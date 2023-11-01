Irak Türkmenleri 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’ne damga vurdu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve 3 gün süren 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali, Cumhuriyet Meydanı’nda saygı duruşu ve istiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik, çelenk sunma ve Göç duası ile devam etti. Meydanda çeşitli halk oyunları gösteriminin ardından ise Cumhuriyet Meydanı-Karaalioğlu Parkı arasında temsili Yörük göçü yapıldı.

Türk dünyasını buluşturan festivale, Türk Dünyası’ndan 25 ülkeden gelen Türk cumhuriyetleri, özerk Türk cumhuriyetleri ve Türk toplulukları, 81 Yörük Türkmen Derneği, il ve ilçe düzeyinde 25 belediye, vakıf ve kooperatifler ile 36’sı Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan, 8’i kadın kooperatifinden gelen 44 sanatçı katıldı.

Irak Türklerini 2. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali’nde 23 yıldır Antalya’da faaliyet gösteren Irak Türkmen Birliği ve Dayanışma Derneği temsil etti. Irak Türkleri bu uluslararası festivale renk kattı. Festivalde, kültürünü, sanatını, müziğini, geleneksel kıyafetlerini, el sanatlarını, kitap ve yemeklerini tanıttı.

Aksu At Çayırı Mevkii festival alanındaki törene; Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Kırgızistan Büyükelçisi Ruslan Kazakbayev, ilçe belediye başkanları, Yörük Türkmen Dernekleri, Türk dünyasından konuklar, çeşitli kurum ve kuruluşlar, kadın kooperatifleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yörüklerin kıyafetleri ve kervanlarıyla renkli görüntüler oluşturduğu festivalde, Türk dünyasından gelen konuklar, Yörüklerin geleneksel kıyafetleri ve halk danslarıyla renkli bir atmosfer oluştu.

Uluslararası katılımcılar Aksu At Çayırı Mevkii’ndeki alana kurulan iki farklı sahnede birbirinden renkli müzik ve gösteriler gerçekleşti. Etkinlikte sporcuların atlı akrobasi ve yerde ok atma gösterisi ilgiyle izlendi.

Türk dünyası halk oyunları ve müzik gösterilerinin gerçekleştiği festival alanında üç gün boyunca çadır kuran Yörükler, gelenek ve göreneklerini tanıttı. Yörükler, birbirinden renkli geleneksel kıyafetleri, kendilerine has müzikleri ve yemekleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Festivali ziyaret edenler yöresel lezzetlerin tatma fırsatı buldu. Çadırların önlerinde Yörük kültürünü anlatan hediyelik eşyalar sergilendi.

Irak Türkmen Gazeteciler CemiyetiDış İlişkiler SorumlusuDr. Kürşat Çavuşoğlu

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