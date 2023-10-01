Akınrobotıcs İnsansı Robot Fabrikasında Cumhuriyet‘in 100. Yılı Kutlama Töreni Düzenlendi

Cumhuriyet’in 100. yılı kutlama töreni, AKINROBOTICS İnsansı Robot Fabrikasında gerçekleştirildi. Kurulduğu günden bu yana bilim ve yüksek teknoloji yolunda, bilime ve insanlığa hizmet amacıyla çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin yerli robotik markası AKINROBOTICS, yaptığı çalışmalarla ülkemizde ve uluslararası kamuoyunda adından sıkça söz ettiriyor.

Tören açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ardından AKINSOFT ve AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN bir konuşma yaptı. Konuşmasında Cumhuriyetimizin 100. Yılı şerefine vurguda bulundu ve konuşmasının sonunda AKINROBOTICS’in ADA Serisi robotlarının son ve en yeni versiyonunu Sosyal Robot ADA-7’yi, Üretim Koordinatörleri Emre ÇAĞ ve Süleyman DEMİR ile birlikte tanıttı.

AKIN, tüm üretim ve yazılım aşamaları AKINROBOTICS bünyesinde yapılan ADA serisinin son üyesi Sosyal Robot ADA-7’yi tanıttı. ADA-7, gelişmiş yapay zekâ teknolojisine, yüz algılama, duygu, yaş ve cinsiyet analizi yeteneklerine, üstün hareket kabiliyeti ve iskelet takibi gibi pek çok özelliğe sahip dedi.

Tören, Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlama töreninde açılması amaçlanan “2023 Vizyonu” kapsamında kapsül açma töreni ile devam etti. AKINROBOTICS 2019 yılında 10. yılını kutladığı tören esnasında, 2023’te açılması planlanan AKINROBOTICS bünyesinde bulunan tüm departman çalışanları, protokol üyeleri ve Dr. Özgür AKIN mesajlarını kapsüllere yerleştirdi ve AKINROBOTICS Anıtı’nda kilit altına alınmış anahtarın bir tanesi törene katılan Sayın Valimiz Cüneyit Orhan TOPRAK’a emanet edilmişti. Protokol üyesi, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri ÇELİK, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin DEVECİ, Öğretim üyesi Dr. Vahit TONGUR, Özel Kalem Müdürü Lütfü ÇELİK ve AKINSOFT, AKINROBOTICS Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özgür AKIN, Sayın Valimizin mesajı başta olmak üzere kapsüller içerisindeki bazı mesajları seçerek okumalarına devam etti.

Tören, fabrikayı ve yapılan çalışmaları yerinde gözlemleme fırsatı bulan davetliler ile birlikte toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

AKINROBOTICS, yüksek teknoloji yolunda hızla ilerlemeyi sürdürürken, geleceğe yönelik yeni projeleri ile bilime ve insanlığa hizmet etmeye devam edecek.

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