneğin Boğa burcu İsrail’e baskılar artabilir. (Astroloji haftalık yorum) Akrep burcu Filistin’e de baskılar artabilir. Ancak Filistin’in Natal Marsı Koç olduğundan Güneşin olumsuz etkisinin üstesinden gelecektir. Aynı şekilde Akrep burcu Türkiye’nin Natal Marsı Terazi olduğundan Güneşin yakıcı etkisinden bir takım fırsatlar elde edebilir.

23 Kasımda Natal Marsı Aslan olan ve Güneşi sembolize eden Netanyahu’nun Boğa burcu İsrail’i güç durumda bırakması olasıdır. 23 Kasımda Güneşden en fazla Natal Marsı Başak ve Balık burçları olumlu etkiler alabilir. Örneğin 23 Kasımda Natal Marsı Balık olan İran Boğa burcu İsrail’e karşı bir fırsat elde edebilir. Yada Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken Akrep burcu Biden’a karşı bir üstünlük elde edebilir.

23 Kasımda Akrep burcu Biden’ın (Yükselen Koç) 9.evindeki (hukuk ve yasalar) Güneşden son derece olumsuz etkiler alması olasıdır. Belki de Biden 23 Kasımda savaş suçlusu ilan edilir. 23 Kasımda Akrep burcu Biden’In Natal Marsı Aslan olan Trump’dan da olumsuz baskıcı etkiler alması olasıdır. (Astroloji haftalık yorum)

Hafta boyu ve bilhassa 23 Kasımda Natal Marsı Başak burcu olan Ukrayna da ülke bazında Güneşden son derece olumlu etkiler alabilir ama Kova burcu Zelenski ülkesinin aldığı bu olumlu etkiden faydalanamayabilir. 23 Kasımda Zelenski’yi zor günler bekliyor olabilir. Zelenski ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan baskı görebilir. Zelenski Güneşden aldığı bu baskıyı Akrep burcu Biden’a yansıtabilir. Özetle Akrep burcu Biden’ın başı 23 Kasımda hem Zelenski hem de Netanyahu ile belada olabilir. Çünkü hem Zelenski’nin hem de Netanyahu’nun Natal Marsları Aslan burcundadır.

Hafta boyu Mars yüksek katsayıda olup Natal Marsı Aslan, Başak, Kova, Balık olanları son derece olumlu etkileyebilir. Natal Marsı Aslan olan Zelenski ve Netanyahu’Nun Mars Transitinden son derece olumlu etkiler aldığını ve tüm olumsuzluklara rağmen güç bulduklarını görmekteyiz. Koç burcu NATO’nun içinden bazı kişilerin de Netanyahu ve Zelenski’nin yanında olduğu görülmektedir. Natal Marsı Kova olan Elon Musk da Mars Transitinden son derece yapıcı etkiler alabilir. Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Başak olan Ukrayna gibi ülkeler de Mars Transitinden askeri olarak olumlu etkiler alabilir. 20 Kasım haftasında İran’ın askeri gücünün arttığı görülmektedir.

Dünya genelinde Mars Transiti Aslan – Kova eksenini olumlu etkilediğinden bilimsel konularda, uzay çalışmalarında hızlanma olabilir. Tr Mars Başak – Balık eksenini de olumlu etkilediğinden sağlıkla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşanabilir. Kişisel olarak Mars Transiti hangi evinizdeyse o konulara bir canlanma ve girişim olabilir. Örneğin yükselen burcu Aslan olanların Tr Mars 4 ve 5.evlerinde olacağından ev, aile, çocuklar, hobiler gibi konulardaki girişimleri artabilir.

26 Kasım Koç ve Teraziler Merküre Dikkat!

Hafta boyu Merkür Transiti -1 seviyesinde olacağından Natal Güneş ve Marsı Yay, Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Balık olanları olumsuz yönde etkileyebilir. 26 Kasımda Tr Merkür Yay burcunun son 8 derecesinde (23.20 derece Yay) olacağından en çok Koç ve Terazileri son derece olumsuz etkilerken Natal Marsı Boğa, Akrep olanlara ise çeşitli fırsatlar sunabilir.

26 Kasımda Koç ve Teraziler dolandırıcılıklara, sahtekarlıklara, hackerlara çok dikkat etmeleri gerekebilir. 26 Kasımda Koç burcu NATO’nun içinde de bir takım hacker faaliyetleri olabilir. 26 Kasımda Terazi burcu Putin ile Netanyahu Merkürden dolayı aldatıcı olaylarla karşı karşıya kalabilirler. (Astroloji haftalık yorum)

26 Kasım Pazar olduğundan Merkürün olumsuz etkisi 27 Kasıma yansıyabilir. 27 ve 30 Kasımda Neptün -2 katsayısında olup Natal Güneş ve Marsı Balık, Koç, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi, Yay, Oğlak olanları son derece olumsuz etkileyebilir. 27 ve 30 Kasımda Natal Marsı Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanlar Tr Neptünden çeşitli fırsatlar elde edebilirler. Örneğin 27 Kasımda Natal Güneşi Terazi Marsı Yay olan Putin Natal Marsı Akrep olan ABD Başkanı Biden’dan, Natal Marsı Aslan olan Netanyahu’dan ve Zelenski’den son derece olumsuz etkiler alabilir. 27 Kasımda Natal Marsı Balık olan ve Neptünü sembolize eden İran’dan kaynaklı bulanık olaylar da olabilir.

26 Kasımdan itibaren Terazi burcu Netanyahu her ne kadar Merkürden olumsuz etkiler alsa da Neptünden olumlu fırsatlar elde edebilir. 27 ve 30 Kasımda bazı devletler içinde bulanık ve kimin yaptığı belli olmayan olaylar, suikastler olabilir. 27 Kasımda Balık burcu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Netanyahu’ya, Biden ve Blinken’a çok dikkat etmesi gerekebilir.

21 Kasım Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, yangın ve patlamalar, şiddet ve terör olayları olabilir. Bilhassa Kocaeli ve Gölcük taraflarının Tr Güneş, Jüpiter ve Uranüsden son derece olumsuz etkiler aldığı görülmektedir.

21 Kasım zayıf fay hatlarında şiddetli depremler artabilir.

21 Kasım olumsuz hava koşulları ve kazaları artabilir.

21 Kasım Ons Altın düşse de 24 Kasımda Ons Altın tekrar yükselebilir.

22 Kasımda ve bilhassa 26 Kasımda Ons Gümüş artabilir. 26 Kasım Pazar olduğundan artış 27 Kasıma yansıyabilir.

23, 25, 26 Kasımda Petrol artabilir.

23 Kasımda Dolar TL karşısında düşebilir.

22 Kasımda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

23 Kasımda Euro Dolar karşısında yükselebilir.

22 Kasımda Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not:Yatırım Tavsiyesi Değildir!

20 Kasım Haftası boyunca Boğa, Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, Balık burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————

(23 Kasım 9.ev Güneş Süper, 8.ev ve 9.ev Mars Süper, 9.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Boğa ————————————————

(23 Kasım 8.ev Güneş Süper, 7.ev ve 8.ev Mars Süper, 8.ev Merkür Dikkat)

Yükselen İkizler ————————————————

(23 Kasım 7.ev Güneş Süper, 6.ev ve 7.ev Mars Süper, 7.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————————————

(23 Kasım 6.ev Güneş Süper, 5.ev ve 6.ev Mars Süper, 6.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Aslan ————————————————

(23 Kasım 5.ev Güneş Süper, 4.ev ve 5.ev Mars Süper, 5.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Başak ————————————————

(23 Kasım 4.ev Güneş Süper, 3.ev ve 4.ev Mars Süper, 4.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Terazi ————————————————

(23 Kasım 3.ev Güneş Süper, 2.ev ve 3.ev Mars Süper, 3.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Akrep ————————————————

(23 Kasım 2.ev Güneş Süper, 1.ev ve 2.ev Mars Süper, 2.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Yay————————————————

(23 Kasım 1.ev Güneş Süper, 12.ev ve 1.ev Mars Süper, 1.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————————————

(23 Kasım 12.ev Güneş Süper, 11.ev ve 12.ev Mars Süper, 12.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Kova ————————————————

(23 Kasım 11.ev Güneş Süper, 10.ev ve 11.ev Mars Süper, 11.ev Merkür Dikkat)

Yükselen Balık ————————————————

(23 Kasım 10.ev Güneş Süper, 9.ev ve 10.ev Mars Süper, 10.ev Merkür Dikkat)