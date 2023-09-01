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Gazze’ye 7 Ekim’den beri atılan bomba sayısı Afganistan’a atılanı geçti!



Deniz Feneri Derneği Uluslararası İlişkiler Biriminin sahadan takip ettiği bilgiler medya ve BM verilerini birleştirdiğinde çok vahim bir gerçeği ortaya koyuyor!

İsrail uçakları tarafından ve denizden Gazze’ye 7 Ekim’den beri atılan bomba sayısı ABD’nin Afganistan’a attığı toplam iki katı seviyesine ulaştı.

Bir başka ifadeyle 45 km²’ye sıkıştırılmış açık hava hapishanesi konumunda olan Gazze’ye atılan bomba sayısı, 652 230 km² yüzölçümüyle dünyanın 41. en büyük ülkesi, Fransa’dan biraz daha büyük Afganistan’a atılan bomba sayısını geçmiş durumda.

Mısır Kızılay’ı gözetiminde Filistin Kızılay’ına verilen yardımlar çoğunlukla halkın toplandığı hastanelerin bahçelerine, BM okullarının bahçelerine gönderilip buradan halka dağıtım sağlanıyor.

Türk sivil yardım kuruluşlarının Gazze’nin hangi bölgesinde hangi yardım malzemesinin dağıtıldığının tespit edilmesi ve dağıtımların daha efektif hale getirilmesi kararı alındı.

Bunlarla beraber Gazze’de yapılan katliamın bilançosu da yavaş yavaş istatistiklere yansıyor.

Hazırlanan tabloda yıllara yönelik olarak Gazze’de katledilen çocuk sayısının 2023’te hangi seviyeye ulaştığını görmek mümkün.

Üstelik bunlar yalnızca resmi sayılar.

📆 31 Ekim 2023 Salı 22:04   ·   💬 0 yorum   ·   ⎙ Yazdır

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