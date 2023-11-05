30 – 05 Kasım 2023 Astroloji haftalık yorum: 31 Ekim Haftanın En Yoğun Günü!

31 Ekim yani Kanlı Ay Tutulmasından 3 gün sonrası haftanın en yoğun günüdür. 31 Ekimde zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri şiddetli depremler, olumsuz hava koşulları ve kazaları olasıdır. Hafta boyu ve bilhassa 31 Ekimde Aslan burcu evimize dikkat etmemiz gerekebilir. Örneğin Yükselen Aslanlar bilhassa 31 Ekimde fiziksel sağlıklarına dikkat etmeleri gerekebilir. Özellikle Natal Güneş ve/veya Marsı Yengeç, Oğlak olup katsayısı düşük kişilerin fiziksel sağlıklarına özen göstermesi yerinde olacaktır.

Hafta boyu ve bilhassa 31 Ekimde Mars, Jüpiter, Uranüs Transitleri Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep ve Kovaların üstüne gelebilir. Boğa burcu İsrail ile Akrep burcu Biden tüm şimşekleri üstüne çekebilir. Bu arada Kova burcu Zelenski de Tr Mars, Jüpiter ve Uranüsden olumsuz etkiler alabilir. Mars olumsuz anlamda öfkeyi, Jüpiter fanatikliği, Uranüs ise asi ve aykırı eylemleri sembolize etmektedir. Özetle 31 Ekimde İsrail öfkeli fanatik ve asi kişilerin tepkisini çekebilir ve bu kişiler İsrail’e karşı eylem yapabilir. Örneğin İsrail Natal Marsı Kova olan Elon Musk’dan, Natal Marsı Yay olan Putin ve Erdoğan’dan, Natal Marsı Koç olan NATO’dan bile olumsuz etkiler alabilir.

Bu arada 31 Ekimde Akrep burcu Biden ile Kova burcu Zelenski’Nin de öfkeli, fanatik kişilerin tepkisini çekebilecekleri görülmektedir. 31 Ekimde de ABD (Yengeç) – Rusya (Oğlak) çekişmesinin devam ettiğini görmekteyiz.

03 Kasım Cuma İsrail’de Protestolar Artabilir!

(Astroloji haftalık yorum)

Boğa burcu İsrail’i en çok 03 Kasım Cuma günü +5 katsayısındaki Uranüs Transiti zorlayabilir. 03 Kasımda Boğa, Aslan, Akrep, Kova burçları Tr Uranüsden olumsuz etki alırken Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanlar Uranüsden son derece olumlu etkiler alabilirler. Örneğin Natal Marsı Yengeç olan İran Başkanı İbrahim Reisi, Çin Başkanı Şi Cinping Boğa burcu İsrail’e karşı olumsuz Uranüsyen (elektronik aletler, silahlar, protestolar, vs) etkiler yapabilirler.

03 Kasımda Natal Güneşi Boğa, Aslan, Akrep ve Kova olanlar Uranüsü sembolize eden Kova burçlarına ve veya Natal Marsı Kova olanlara yada Tr Uranüsden olumlu etki alan Natal Marsı Yengeç, Başak, Oğlak, Balık olanlara dikkat etmeleri gerekebilir. 03 Kasımda İsrail’in içinde protestolar artabilir. 03 Kasımda Boğa burcu İsrail’in hem İran’dan (Natal Mars Balık) hem de başkanı İbrahim Reis’den (Natal Mars Yengeç) açık bir şekilde olumsuz etkiler aldığı görülmektedir.

03 Kasımda Tr Ay da +5 katsayısında olup Uranüse eşilik edecektir. 03 Kasımda Natal Marsı Yengeç, Koç, Boğa, Başak, Terazi, Akrep, Oğlak, Balık olanlar verim ve güvenliklerini arttırabilirler. Örneğin Natal Marsı Balık olan İran, Natal Marsı Koç olan Filistin, Irak, Natal Marsı Terazi olan Suriye, Türkiye gibi ülkeler 03 Kasımda verim ve güvenliklerini arttırabilirler.

31 Ekim Astro Carto Grafide 28 Ekimden sonra 31 Ekimde de üst üste İstanbul, Marmara ve İzmir’in son derece olumsuz etkiler aldığını görmekteyiz. Bu şehirlerde 7.0 ve üzeri deprem riski olabilir. 31 Ekimde olumsuz hava koşulları ve kazaları ayrıca şiddet ve terör eylemleri, yangın ve patlamalar artabilir. Volkanik patlamalar çoğalabilir.

31 Ekim zayıf fay hatlarında 7.0 ve üzeri depremler olabilir.

31 Ekim diğer günlere göre olumsuz hava koşulları ve kazaları olabilir.

31 Ekim Ons Altın diğer günlere göre düşebilir.

03 Kasım Ons Gümüş diğer günlere göre yükselebilir.

03 Kasım Petrol diğer günlere göre yükselebilir.

03 Kasım Dolar TL diğer günlere göre yükselebilir.

03 Kasım Bitcoin diğer günlere göre yükselebilir.

03 Kasım Euro Dolar karşısında yükselebilir.

03 Kasım Bist100 diğer günlere göre yükselebilir.

Not : Yatırım Tavsiyesi Değildir!

30 Ekim Haftası boyunca Aslan burcuna denk gelen evimiz en düşük katsayıya sahip olurken Yengeç burcuna denk gelen evimiz en yüksek katsayıya sahip olacaktır.

Dip Not: Natal Gezegenlerin Katsayıları ile Astrolojik Evlerin Katsayıları karıştırılmamalıdır. Natal Gezegenler Kendi Davranışlarımızı sembolize ederken Astrolojik Evler Başımıza Gelecek Olasılıkları sembolize eder.

Yükselen Koç ————————————————

(31 Ekim 5.ev Dikkat, 03 Kasım 2.ev Uranüs Dikkat, 4.ev Ay Süper)

Yükselen Boğa ————————————————

(31 Ekim 4.ev Dikkat, 03 Kasım 1.ev Uranüs Dikkat, 3.ev Ay Süper)

Yükselen İkizler ————————————————

(31 Ekim 3.ev Dikkat, 03 Kasım 12.ev Uranüs Dikkat, 2.ev Ay Süper)

Yükselen Yengeç ————————————————

(31 Ekim 2.ev Dikkat, 03 Kasım 11.ev Uranüs Dikkat, 1.ev Ay Süper)

Yükselen Aslan ————————————————

(31 Ekim 1.ev Dikkat, 03 Kasım 10.ev Uranüs Dikkat, 12.ev Ay Süper)

Yükselen Başak ————————————————

(31 Ekim 12.ev Dikkat, 03 Kasım 9.ev Uranüs Dikkat, 11.ev Ay Süper)

Yükselen Terazi ————————————————

(31 Ekim 11.ev Dikkat, 03 Kasım 8.ev Uranüs Dikkat, 10.ev Ay Süper)

Yükselen Akrep ————————————————

(31 Ekim 10.ev Dikkat, 03 Kasım 7.ev Uranüs Dikkat, 9.ev Ay Süper)

Yükselen Yay ————————————————

(31 Ekim 9.ev Dikkat, 03 Kasım 6.ev Uranüs Dikkat, 8.ev Ay Süper)

Yükselen Oğlak ————————————————

(31 Ekim 8.ev Dikkat, 03 Kasım 5.ev Uranüs Dikkat, 7.ev Ay Süper)

Yükselen Kova ————————————————

(31 Ekim 7.ev Dikkat, 03 Kasım 4.ev Uranüs Dikkat, 6.ev Ay Süper)

Yükselen Balık ————————————————

(31 Ekim 6.ev Dikkat, 03 Kasım 3.ev Uranüs Dikkat, 5.ev Ay Süper)