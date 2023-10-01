Karagümrük’ün suçu ne?

Pazar günü Karagümrük – Trabzonspor maçını Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nun Basın Tribününde seyrettim. Yanımızda Karagümrük takımının performans analiz ekibi de vardı.

Maçın ilk yarısında Trabzonspor daha etkiliydi.

İkinci yarıda da Karagümrük oyuna hakim olan taraftı.

Maçın hakkı beraberlikti ve nitekim maç da 0-0 berabere bitti.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu problemli bir stat ve büyük kulüpler de dahil maçlarını kimse burada oynamak istemiyor.

Pazar günkü Trabzonspor maçında da Trabzonspor taraftarına da sorsanız, Olimpiyat Stadyumu’nda maç izlemek istemezler.

Fakat Fatih Karagümrük’ün hâlâ bir stadı olmadığı için bu stada “mahkum edildiler”

Birilerinin Karagümrük’le bir derdi olmalı. Olmalı ki “1960 kişilik Pendik Stadında maç oynanmasına izin veren federasyon, Süper Lig’de 4. sezonunu geçiren Karagümrük’ün 6500 kişilik stadyumunda maç oynamasına izin vermiyor!”

Bu karar neye göre, kime göre?

Hatta bu durumu Karar Gazetesi Spor Müdürü Oğulcan Çoksayar da Twitter (X) hasabından dile getirmişti. O paylaşım da şöyleydi: “1960 kişilik Pendik Stadı kullanılabiliyorsa o zaman ~6500 kişilik Karagümrük Stadı da kullanılabilir.”

Nasıl olacak bilemiyorum ama birileri artık Karagümrük’ün “stat çilesine” son vermeli.

twitter: basintribunu_

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