Evyap markaları Arko ve Duru’dan, deprem bölgesinde iki yeni proje

Duru’dan Hatay Samandağ’da beş noktaya duş ve tuvalet

Arko Men’in mobil berberi bayram tıraşı için yola çıktı

Evyap markaları Arko ve Duru’dan, yaz sıcakları ile birlikte deprem bölgesinde artan hijyen ihtiyacını karşılamak üzere iki yeni proje

Havalar ısındı, depremin etkilediği illerde bastıran sıcaklarla birlikte yeni sorunlar baş gösterdi. Evyap ve markaları Duru ve Arko Men, bu sorunların başında gelen hijyen konusunda depremzedelere destek olmak sağlamak amacıyla iki yeni proje başlattı.

Türkiye’nin kişisel temizlik ve bakım şirketi Evyap, bünyesinde bulunan Duru ve Arko Men ile birlikte deprem bölgesine yönelik iki yeni projeyi hayata geçirdi. Evyap’ın iki lider markası olan Duru ve Arko Men’in duş ve berber projesi, bastıran sıcaklarla birlikte daha da artan hijyen ihtiyacının çözümüne önemli bir katkı sağlayacak. Duru’nun Hatay Samandağ’da beş ayrı noktada konuşlandırdığı duş ve tuvaletleri en çok da çadırkentlerde yaşayan kadın ve çocukların için kurtarıcı olacak. Arko Men’in bir TIR’ın içini dönüştürdüğü Mobil Berber’i ise, Hatay Samandağ, Antakya, Gaziantep Islahiye, Kahramanmaraş ve Adıyaman’daki çadırkentleri gezerek bölge halkının bayram öncesi ihtiyacını karşılayacak.

Evyap’ın Türkiye’nin lider kişisel bakım ve temizlik şirketi olarak toplum sağlığı ve temizliği konusunda elini her zaman taşın altına koyduğunu kaydeden Evyap Kurumsal İletişim Müdürü Elif Sözer Dumlu, pandemi ile başlayan ve bu yıl yaşadığımız depremlerle devam eden hijyen ihtiyacını karşılamak için seferberlik ruhuyla çalıştıklarını belirtti.

Evyap’ın temelinde paylaşmak var

Evyap’ın, depremlerin ilk gününden itibaren gönüllü ekiplerle bölgede olduğuna işaret eden Dumlu, “Evyap, 100 yıla yaklaşan iş hayatında toplumun ihtiyaçlarına her zaman yakın durdu ve karşılamaya çalıştı. Çünkü Evyap’ın temellerinde kazancını paylaşmak var, kaynakları verimli kullanmak var, israf etmeden üretmek var. Bu, bizim ilk sabunu üretmeye başladığımız 1927 yılından beri uyguladığımız yazılmamış şirket yasalarından biri olarak kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Deprem döneminde de önce çalışma arkadaşlarımızdan oluşan gönüllü ekiplerimizle sahadaydık. Bölgedeki ihtiyaçları tespit edip, Afad, Kızılay, LÖSEV ve yerel yönetimler aracılığı ile bölgeye ulaştırdık. Acil ihtiyaçlara cevap vermek için tüm hatlarımızı en yüksek kapasitede çalıştırmak için iş gücü planımızı yaptık ve uyguladık. Konteyner kentlere destek vermekten, aşevi kurup sıcak yemek dağıtmaya kadar nerede ihtiyaç varsa orada olmaya çalıştık. Zaman ilerledikçe ihtiyaçlar da değişiyor. Şimdi de sıcakların artması ile birlikte bölgedeki duş, tuvalet ve berber ihtiyacını karşılamak için buradayız” şeklinde konuştu.

Bugüne kadar barınma, gıda, kıyafet, ürün ve nakdi olmak üzere yaklaşık 20 milyon liralık bir kaynağı depremzedeler için kullandıklarını kaydeden Dumlu, “İstanbul Sanayi Odası ve DEİK’in konteyner projelerine destek verdik. Şimdi sıra uzun dönemli projelere geldi. Biz de bölgeye desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

Duru’dan Hatay Samandağ’da beş noktaya duş ve tuvalet

Türkiye’nin lider kişisel bakım ve temizlik şirketi olarak toplum sağlığı ve temizliği konusunda önemli bir misyon yüklendiklerini kaydeden Evyap Kişisel Temizlik Kategori Lideri Bekir Arıcak ise, şunları söyledi:

“Pandemide de depremde de selde de, kazanç mevhumuna bakmadan ihtiyacı yerine ulaştırmaktan kendimizi sorumlu hissettik. Sabun ve suyun olmamasının zorluklarının zorluklarını çadırlarda hepimiz yaşadık. Tüm deprem illerinde ulaşabildiğimiz çadır kentlere onbinlerce çeşmeli su bidonları ve temizlik setleri dağıtarak ihtiyaca cevap vermeye çalıştık. Yaklaşık 80.000 adet kişisel temizlik ürünü, 100 bin hijyen kolisinin yanı sıra, Kızılay’ın talebi ile kişisel bakım ve temizlik ürünlerinden oluşan 50.000 iyilik kolisini ise, ticari amaç gütmeden kendilerine teslim ettik. Şimdi bölgede sıcaklıklar hızla artıyor. Çok yakında 40 derecenin üzerine çıkacak. Bu da hijyenin önemini daha da artırıyor. Zira gerekli hijyen ortamı sağlanamadığında hastalıklar da beraberinde geliyor. Özellikle bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş çocukların enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski artıyor. Hatay Samandağ’da beş ayrı noktada kurduğumuz duş ve tuvalet üniteleri en çok da kadın ve çocuklar için önemli bir ihtiyacı karşılayacak.”

Arko Men’in mobil berberi bayram tıraşı için yola çıktı

Arko Men’in İstanbul Erkek Berberler Odası iş birliği ile başlattığı Mobil Berber projesi ile ilgili bilgi veren Evyap Kişisel Bakım Kategori Direktörü Zeynep Kalkandelen, mobil berbere ilginin büyük olduğunu söyledi. Bölgedeki temizlik ve hijyen ihtiyacını sahiplenmenin Evyap’ın misyonu ile de örtüştüğünü kaydeden Kalkandelen, “Ürettiğimiz ürünler kişisel bakım ve temizlik ürünleri. Bu da aslında hastalıklardan korunmanın ilk ve en basit yolu. Yani, sosyal etki bizim için daha ilk anda üretimde ve ürünlerde başlıyor. Önümüz Kurban Bayramı ve ne olursa olsun insanlar bayrama bakımlı girmek istiyor. Bu en basit insani ihtiyaçtan kimse mahrum kalmasın istiyoruz. Bölgedeki berber Arko Men’in Mobil Berber TIR’ı Hatay Samandağ’dan hareket edip, Antakya, Gaziantep Islahiye, Adıyaman ve Kahramanmaraş’taki çadır kentleri dolaşacak. Bu projede İstanbul Erkek Berberler Odası ile çok güzel bir iş birliğine imza attık. Onlar bize, gideceğimiz illerdeki yerel berberleri organize ettiler. Böylece istihdama da katkı sağlanmış oldu. Her ne kadar erkek berberi de olsa, mobil berberimiz gelen çocuk ve kadınları da geri çevirmeyecek” şeklinde konuştu.

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