13 – 19 Kasım 2023 Astroloji haftalık yorum: 17 Kasım Haftanın EN Yoğun günü!

17 Kasım Haftanın En yoğun günü olup bu günde olumsuz hava koşulları, kazaları ve zayıf fay hatlarında şiddetli depremler görülebilir. Hafta boyu Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçları Tr Güneş ve Plütondan bariz bir şekilde olumsuz etkiler alabilir. Bilhassa Kova burcu evimiz de sembolize ettiği konulara göre bizi yorabilir. Örneğin Yükselen Aslanların 7.evi Kova olduğundan 7.evi sembolize eden rakipler, evlilikler, her türlü ikili ilişkiler, sosyal ve siyasi konularda bizi olumsuz etkileyebilir. Hele bir de Natal Güneşimiz de Boğa, Aslan, Akrep ve Kova ise hafta boyu ve bilhassa 17 Kasımda ikili ilişkilere dikkat derim.

Hafta boyu ve bilhassa 14 Kasımda Tr Plüton +5 katsayısında olup Natal Marsı Oğlak, Koç**, İkizler, Yengeç, Başak, Terazi**, Yay, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep, Kova olanları ise olumsuz yönde etkileyebilir. Plüton Akrep burcunun yöneticisi olup bir yandan Akrep burçlarının katsayısını arttırırken bir yandan da Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarının keyfini kaçırabilir.

14 Kasımda Natal Güneşi Boğa Marsı Aslan olan İsrail ile Natal Güneşi Akrep Marsı Koç olan Filistin arasındaki amansız mücadelenin devam ettiğini görüyoruz. Merkür vasıtasıyla bir anlaşma yapılsa bile Güneş ve Plütonun yıkıcı etkileri üzerlerinde olacaktır.

14 Kasımda Natal Güneşi Kova Marsı Aslan olan Zelenski’Nin de Tr Plütondan olumsuz etkiler alması olasıdır. 14 Kasımda Zelenski’nin Akrep burcu Biden’a çok dikkat etmesi gerekebilir. 14 Kasımda Akrep burcu Biden hem Zelenski’yi hem de İsrail’i son derece olumsuz yönde etkileyebilir. Biden’ın vereceği kararlar İsrail’in ve Zelenski’nin işine gelmeyebilir.

14 Kasımda Plütonu sembolize eden Akrep burçlarının istemeden de olsa Boğa, Aslan, Akrep ve Kova burçlarına olumsuz etki vermeleri olasıdır. 14 Kasımda Akrep burcu Türkiye de Zelenski ve/veya İsrail’i olumsuz etkileyebilir. 14 Kasımda Türkiye’nin alacağı kararlar İsrail’in işine gelmeyebilir.

Hafta boyu ve bilhassa 18 Kasımda Tr Güneş de Plüton ile birlikte Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçlarını olumsuz etkileyebilir. Tr Güneş Natal Marsı Koç, İkizler, Yengeç, Başak**, Terazi, Yay, Oğlak, Balık** olanları ise son derece olumlu etkileyebilir. Örneğin Natal Marsı Aslan olan Netanyahu hem ülkesini hem de Filistini güneş bazında olumsuz etkileyebilir. 18 Kasımda Netanyahu’nun Natal Marsı Balık olan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile birlikte çalıştığı görülmektedir. 18 Kasımda Netanyahu’nun ülkesi ve Filistin için atacağı olası yıkıcı adımlar ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın işine yarayabilir.

Kişisel olarak 18 Kasımda Tr Güneş Natal Marsı Başak, Balık olanları olumlu etkilerken Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep ve Kovaları olumsuz etkileyebilir.

17 Kasım Teraziler Merküre Dikkat! (Astroloji haftalık yorum)

17 Kasım haftanın en yoğun gününde Terazi burcu Netanyahu Merkürden olumsuz etkiler alabilir. Netanyahu’nun Natal Marsı İkizler olan ABD tarafından kandırılması da olasıdır. Hele 27 Kasımda Terazi ve Koç burçları Tr Merkürden çift yönde olumsuz etkiler alacağından Koç ve Terazi burçlarının dolandırılmaları ve kandırılmaları olasıdır. Netanyahu her ne kadar 27 Kasımda Merkürden olumsuz etkiler alsa da Neptünden (-2) bir fırsat elde edebilir. 27 Kasımda Netanyahu İran’In içindeki bulanık bir olaydan faydalanabilir. 27 Kasımda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin’in Netanyahu’ya, Biden’a ve Blinken’a çok dikkat etmesi gerekebilir.

17 Kasımda Natal Güneş ve Marsı Yay, Koç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Balık olanlar Tr Merkür hangi evlerindeyse o konularda asılsız haberlere ve hilekar insanlara dikkat etmeleri gerekebilir. (Astroloji haftalık yorum)

17 Kasım Astro Carto Grafide adı geçen bölgelerde zayıf fay hatlarında şiddetli depremler, volkanik patlamalar, şiddet ve terör olayları, yangın ve patlamalar, olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır. 17 Kasımda bilhassa Akdeniz ve Antalya civarlarında dikkate değer sismik aktiviteler yada olumsuz hava koşulları, şiddet ve terör olayları olasıdır.

15 ve 17 Kasımda zayıf fay hatlarında şiddetli depremler olabilir.

17 Kasımda olumsuz hava şartları ve kazaları olabilir.

Ons Altın 13 ve 15 Kasımda düşse de 16 Kasımda tekrar yükselebilir.

14 Kasımda Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

18 Kasımda Petrol yükselebilir.

16 ve 17 Kasımda Dolar diğer günlere göre düşebilir.

18 Kasımda Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir

16, 17 Kasımda Euro dolar karşısında yükselebilir.

16 Kasımda Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not: Yatırım Tavsiyesi Değildir!

13 Kasım Haftası boyunca Kova burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Koç, Terazi burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————–

(13, 15, 17 Kasım 11.ev ve 5.ev Dikkat)

Yükselen Boğa ————————–

(13, 15, 17 Kasım 10.ev ve 4.ev Dikkat)

Yükselen İkizler ————————–

(13, 15, 17 Kasım 9.ev ve 3.ev Dikkat)

Yükselen Yengeç ————————–

(13, 15, 17 Kasım 8.ev ve 2.ev Dikkat)

Yükselen Aslan ————————–

(13, 15, 17 Kasım 7.ev ve 1.ev Dikkat)

Yükselen Başak ————————–

(13, 15, 17 Kasım 6.ev ve 12.ev Dikkat)

Yükselen Terazi ————————–

(13, 15, 17 Kasım 5.ev ve 11.ev Dikkat)

Yükselen Akrep ————————–

(13, 15, 17 Kasım 4.ev ve 10.ev Dikkat)

Yükselen Yay ————————–

(13, 15, 17 Kasım 3.ev ve 9.ev Dikkat)

Yükselen Oğlak ————————–

(13, 15, 17 Kasım 2.ev ve 8.ev Dikkat)

Yükselen Kova ————————–

(13, 15, 17 Kasım 1.ev ve 7.ev Dikkat)

Yükselen Balık ————————–

(13, 15, 17 Kasım 12.ev ve 6.ev Dikkat)