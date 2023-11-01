Kadıköy-Avşa Adası Ulaşım Rehberi

Kadıköy’den Avşa Adası’na gitmek için iki farklı seçeneğiniz bulunmaktadır. İsterseniz Bostancı’dan Avşa Adası’na İDO hızlı feribotları ile ulaşabilir isterseniz de Tekirdağ’dan arabalı feribot seferlerini kullanabilirsiniz. İşte Kadıköy Avşa Adası arası detaylı ulaşım rehberimiz.

İstanbul’dan İDO Yolcu Gemisi ile;

İDO tarafından İstanbul’dan Avşa Adası’na düzenlenen yaz sezonu boyunca deniz otobüsü seferleri bulunmaktadır. Bu seferler yaz aylarında daha sık yapılmaktadır. Nisan ayında başlar ekim ayı sonunda sona erir. Detaylı bilgi için bakınız; Avşa adası ido seferleri. Bunun için Kadıköy’den Bostancı’ya veya Yenikapı’ya ulaşabilir ve oradan Avşa Adası’na giden İDO deniz otobüsüne binebilirsiniz. Seferler ve saatler değişebileceği için gitmeden önce güncel bilgileri sizlere sunduğumuz linkten kontrol etmek önemlidir.

Tekirdağ’dan Arabalı Feribotlar ile;

Kadıköy’den aracınızla Tekirdağ Ceyport veya Barbaros Limanlarına gidebilirsiniz. Böylelikle arabanızı feribota taşıyarak Avşa Adası’na geçebilirsiniz. Güncel seferler için Tekirdağ Avşa Adası feribot seferleri sayfasını imceleyebilirsiniz.

İstanbul’dan Otobüs ile Tekirdağ’a Ardından Feribot ile;

Kadıköy’den Avşa Adası’na otobüsle gitmek istiyorsanız, önce İstanbul’dan Tekirdağ’a otobüsle ulaşabilirsiniz. Tekirdağ’dan özel firmaların işlettiği feribotlarla Avşa Adası’na geçebilirsiniz.

Her iki seçenekte de seferler ve saatler mevsime, haftanın gününe ve diğer etkenlere bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle seyahatten önce Avşa Adası feribot seferleri sayfasından güzergah ve sefer bilgilerini kontrol etmek önemlidir. Olası sefer değişiklikleri için size önerdiğimiz Avşa Tatil Rehberi sitesinde taşıma şirketlerinin güncel feribot saatleri ve müşteri hizmetlerinden bu konuda güncel bilgileri alabilirsiniz.