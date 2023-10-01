İYİ Kİ DOĞDUN TÜKODER!!!

TÜKODER – Tüketiciyi Koruma Derneği; 33 yıl önce “tüketici” kavramının bilinmediği, tüketicilerle ilgili bir yasa maddesinin dahi olmadığı, Sivil Toplum Örgütü olarak var olmanın çok zor olduğu bir dönemde, Kurucu Genel Başkanımız Ayşe Akman ve onunla birlikte mücadeleye omuz veren TükoDer emekçilerinin girişimiyle tam da bugün kuruldu.

Geride bıraktığımız 33 onurlu yılımızda; yılmadan, usanmadan tüketicilerin hakları için gecesini gündüzüne katan, maddi ve manevi tüm varlığını bu uğurda ortaya koyan derneğimiz; daha nice yıllar, siz tüketiciler için emek vermeye devam edecek.

33 yıldır tüketici aleyhine olan tüm uygulamalara karşı durduk, tüketici mağduriyetlerini dile getirdik. Evrensel tüketici haklarının karşılığını bulması için ve hak ihlallerine karşı mücadelemizi, yapılan eylemlerle, dağıtılan bildirilerle, gerçekleştirilen eğitim çalışmaları, seminerler, konferanslar ile tüketicinin yanında olarak sürdürdük.

Kamuoyu oluşturmak, baskı grubu haline gelmek, ülkelerce icra edilen politika tercihlerinde etkileyici rol üstlenmek, vatandaşlık bilincinin gelişimine doğrudan katkı sağlamak gibi fonksiyonları olan sivil toplum örgütleri; bu özelliklerinden dolayı devletlerin önemle geliştirmesi, desteklemesi, katılımı özendirmesi ve yasal altyapı oluşturması gereken yapılanmalardır.

Tüm bu mücadelelerimize rağmen, Anayasamızın 172. maddesinin Devlete yüklediği “tüketiciyi koruma görevi” yeterince yerine getirilmediği gibi tüketiciyi koruyan girişimler de desteklenmemektedir. Tam tersi; hayatın her alanında ekonomik olarak güçlü grupların korunduğu, tüketicinin her gün daha fazla ezildiği bir sistem devam etmektedir. Alım gücü düşen tüketici yoksulluk ve açlıkla yaşam mücadelesi vermektedir. Dolaylı vergiler yükü artmış, zamların ise önüne geçilemez olmuştur. Tüketicinin içinde bulunduğu durumun özeti budur. O halde ne yapmalıyız???

ÖRGÜTLENEREK, BİRLİKTE MÜCADELEYİ BÜYÜTMELİYİZ. TÜKETİCİ ÖRGÜTLERİ, EMEK ÖRGÜTLERİ, STK’LAR GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİREREK HAKLI TALEPLERİMİZİN HAYAT BULMASINI SAĞLAYABİLİRİZ.

İlk günkü dinamik ruhumuz ile hala etkin, 33 yıllık tecrübemiz ve siz tüketicilerin desteğiyle var olduğumuzun bilinci içerisinde tüketici politikalarının oluşması, geliştirilmesi ve yasal düzenlemelere girmesi için verilen mücadelelere önder olduğumuz ve olmaya devam ettiğimiz; Derneğimizin 33. Yaşı Kutlu Olsun.

Bu vesileyle, 34. yaşımıza girdiğimiz bu günde; Kurucu Başkanımız Sayın Ayşe Akman, ve derneğimizin bugünlere gelmesinde büyük emekleri olan ve aramızdan ayrılan başta Onursal Başkanımız Mehmet Sevim olmak üzere, her kademede görev yapmış emekçilerimizi saygıyla anıyor, bu zamana kadar derneğimiz ve tüm Tüketici Hareketi için emeğini ortaya koyan TükoDer ailesinin büyük emekçilerine ve bizlere destek veren tüm tüketicilere de sonsuz teşekkürler ediyoruz.

Saygılarımızla,

TÜKODER MERKEZ YÖNETİM KURULU