Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Dünyasının Profesyonelleri İstanbul’da Buluşuyor

Dünyanın en iyi Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya profesyonelleri fuarı Souvenir Expo Türkiye, 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde üçüncü kez ziyaretçilerine kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar bu yıl 3 salonda 300’den fazla katılımcı ve 1500’ü aşkın marka ile 150 ülkeden en geniş çeşit, kalite ve uygun fiyat aralığındaki turistik hediyelik ve hatıra eşyaya ulaşmak isteyen binlerce sektör profesyonelini ağırlayacak.

Rota Exhibition Türkiye Fuarcılık A.Ş. Genel Müdürü George Panorgias, Türkiye’nin turizm alanında büyük bir gelişme potansiyeline sahip olduğunu vurguladı. “Türkiye’nin 2028 yılı turizm hedefi 90 milyon ziyaretçi ve 100 milyar dolar gelir. Gelir beklentisi 2023 yılında 56 milyar dolar iken, bu rakamın 2024 yılında 68 milyar dolara yükselmesi öngörülüyor. Ayrıca son 5 yılda turist başına harcamanın yılda 800 dolardan 1200 dolara çıkması da Türkiye’nin potansiyelini ve cazibesini artırıyor. Rota olarak Türkiye’nin üretim gücüne en başından itibaren inandık. Bu nedenle de üç yıldır dünyanın en iyileri ile Türkiye’nin en iyilerini Souvenir Expo Türkiye Turistik Hediyelik ve Hatıra Eşya Fuarı’nda bir araya getiriyoruz.”

150 ülkeden 1500 marka ve binlerce ziyaretçi katılımı

Souvenir Expo Türkiye’nin 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde 3 salonda düzenleneceğini belirten Panorgias, “300’ü aşkın katılımcı ve 1500’den fazla marka bu yıl Souvenir Expo Türkiye’de yerlerini aldı. Bu yıl fuarımıza 150’yi aşkın ülkeden souvenir profesyoneli ziyaretçi katılımı bekliyoruz. Üretici firmalarla doğrudan temas kurmak ve fuara özel, avantajlı fiyatlardan yararlanmak, pazardaki en yeni ürünleri görebilmek, sektöre dair bilgi birikimini artırmak ve iş bağlantıları ile çevresini geliştirmek isteyen souvenir profesyonellerini Aralık ayında fuarımıza bekliyoruz.” dedi.

En geniş souvenir ürün yelpazesi Souvenir Expo Türkiye Fuarı’nda alıcılarıyla buluşacak

Souvenir Expo Türkiye Fuarı’nda bu yıl genelde turistlerin ülkemize geldikleri zaman satın aldıkları kupa, magnet, anahtarlık, nazar boncuğu gibi hediyelik ürünler, mayo, bikini, peştamal, havlu, şort, güneş gözlüğü gibi yaz modası, baklava, lokum, Türk kahvesi gibi gıda ürünleri, zeytin, zeytinyağı, sabun gibi doğal ve organik ürünler, promosyon malzemeleri, valiz, çanta, kemer, deri aksesuarlar ve dekorasyon ürünleri sergilenecek.

Dünyanın en iyi souvenir üreticileri ve alıcıları İstanbul’da

Fuarın katılımcı profilini, Souvenir ve Turistik Hediyelik Eşya Üreticileri, Tekstil Üreticileri, Moda Firmaları, Bijuteri Firmaları, El Sanatları Üreticileri, Kozmetik Firmaları, Paketli Turistik Gıda Üreticileri, Promosyon Ürün Firmaları, Toptancılar, Yazılım Firmaları, Oyun ve Oyuncak Üreticileri ile Taşıma ve Lojistik Şirketleri oluşturuyor. Ziyaretçi profili ise Perakendeciler, Dağıtıcılar, İhracat Firmaları, Profesyonel Satın Alma Yetkilileri, Turistik Bölgelerdeki Marketler, Turistik Bölgelerdeki Butikler ve Giyim Mağazaları, Zincir Mağazalar, Müzeler, Havaalanları Duty Free firmaları, Souvenir Shoplar ve Otelleri kapsıyor.

Souvenir sektörü Türk ekonomisine tek başına 15 milyar dolar katkı sağlıyor

Turistik hediyelik ve hatıra eşya sektörü, Türkiye’nin 56 milyar dolar olması beklenen 2023 yılı turizm gelirinin yaklaşık yüzde 30’una karşılık gelen 15 milyar doları tek başına karşılıyor.